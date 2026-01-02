"أورستد" الدنماركية ترفض تعليق واشنطن مشروعها لطاقة الرياح

- أعلنت شركة "أورستد" الدنماركية عن نيتها الطعن في قرار الحكومة الأميركية بتعليق عقد إيجار مشروع "ريفولوشن ويند" البالغة كلفته 5 مليارات دولار، وتسعى للحصول على أمر قضائي لمنع سريان القرار. - مشروع "ريفولوشن ويند" هو مزرعة رياح بحرية بقدرة 704 ميغاواط، ويخدم ولايتي رود آيلاند وكونيتيكت، وكان من المتوقع أن يبدأ توليد الكهرباء في يناير 2026. - جاء قرار التعليق بعد شكاوى من وزارة الدفاع الأميركية بشأن تداخلات رادارية، مما أدى إلى تراجع أسهم "أورستد" بنسبة 13% وسط ضغوط اقتصادية وتنظيمية.

أعلنت الشركة الدنماركية الرائدة في الطاقة المتجددة وطاقة الرياح البحرية "أورستد"، اليوم الجمعة، أنها ستطعن في قرار الحكومة الأميركية القاضي بتعليق عقد الإيجار الخاص بمشروعها المشترك "ريفولوشن ويند" (Revolution Wind)، وأنها ستسعى للحصول على أمر قضائي يمنع سريان قرار التعليق الذي يهدد استمرار المشروع المقدّرة كلفته بنحو 5 مليارات دولار.

ومشروع "ريفولوشن ويند" هو مزرعة رياح بحرية بقدرة 704 ميغاواط تُشيّدها شركة "أورستد" بالشراكة مع مطوّر طاقة الرياح البحرية "سكايبورن رينيوابلز" (Skyborn Renewables) التابعة للمستثمر في البنى التحتية "غلوبال إنفراستركتشر بارتنرز" (Global Infrastructure Partners). ويُقدم المشروع عادة بوصفه مشروعا يخدم أكثر من ولاية، إذ يرتبط باتفاقيات توريد كهرباء على مدى 20 عاما لتزويد ولايتي رود آيلاند بنحو 400 ميغاواط وكونيتيكت بنحو 304 ميغاواط، وكان متوقعا أن يبدأ توليد الكهرباء في يناير/كانون الثاني 2026 وفق ما قالته الشركة وقت صدور قرار التعليق، مع الإشارة إلى أن بدء التوليد قد يسبق الوصول إلى التشغيل الكامل.

وقد انتقد مسؤولون حكوميون ونواب ديمقراطيون ومنظمات تجارية في القطاع خطوة التعليق واعتبروها غير مبررة. بينما قالت وزارة الداخلية الأميركية إن "القرار جاء بعد شكاوى من وزارة الدفاع الأميركية تفيد بأن شفرات توربينات الرياح البحرية والمنشآت المرتبطة بها قد تُحدث تداخلات رادارية تُصعّب التقاط بعض الأهداف وتحديد مواقع تهديدات أمنية محتملة". وأفادت الشركة التابعة والمملوكة بالكامل لأورستد "صن رايز ويند" (Sunrise Wind) والتي شملها القرار أيضا، بأنها تواصل دراسة جميع الخيارات المتاحة لمعالجة المسألة.

توقيف 5 عقود إيجار

وكانت إدارة دونالد ترامب قد أعلنت يوم الاثنين الماضي تعليق عقود الإيجار لخمسة مشاريع كبرى لطاقة الرياح البحرية قيد الإنشاء قبالة الساحل الشرقي للولايات المتحدة، بدعوى مخاوف تتعلق بالأمن القومي، وهو ما انعكس في تراجع حاد لأسهم بعض شركات القطاع. ويُعد هذا التعليق أحدث ضربة لمطوري مشاريع طاقة الرياح البحرية، في وقت يواجه فيه القطاع ضغوطا متراكمة مرتبطة بتكاليف التمويل وسلاسل الإمداد والتحديات التنظيمية.

وأعلنت شركة "أورستد" في بيان لها أن مشروع "ريفولوشن ويند" كان مكتملا بنحو 87% تقريبا، وأنه عند صدور أمر تعليق عقد الإيجار كان متوقعا أن يبدأ توليد الكهرباء في يناير/كانون الثاني 2026، وأشارت الشركة إلى أنها أنفقت أو التزمت بالفعل بمليارات الدولارات بعد استيفاء متطلبات مراجعة تنظيمية وصفتها بالشاملة. بينما قدّمت شركة "ريفولوشن ويند"، دعواها إلى محكمة مقاطعة كولومبيا الأميركية، في مسعى لوقف أثر قرار التعليق عبر القضاء.

وانخفض سعر سهم "أورستد" بنحو 13% يوم الاثنين 22 ديسمبر/كانون الأول 2025 عقب إعلان تعليق عقود الإيجار للمشاريع الخمسة. وفي ظل ضغوط التضخم وارتفاع أسعار الفائدة وتأخيرات سلاسل التوريد، جمعت "أورستد" في العام السابق تمويلا عبر طرح أسهم بخصم كبير بلغ نحو 60 مليار كرونة دنماركية (9.4 مليارات دولار)، بهدف تعزيز وضعها المالي.