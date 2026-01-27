أوراق بلا قيمة... العملة عبء اقتصادي في غزة

- بعد الحرب على غزة، تسببت أزمة نقدية في فقدان الثقة بالشيكل، مما أثر سلباً على حركة البيع والشراء، وأثار تساؤلات حول كيفية معالجة فقدان الثقة بالعملة. - يواجه المواطنون والتجار صعوبات في استخدام وتداول النقود، حيث يرفض التجار بعض الفئات النقدية، مما يعيق عمليات البيع والشراء ويزيد التوتر في السوق. - أكد المختصون أن استعادة الثقة بالعملة تتطلب إجراءات من سلطة النقد والبنوك، في ظل رفض إسرائيلي لأي حلول، مما يجعل الأزمة سياسية ويضع سلطة النقد في موقف حرج.

منذ انتهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة تعيش الأسواق المحلية حالة غير مسبوقة من الاضطراب النقدي، انعكست بشكل مباشر على حركة البيع والشراء، وعلى قدرة المواطنين في استخدام الشيكل (العملة الإجبارية للتعامل اليومي) لتلبية احتياجاتهم. فمع شح السيولة وتآكل الأوراق النقدية ورفض بعض الفئات في التعاملات التجارية، برزت أزمة جديدة أُضيفت إلى قائمة الأزمات الاقتصادية المتراكمة.

هذه الأزمة لم تتوقف عند حدود نقص النقد أو تلفه، بل تطورت إلى فقدان متزايد للثقة بالعملة ذاتها، وهو ما شكل تحدياً حقيقياً للاقتصاد الغزّي، وأربك العلاقة بين المواطن والتاجر والمؤسسات الرسمية، في ظل غياب حلول جذرية قادرة على إعادة الاستقرار للنظام النقدي. وفي وقت تتعدد فيه البيانات والتوجيهات الرسمية الداعية إلى قبول الشيكل بجميع فئاتها، تؤكد الوقائع الميدانية أن الأزمة أعمق من أن تُحل عبر التعليمات، ما يعيد طرح تساؤلات جوهرية حول أسباب فقدان الثقة والجهة القادرة فعلياً على معالجتها.

معاناة يومية في غزة

قال الفلسطيني عدي الغولة من مدينة غزة، إن المشكلة لم تعد مقتصرة على ضعف القدرة الشرائية، بل أصبحت مرتبطة بعدم قبول ما يملكه من نقود في الأسواق، مشيراً إلى أن كثيراً من التجار يرفضون فئات نقدية بعينها، ما يضعه في موقف بالغ الصعوبة عند محاولة تلبية احتياجات أسرته. وأضاف الغولة لـ"العربي الجديد": "أحياناً أضطر للتخلص من العملة التي بحوزتي دفعة واحدة عبر الشراء بها بالكامل، حتى لو كانت الأسعار أعلى من المعتاد، لأنني أخشى ألا أجد من يقبل بها لاحقاً". وأشار إلى أن هذا السلوك القسري يكبده خسائر إضافية ويضاعف من الأعباء المعيشية في ظل أوضاع اقتصادية خانقة.

من جانبه، أكد البائع في سوق دير البلح وسط القطاع، حامد جبر، أن وزارة الاقتصاد أبلغت التجار والبائعين بضرورة قبول العملة القديمة والمتداولة، لافتاً إلى أنه لا يمانع شخصياً في التعامل بها، لكنه يشير إلى أن المشكلة الحقيقية تظهر عند شراء البضائع من التجار الكبار. وقال جبر لـ"العربي الجديد": "عندما نذهب لشراء البضائع، يرفض التجار التعامل بالعملة القديمة أو التالفة، وكذلك فئة العشرة شواكل، ما يضعنا في مأزق حقيقي".

وبيّن أن هذه الإشكالية تعيق الكثير من عمليات البيع والشراء وتخلق حالة من التوتر وفقدان الثقة داخل السوق. وأوضح أن العملة القديمة والتالفة باتت تشكل هاجساً يومياً للتجار، ليس بسبب وجودها، بل بسبب فقدان الثقة بها في السلسلة التجارية، ما يجعل التاجر الصغير الحلقة الأضعف في هذه المعادلة. بدوره، أكد المختص في الشأن الاقتصادي، عماد لبد، أن ما تشهده غزة هو انهيار عملي لأساس النظام النقدي، مؤكداً أن أساس تداول العملات في أي دولة هو الثقة والقبول، وهي الحقيقة التي انهارت خلال فترة الحرب وما تلاها، حين فقد الناس ثقتهم ليس بالعملة الورقية فقط بل بالمنظومة النقدية كاملة.

وقال لبد لـ"العربي الجديد" إن العملة لا تستمد قيمتها من الورق أو الرقم المطبوع عليها بل من إيمان الناس بقدرتها على التبادل والادخار والقبول العام، مضيفاً: "تخيل أن تمتلك ورقة نقدية لكن لا أحد يقبلها، عندها تصبح مجرد ورقة بلا أي قيمة، وهذا تماماً ما يعيشه الغزيون اليوم".

عبء إضافي

وأشار إلى أن فئات نقدية كاملة تحولت إلى عبء بدل أن تكون وسيلة تداول، سواء بسبب التلف أو الطبعة القديمة أو حتى فئة العشرة شواكل التي جُرّدت من الثقة تدريجياً، لافتاً إلى أن هذه الحالة لم تكن عفوية بل جاءت نتيجة سياسات ممنهجة.

وشدد لبد على أن عودة الثقة لا يمكن أن تتم عبر بيانات أو وعود، بل تحتاج إلى إجراءات حاسمة من الجهات المختصة القادرة فعلياً على التصحيح مثل سلطة النقد والبنوك.

في حين، ذكر مصدر في سلطة النقد أن هناك رفضاً إسرائيلياً قاطعاً حتى اللحظة لأي حلول تتعلق بمشكلة السيولة النقدية في غزة، مشيراً إلى أن غياب المباحثات الجدية يجعل تدخل سلطة النقد محدودا للغاية. وقال المصدر في حديث لـ"العربي الجديد": "هذه الأزمة سياسية بامتياز وتضع سلطة النقد والبنوك في حرج شديد أمام المواطنين، ونتطلع إلى انفراجة محتملة خصوصاً مع الحديث عن حلحلة بعض الأزمات الاقتصادية وتولي لجنة التكنوقراط مهامها في غزة، بما قد يفتح الباب أمام معالجة أوسع لهذه الإشكالية".

وفي بيان سابق أكدت وزارة الاقتصاد الوطني في غزة، أهمية تداول العملات بجميع فئاتها وأنواعها وحالاتها المتداولة، لما لذلك من دور أساسي في ضمان سلامة السيولة النقدية وتيسير المعاملات اليومية. وشددت الوزارة على أن التعامل بالعملات المتداولة حق أساسي للمواطنين، ولا يجوز رفضه من المحال التجارية، معلنة عن حملات تفتيشية وتوعوية يتبعها اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين. وتجدر الإشارة إلى أنه في ظل فقدان الثقة بالعملة وغياب القرار بما يحتوي المشهد السياسي من تعقيدات، تبقى أزمة العملة في غزة واحدة من أخطر تداعيات ما بعد الحرب، أزمة لا يمكن اختزالها في تلف ورقة نقدية، بل تعكس واقعاً اقتصادياً هشاً.