أوروبا أمام شتاء بارد وسط تنافس حاد مع آسيا على الغاز

- تواجه أوروبا تحديات كبيرة في تأمين إمدادات الطاقة لفصل الشتاء بسبب الحرب الإيرانية والروسية، مما يؤدي إلى انخفاض مخزونات الغاز الطبيعي وزيت التدفئة إلى مستويات خطيرة. - التحول في مزيج الطاقة الأوروبي بعد الغزو الروسي لأوكرانيا زاد الاعتماد على الغاز الطبيعي المسال، مما يعقد ديناميكيات الطاقة ويجعل أوروبا عرضة لاضطرابات الإمداد العالمية. - ارتفاع أسعار الغاز الأوروبية بسبب التوترات في الشرق الأوسط وانخفاض المخزونات يزيد من القلق بشأن قدرة أوروبا على تلبية احتياجاتها من الطاقة خلال الشتاء.

تتجه أوروبا نحو فصل الشتاء بإمدادات طاقة هشة بشكل مثير للقلق، حيث تؤدي الحرب الإيرانية والروسية إلى تضييق أسواق الغاز الطبيعي المسال وزيت التدفئة، مما يدفع المخزونات إلى مستويات منخفضة بشكل خطير.

يُعدّ الغاز الطبيعي وزيت التدفئة المصدرين الرئيسيين للتدفئة المنزلية في أوروبا، حيث يُمثّل الغاز حوالي 30% من الطلب على التدفئة المنزلية، بينما يُمثّل الزيت حوالي 10%، وفقًا للبيانات الرسمية. وبعد سنوات متتالية من صدمات الطاقة، يبدو أن أوروبا مُقبلة على شتاء آخر في ظلّ ضغوط شديدة على أسواق الوقود.

ومن غير المتوقع أن تتمكن دول الاتحاد الأوروبي من تحقيق هدفها المتمثل في ملء مواقع تخزين الغاز الطبيعي بنسبة 80% من طاقتها قبل موسم التدفئة الشتوية بسبب المنافسة العالمية المتزايدة على الغاز الطبيعي المسال، وفقًا لما ذكره الرئيس التنفيذي لشركة أيكونور، أندرس أوبيدال.

بحسب وكالة رويترز، صرّح رئيس أكبر مورد للغاز الطبيعي في أوروبا بأن كميات الغاز الحالية في مواقع التخزين الأوروبية أقل بكثير من متوسط ​​الخمس سنوات الماضية. وتبلغ مستويات التخزين حالياً حوالي 54%، مسجلةً ثاني أدنى مستوى لها في هذا الوقت من العام خلال 15 عاماً. وأشار إلى أن انخفاض مستويات التخزين سيجعل القارة أكثر عرضة لتقلبات الأسعار وصدمات العرض.

في المقابل، تشير بيانات مجموعة بورصة لندن للغاز إلى أن مرافق تخزين الغاز تحت الأرض في أوروبا ممتلئة حالياً بنحو 55%، وهو أدنى مستوى لها في هذا الوقت من العام منذ عام 2021.

وقال أوبيدال: "الغاز الطبيعي المسال الذي وصل إلى أوروبا في وقت سابق من هذا العام سيذهب الآن إلى آسيا". يتوقع محللو السوق أن واردات الغاز الطبيعي المسال الآسيوية بلغت ذروتها في ستة أشهر في يوليو، بينما من المتوقع أن تنخفض واردات الغاز الطبيعي المسال الأوروبية إلى أدنى مستوى لها منذ سبتمبر 2024.

ويعود ضعف المنطقة في مجال الغاز إلى حدّ كبير نتيجة للتحول الدراماتيكي في مزيج الطاقة لديها منذ الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا في عام 2022. وقد استبدلت أوروبا بسرعة الغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب بالغاز الطبيعي المسال، لتصبح من أكبر مستوردي الوقود فائق التبريد في العالم.

أدى هذا التحول إلى تحسين أمن الطاقة في أوروبا من خلال تقليل الاعتماد على روسيا، ولكنه زاد من تعقيد ديناميكيات الطاقة في المنطقة. فبدلاً من الاعتماد على تدفقات خطوط الأنابيب طويلة الأجل، تتنافس أوروبا الآن مع آسيا ومناطق أخرى في سوق الغاز الطبيعي المسال العالمي، حيث يمكن أن تنتشر اضطرابات الإمداد في جميع أنحاء العالم بشكل فوري تقريبًا. وقد أصبح هذا الضعف واضحاً بشكل متزايد في الأشهر الأخيرة.

وشهدت واردات الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا تباطؤاً حاداً منذ اندلاع الحرب الإيرانية. وتشير بيانات شركة كبلر إلى أن إجمالي الواردات سيبلغ 6.3 ملايين طن متري فقط في يوليو، وهو أدنى مستوى لها منذ سبتمبر 2024. في المقابل ارتفع الطلب على الغاز الطبيعي المسال في جميع أنحاء آسيا خلال الأشهر الأخيرة، جاذباً رقماً قياسياً بلغ 4 ملايين طن من الإمدادات الأميركية في شهري يونيو ويوليو، وفقاً لشركة كيبلر. وقد أدت هذه المشتريات الآسيوية إلى تحويل شحنات كان من الممكن أن تتجه إلى أوروبا.

عندما فُتح مضيق هرمز لفترة وجيزة عقب اتفاق السلام المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران في إبريل/نيسان، تمنى الكثيرون أن تستأنف قطر، التي كانت تُساهم بنحو خُمس إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية قبل النزاع صادراتها سريعاً، وفق تقرير لـ"رويترز"، إلا أن الحصار المُتجدد للمضيق في الأسابيع الأخيرة وسط تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران قد بدّد أي أمل في ذلك.

وبالتالي، يزداد قلق السوق الأوروبية إزاء انخفاض المخزونات وضعف الواردات وتدهور توقعات الإمدادات. وقد ارتفعت أسعار الغاز الأوروبية القياسية إلى ما يزيد عن 60 يورو لكل ميغاواط ساعة الأسبوع الماضي، متجاوزةً بذلك ذروتها السابقة خلال الحرب الإيرانية، لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ أوائل عام 2023.

من المتوقع أن تجذب الأسعار المرتفعة في نهاية المطاف شحنات إضافية من الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا. ومع ذلك، حتى لو انتعشت الواردات خلال الأشهر المقبلة، فمن المرجح أن تدخل المنطقة فصل الشتاء بمخزونات غاز أقل بكثير من مستوى التخزين المستهدف البالغ 80%.

وانخفض الطلب على الديزل في أوروبا بأكثر من 6% في إبريل/نيسان ليصل إلى 5.53 ملايين برميل يومياً، وفقاً لوكالة الطاقة الدولية. وقد يعكس جزء من هذا الانخفاض استمرار التحول نحو السيارات التي تعمل بالبنزين والسيارات الكهربائية، إلا أن ارتفاع الأسعار المستمر يجبر المستهلكين والشركات أيضاً على خفض استهلاكهم.

حتى لو هدأت التوترات في الشرق الأوسط سريعاً، فإن الضرر الذي لحق بالمخزونات قد وقع بالفعل. وهذا يجعل أوروبا تعتمد بشكل متزايد على عامل لا تستطيع السيطرة عليه: الطقس. إذ قد يوفر شتاء معتدل متسعاً من الوقت لتجنب أزمة شاملة. لكن موجة برد طويلة تزيد الطلب على التدفئة بشكل حاد ستكشف مدى ضآلة هامش الخطأ المتبقي في نظام الطاقة الأوروبي. فبعد سنوات من الصدمات المتتالية، تجد القارة نفسها مجدداً على بُعد شتاء قاسٍ واحد من أزمة طاقة حادة.

(العربي الجديد، رويترز)