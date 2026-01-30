"أوبن إيه آي" تسرع نحو الاكتتاب قبل نهاية العام وسط سباق مع أنثروبيك

- تسعى "أوبن إيه آي" لطرح عام أولي في الربع الرابع من العام، وسط تحضيرات تنظيمية وتوسيع فريقها المالي، بهدف تعزيز الثقة في قدرتها على تمويل خططها طويلة الأمد. - تواجه الشركة تحديات تنافسية وضغوطاً لتحسين "تشات جي بي تي"، مع تغييرات قيادية تراقبها الأسواق كمؤشر على الاستقرار المؤسسي. - تتنافس "أوبن إيه آي" مع "أنثروبيك" و"سبيس إكس" في سباق على السيولة والاهتمام، مع حملة تمويل كبيرة قد تؤثر على توقيت الإدراج.

تسابق "أوبن إيه آي" (OpenAI) الزمن لوضع اللمسات الأولى لطرح عام أولي في الربع الرابع من هذا العام، في خطوة تعكس رغبة الشركة في حجز مقعد مبكر في موجة اكتتابات يتوقع لها أن تنعش الأسواق بعد فترة فتور امتدت أشهراً.

وبحسب صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلاً عن أشخاص مطلعين، بدأت الشركة محادثات غير رسمية مع بنوك في وول ستريت لاستكشاف سيناريوهات الطرح وترتيباته، بالتوازي مع توسيع فريقها المالي. وتشير التحركات الداخلية إلى استعداد تنظيمي أوضح من السابق، مع استقطاب أسماء لقيادة ملفات المحاسبة والتمويل المؤسسي، إضافة إلى محور علاقات المستثمرين الذي يصبح حساساً كلما اقتربت الشركة من السوق العامة.

لكن تنفيذ اكتتاب ناجح قبل نهاية العام لن يكون طريقاً ممهداً. فالشركة لا تزال تعمل بمنطق "شركة تنمو بسرعة" في سوق شديدة التنافس وتحت ضغط جودة المنتج وتوسيع البنية التحتية.

وول ستريت جورنال ربطت هذا التوتر بما وصفته بحالة "استنفار برمجي" لتحسين "تشات جي بي تي" (ChatGPT) في مواجهة ضغط متزايد من منافسين كبار. ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه الإدارة تغييرات على مستويات قيادية، وهو أمر غالباً ما يراقبه المستثمرون بوصفه إشارة على الاستقرار المؤسسي أو الحاجة إلى إعادة ترتيب.

الطرح المحتمل لا يبدو مجرد خيار تمويلي، بل أيضاً محاولة لطمأنة الأسواق بشأن كلفة السنوات المقبلة. فسباق بناء النماذج وتوفير الطاقة الحاسوبية والرقائق يدفع الشركات إلى التزامات بمبالغ ضخمة. وفي هذا السياق، يمكن للاكتتاب أن يمنح "أوبن إيه آي" نافذة لزيادة الثقة بقدرتها على تمويل خططها طويلة الأمد، أو على الأقل تحسين شروط التمويل مقارنة بجولات خاصة متكررة.

وأشارت الصحيفة إلى بروز عامل منافسة مباشر مع "أنثروبيك". ولفتت إلى أن "أوبن إيه آي" لا تخفي قلقها من أن تسبقها "أنثروبيك" إلى السوق العامة، خاصة مع أحاديث داخل الأوساط المالية عن استعداد الأخيرة لطرح محتمل قبل نهاية العام، مدفوعة بزخم إيرادات مرتبط بمنتجها الموجه للبرمجة.

ووضعت مصادر الصحيفة "سبيس إكس" ضمن قائمة الأسماء التي يترقبها وول ستريت أيضاً، ما يعكس أن المنافسة ليست ثنائية فحسب، بل جزء من سباق أوسع على السيولة والاهتمام في عام قد يكون استثنائياً لعمليات الإدراج.

وفي موازاة مسار الاكتتاب، أشارت المصادر إلى أن "أوبن إيه آي" تعمل على حملة تمويل كبيرة قد تمتد على معظم هذا العام في جولة تمهيدية قبل الطرح، مع حديث عن أرقام ضخمة للتقييم وحجم التمويل، إضافة إلى مفاوضات مع مستثمرين كبار. وفي حال تبلورت هذه الخطط، فإن الأشهر المقبلة ستكشف ما إذا كانت الشركة ستختار تسريع الإدراج فعلاً، أم ستفضل تثبيت موقعها عبر التمويل الخاص إلى حين نضج ظروف السوق والملفات التنظيمية.