أوروبا تبيح تحرير الجينات: لأجل حيوانات ومحاصيل "أكثر مقاومة"

- توصل الاتحاد الأوروبي إلى قانون جديد يعفي الكائنات المعدلة وراثياً عبر تحرير الجينات من القوانين التقليدية، حيث يحاكي تحرير الجينات التهجين الطبيعي دون إضافة DNA خارجي. - تشمل أمثلة تحرير الجينات حيوانات ومحاصيل مقاومة للأمراض والآفات، لكن هناك مخاوف من تأثيرها على تكاليف البذور والمستهلكين، بينما ترى الصناعات الزراعية أنها ضرورية لمواجهة التغيرات المناخية. - يتطلب القانون مصادقة البرلمان والمجلس الأوروبي، ويهدف إلى جعل النظام الغذائي أكثر أماناً واستدامة، مع تقليل العبء الإداري على المزارعين.

توصل مفاوضو الاتحاد الأوروبي إلى صياغة نهائية لقانون جديد يعفي الحيوانات والنباتات المعدلة وراثياً عبر تقنيات تحرير الجينات من القوانين التي تنظم الكائنات المعدلة وراثياً التقليدية. ويكمن الفرق الجوهري في أن تحرير الجينات يحاكي عملية التهجين الطبيعي ولا يضيف حمضاً نووياً (DNA) من نوع آخر كما في الكائنات المعدلة وراثياً التقليدية.

وتتضمن أمثلة تحرير الجينات بعض الحيوانات مثل الخنازير المقاومة لمتلازمة تنفسية وتناسلية، ومحاصيل مثل الموز الذي لا يتغير لونه، والأرز الذي يحتاج لمبيدات أقل. ومع ذلك، أعرب بعض المزارعين الصغار والجماعات البيئية عن مخاوفهم من أن تحرير الجينات قد يزيد كلفة البذور ويؤثر على المستهلكين. وتشير الصناعات الزراعية إلى أن هذه التكنولوجيا ضرورية لمساعدة الحيوانات والمحاصيل على تحمل الظروف المناخية القاسية والآفات والأمراض، كما أنها تمنح المزارعين الأوروبيين القدرة على المنافسة مع دول مثل الولايات المتحدة، حيث يُسمح بتحرير الجينات منذ سنوات.

ونقلت وكالة بلومبيرغ اليوم الخميس عن مجلس الاتحاد الأوروبي، الذي يمثل الدول الأعضاء، قوله في بيان إن "القواعد الجديدة ستجعل النظام الغذائي في الاتحاد الأوروبي أكثر أماناً واستدامة، مع نباتات مقاومة للمناخ والآفات، توفر إنتاجية أعلى وتحتاج إلى أسمدة ومبيدات أقل".

ويحتاج القانون بعد الاتفاق إلى المصادقة الرسمية من البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي قبل أن يدخل حيز التنفيذ. وقد أكدت المفوضية الأوروبية أن الإجراءات المتفق عليها ستقلل العبء الإداري على المزارعين والمربين، مع منحهم مرونة أكبر في التنافسية. وفي هذا الصدد، قال مفوض الاتحاد الأوروبي للصحة ورفاهية الحيوان أوليفر فارهيلي: "بهذه القواعد الجديدة، يواكب الاتحاد الأوروبي التقدم العلمي ويكيّف تشريعاته بما يتوافق مع التطورات الحديثة".