أوروبا تتوجه إلى أذربيجان للحصول على النفط والغاز

قال رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا يوم الأربعاء إن التعاون في مجال الطاقة بين أوروبا وأذربيجان أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى في ظل الحرب في المنطقة التي تهز الأسواق العالمية، وذلك خلال زيارة قام بها إلى البلاد.

وتخشى الحكومات الأوروبية أن تؤدي الحرب إلى مزيد من الاضطراب في إمدادات الطاقة ودفع الأسعار إلى الارتفاع أكثر، ما يدفع الاتحاد الأوروبي إلى تسريع جهوده لتنويع مصادر الغاز وتعزيز الشراكات مع مورّدين بديلين مثل أذربيجان الغنية بالطاقة.

وقال كوستا خلال مؤتمر صحافي في العاصمة باكو إلى جانب الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف: "مع الحرب في إيران التي تهز أسواق الطاقة العالمية، أصبحت شراكتنا في مجال الطاقة أكثر أهمية من أي وقت مضى". مضيفا أن أذربيجان كانت بالفعل "محورية" في جهود أوروبا لتنويع مصادر إمدادات الطاقة.

وأوضح أن الاتحاد الأوروبي يعمل حالياً مع أذربيجان على إطار جديد لتعزيز التعاون، مشيراً إلى أن الجانبين يدرسان أيضاً سبل تعميق العلاقات في مجالي الدفاع والأمن.

من جانبه قال علييف إن "أذربيجان تواصل لعب دور مهم في ضمان أمن الطاقة لأوروبا".

كما شكر كوستا أذربيجان على مساعدتها في تسهيل عودة المواطنين الأوروبيين بأمان من إيران في ظل الحرب.

وكانت الحرب على إيران قد اندلعت عقب ضربات مشتركة شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير/ شباط الماضي، ما أدى إلى اضطراب أسواق الطاقة العالمية وارتفاع أسعار النفط، في وقت يقيّم فيه المتعاملون المخاطر التي تهدد طرق الشحن الرئيسية وإمدادات الطاقة.

وعمقت الحرب الهشاشة التي تعاني منها أوروبا في مجال الطاقة بالرغم من أنها تحصل على معظم احتياجاتها من النفط والغاز من خارج الشرق الأوسط.

فقد أدى فقدان إمدادات النفط والغاز القادمة من الخليج إلى ارتفاع الأسعار عالميا، وتزايد السباق بين الاقتصادات الآسيوية التي تحصل على معظم امداداتها من الخليج، واقتصادات أوروبا. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين، إن الأيام العشرة الأولى من الحرب كبدت أوروبا 3 مليارات يورو إضافية فوق فاتورة الطاقة.

(رويترز، فرانس برس)