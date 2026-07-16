أوراسكوم مصر تحصل على تمويل بنكي بـ18 مليار جنيه لمشروع عقاري

- حصلت شركة أوراسكوم للتنمية على تمويل مشترك بقيمة 18 مليار جنيه من ثلاثة بنوك لدعم توسعات مشروع أو ويست في غرب القاهرة، مما يسرع من تنفيذ واستكمال مراحل التطوير المختلفة. - التمويل مقسم بين بنك مصر والبنك التجاري الدولي بواقع 7 مليارات لكل منهما، بينما يقدم البنك الأهلي المصري 4 مليارات، ويعتبر خطوة استراتيجية لتعزيز خطط الشركة الاستثمارية. - القطاع العقاري المصري يمتلك مقومات قوية، مدعومة بالنمو المستمر واستثمارات الدولة في البنية التحتية، مما يسهل على المطورين تنفيذ وبيع مشروعاتهم في المدن الجديدة.

أعلنت شركة أوراسكوم للتنمية – مصر والبنك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك التجاري الدولي - مصر الأربعاء، أن الشركة حصلت على تمويل مشترك من البنوك الثلاثة بقيمة 18 مليار جنيه لدعم التوسعات المستقبلية لمشروع أو ويست في غرب القاهرة وتسريع معدلات التنفيذ واستكمال مراحل التطوير المختلفة بالمشروع.

والتمويل مقسم بواقع سبعة مليارات جنيه من كل من بنك مصر والبنك التجاري الدولي، فيما يقدم البنك الأهلي المصري الأربعة مليارات المتبقية. وقال إسكندر طعمة الرئيس التنفيذي للشركة خلال مراسم توقيع اتفاقية التمويل المشترك إن التمويل خطوة استراتيجية مهمة لدعم التوسعات المستقبلية للمشروع الذي يمتد على مساحة 1000 فدان (الفدان 4200 متر) في مدينة السادس من أكتوبر (غرب القاهرة) وتسريع معدلات التنفيذ واستكمال مراحل التطوير المختلفة، بما يعزز خطط الشركة الاستثمارية.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي نسبة مساهمة كل بنك في التمويل المشترك؟ ما هي المدة الزمنية التي يمتدها أجل التمويل؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وأضاف لوكالة رويترز، أن التمويل سيوجه لتسريع وتيرة تنفيذ المشروع واستكمال مراحل التطوير، لافتا إلى أن الشركة كانت قد سحبت في وقت سابق نحو ستة مليارات جنيه ضمن اتفاقية مع البنك التجاري الدولي، قبل أن ينضم البنك إلى التحالف المصرفي الذي قدم سيولة إضافية. وقال إن السوق العقارية المصرية تمتلك مقومات قوية تجعلها من أهم الأسواق في المنطقة وأفريقيا، مدعومة بالنمو المستمر ورؤية الدولة للتنمية والاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية وشبكات الطرق ووسائل النقل الجماعي.

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وأشار إلى أن هذه الاستثمارات تسهّل على المطورين تنفيذ وبيع مشروعاتهم، خصوصا في المدن الجديدة. وأوضح أن القطاع العقاري صار قطاعا استراتيجيا للدولة، إذ يوفر ملايين فرص العمل ويسهم مع قطاع التشييد والبناء بنسبة كبيرة من الناتج المحلي. وأضاف أن الشركة طورت حتى الآن نحو 25% من المشروع، بينما لا تزال النسبة المتبقية قيد التطوير.

من جانبه، قال كريم الرمالي رئيس مجموعة السندات والقروض المشتركة بالبنك التجاري الدولي، إن أجل التمويل يمتد لعشر سنوات، وذلك بناء على الدراسات الخاصة بالمشروع، وبما يتماشى مع أعمال الإنشاءات المتوقعة والتحصيلات والتدفقات النقدية للمشروع. وأضاف أن البنك التجاري الدولي يقوم بدور المرتب الرئيسي والمنسق العام ووكيل التمويل وبنك الحساب في القرض.

وبسؤاله عن تقييم البنك لمخاطر القطاع العقاري، قال إن القطاع مر بعدة صدمات خلال الفترات الماضية، لكنه أثبت قدرته على الصمود، مشيرا إلى أنه لم يتم تسجيل حالات تعثر واضحة من جانب المطورين العقاريين الكبار، وأن البنوك ما زالت مهتمة بتمويل المشروعات العقارية، لكن بعد إجراء دراسات وافية وتعيين استشاريين لمساعدة البنوك في تقييم جدوى المشروعات. ولفت إلى أن البنوك تساهم منذ سنوات طويلة في تمويل المشروعات العقارية، لكن الاختلاف الأساسي حاليا يتمثل في زيادة حجم التمويلات المطلوبة، نتيجة ارتفاع تكلفة الوحدات العقارية والتكلفة الاستثمارية للمشروعات مقارنة بالسنوات السابقة.

(رويترز)