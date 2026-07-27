أودي تخفض توقعات إيرادات 2026 إلى 72 مليار دولار بسبب الصين والمنطقة

خفضت شركة أودي الألمانية للسيارات توقعاتها لأدائها خلال العام الجاري 2026، في ظل استمرار تدهور أوضاع السوق الصينية وتصاعد الأزمة في المنطقة، متوقعة تراجعاً في الإيرادات وهامش الربح، حسبما أعلنت الشركة اليوم الاثنين. وانخفض صافي أرباح الشركة خلال الربع الثاني من هذا العام بنحو 21%، ليصل إلى 563 مليون يورو، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وتشمل هذه النتائج مجموعة أودي التابعة لفولكسفاغن، بما في ذلك علاماتها لامبورجيني وبنتلي ودوكاتي.

وتتوقع أودي حالياً تحقيق إيرادات تراوح بين 58 و63 مليار يورو (بين 66 ونحو 72 مليار دولار) خلال العام، بعدما كانت قد توقعت عقب الربع الأول إيرادات تراوح بين 63 و68 مليار يورو. كما خفضت الشركة أيضاً توقعاتها لهامش الربح، وهو ما يرجح انخفاض الأرباح السنوية. ورغم ذلك، فإن تراجع أرباح أودي جاء أقل حدة مقارنة بالشركة الأم فولكسفاغن، التي انخفضت أرباحها بنحو الثلث خلال الربع الثاني.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي أبرز العوامل التي أدت إلى تراجع مبيعات أودي في الصين والولايات المتحدة؟ ما هي الإجراءات التي اتخذتها أودي لخفض التكاليف وتحسين قدرتها التنافسية؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

ويبدو أن إجراءات خفض التكاليف التي تنفذها أودي بدأت تؤتي ثمارها، كما أن الشركة خصصت هذا العام مبالغ أقل لإعادة الهيكلة مقارنة بالعام الماضي. وأعرب المدير المالي للشركة، يورجن ريترسبرجر، عن أمله في تحسن الأداء خلال النصف الثاني من العام، مدفوعاً بطرح طرازات جديدة وخفض التكاليف، مشيراً إلى أن النصف الثاني من العام يكون تقليدياً الأقوى بالنسبة للشركة. ويعد تراجع أداء السوق الصينية أحد أبرز أسباب الأزمة، إذ انخفضت مبيعات أودي في كل من الصين والولايات المتحدة، في ظل منافسة سعرية حادة.

ولم تسهم أعمال الشركة في الصين، التي تُسجل نتائجها المالية عبر مشروعاتها المشتركة هناك، سوى بـ73 مليون يورو خلال النصف الأول من العام، مقابل نحو أربعة أضعاف هذا الرقم في الفترة نفسها من العام الماضي. ويزيد ذلك من الضغوط على الشركة التي تنفذ بالفعل برنامجاً لخفض التكاليف، خاصة في ظل دراسة الشركة الأم فولكسفاغن شطب عشرات الآلاف من الوظائف الإضافية على مستوى المجموعة، مع مراجعة مستقبل أربعة مصانع، من بينها مصنع أودي في مدينة نيكارسولم.

إلا أن الرئيس التنفيذي لفولكسفاغن، أوليفر بلومه، أكد مؤخراً أنه يسعى إلى تجنب إغلاق المصانع، قائلاً: "هناك حلول أكثر ذكاء من إغلاق المصانع، فهذا يبقى الخيار الأخير". كما تحدثت تقارير إعلامية عن خطط إضافية لخفض النفقات داخل فولكسفاغن، من بينها دراسة تقليص الطاقة الإنتاجية في موقعي نيكارسولم وإنجولشتات للحفاظ على موقع نيكارسولم. ولم يعلق ريترسبرجر مباشرة على هذه التقارير، لكنه أكد أن النتائج الحالية تظهر أن الإجراءات المتخذة حتى الآن غير كافية، وأن الشركة مطالبة بمواصلة تحسين قدرتها التنافسية ورفع كفاءتها.

توقعات إيرادات أودي لعام 2026 (بالدولار) أُنشئ هذا الرسم البياني بواسطة الذكاء الاصطناعي

وأضاف أن ذلك سيتطلب جهداً كبيراً في المصنعين الألمانيين، لكنه شدد على أنه "لن يكون هناك تنافس بين الموقعين الألمانيين". وأعرب عن ثقته في إمكانية تأمين مستقبل مصنع نيكارسولم إذا تعاون الجميع. وفي الوقت نفسه، أكد ريترسبرجر التقارير التي تحدثت عن إلغاء الوردية الليلية في المصنع. ومن المقرر أن ينتهي الرئيس التنفيذي لفولكسفاغن، أوليفر بلومه، من وضع اللمسات الأخيرة على برنامج خفض التكاليف بحلول نهاية العام، وعندها يُفترض أن تتضح الصورة أمام موظفي أودي.

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وكانت أودي قد أعلنت في مارس/آذار من العام الماضي عن خطة لشطب ما يصل إلى 7500 وظيفة بحلول عام 2029، مع تمديد اتفاق ضمان العمالة، الذي يستبعد التسريح لأسباب تشغيلية، حتى نهاية عام 2033. وقال ريترسبرجر إن تنفيذ برنامج خفض الوظائف يسير بشكل جيد. من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لأودي، جيرنوت دولنر، أن الشركة تمثل "ركيزة أساسية" داخل مجموعة فولكسفاغن و"جزءاً من الحل"، مشدداً على أن الهدف المشترك يتمثل في وضع خطة مستقبلية طويلة الأجل وقابلة للاستمرار، ومؤكداً أن أودي أظهرت بالفعل "الشجاعة اللازمة للتجديد".

(أسوشييتد برس)