أوراكل تنوي شطب آلاف الوظائف بسبب طفرة الذكاء الاصطناعي

- تواجه شركة أوراكل ضغوطاً مالية متزايدة بسبب استثمارات ضخمة في مراكز البيانات، مما يدفعها لتسريح آلاف الموظفين في محاولة للحاق بعمالقة الحوسبة السحابية مثل أمازون ومايكروسوفت. - تقود إدارة الشركة بقيادة لاري إليسون توسعاً غير مسبوق في بناء مراكز بيانات ضخمة لتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي، مع توقعات بأن تؤدي هذه الاستثمارات إلى تدفقات نقدية سلبية قبل تحقيق عوائد بحلول عام 2030. - أعلنت أوراكل عن خطة إعادة هيكلة بكلفة 1.6 مليار دولار، تشمل تعويضات نهاية الخدمة، وتجميد التوظيف الجديد، مما أدى إلى تراجع سهم الشركة بنسبة 54% منذ ذروته في 2025.

في خضم السباق المحموم لبناء بنية تحتية هائلة للذكاء الاصطناعي، تستعد شركة أوراكل (Oracle Corporation) لتسريح آلاف الموظفين. ويأتي القرار في وقت تواجه فيه الشركة ضغوطاً مالية متزايدة نتيجة استثمارات ضخمة في مراكز البيانات، في محاولة للحاق بعمالقة الحوسبة السحابية.

ونقلت بلومبيرغ عن مصادر مطلعة، اليوم الخميس، أن أوراكل تخطط لخفض آلاف الوظائف في أقسام متعددة داخل الشركة، وقد يبدأ تنفيذ هذه الخطوة في وقت مبكر من هذا الشهر. وستشمل بعض عمليات التسريح وظائف تتوقع الشركة أن يقل الطلب عليها مع توسع استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، في مؤشر واضح إلى التحول الهيكلي الذي يضرب سوق العمل في قطاع التكنولوجيا.

وتقود هذه الاستراتيجية الطموحة إدارة الشركة بقيادة رئيس مجلس الإدارة لاري إليسون الذي يدفع باتجاه توسّع غير مسبوق في بناء مراكز بيانات ضخمة لتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لعملاء كبار مثل أوبن إيه آي (OpenAI). وتسعى أوراكل، المعروفة تقليدياً ببرمجيات قواعد البيانات، إلى إعادة تموضعها خلال السنوات الأخيرة عبر تعزيز قطاع الحوسبة السحابية والتركيز على خدمات الذكاء الاصطناعي، بهدف منافسة عمالقة السوق مثل أمازون ومايكروسوفت.

لكن هذا التوسّع الضخم يأتي بكلفة باهظة. إذ تشير توقعات وول ستريت إلى أن إنفاق وحدة الحوسبة السحابية على مراكز البيانات قد يدفع التدفقات النقدية للشركة إلى المنطقة السلبية خلال السنوات المقبلة، قبل أن تبدأ هذه الاستثمارات في تحقيق عوائد محتملة بحلول عام 2030. وفي محاولة لتمويل خططها الطموحة، أعلنت أوراكل الشهر الماضي أنها قد تجمع ما يصل إلى 50 مليار دولار هذا العام عبر مزيج من إصدار الديون وبيع الأسهم.

كما كشفت الشركة في سبتمبر/أيلول عن أكبر خطة إعادة هيكلة في تاريخها، بكلفة قد تصل إلى 1.6 مليار دولار خلال العام المالي الجاري، تشمل تعويضات نهاية الخدمة للموظفين الذين سيغادرون الشركة. وبالتوازي مع خطط التسريح، بدأت الشركة بالفعل بمراجعة العديد من الوظائف الشاغرة داخل قسم الحوسبة السحابية، ما أدى فعليًا إلى تباطؤ أو تجميد عمليات التوظيف الجديدة.

وكانت أوراكل تضم نحو 162 ألف موظف حول العالم حتى نهاية مايو/أيار 2025، فيما تشير المصادر إلى أن خطط تقليص القوى العاملة لا تزال قيد الدراسة وقد تتغير قبل التنفيذ النهائي. وفي البداية، رحب المستثمرون بتحول أوراكل نحو الذكاء الاصطناعي، إذ قفز سهم الشركة بنسبة 61% خلال عام 2024، ثم ارتفع 20% إضافية العام الماضي.

لكن مع تصاعد التكاليف، بدأت شهية الأسواق تتراجع، حيث هبط السهم بنحو 54% منذ ذروته المسجلة في سبتمبر/أيلول 2025. وبعد انتشار تقارير التسريحات، تراجع السهم يوم الخميس بنحو 1.5% ليصل إلى 150.12 دولاراً.