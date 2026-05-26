"أوبن إيه آي" تستبعد كارثة وظائف بسبب الذكاء الاصطناعي 

- سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة "أوبن إيه آي"، يؤكد أن الذكاء الاصطناعي لن يتسبب في "كارثة وظائف" عالمية، حيث لم يحل محل عدد كبير من الموظفين كما كان يُخشى. - ألتمان يعترف بأن توقعات الشركة بشأن التأثير الاجتماعي والاقتصادي للذكاء الاصطناعي كانت خاطئة، مشيراً إلى أن التأثير على وظائف الموظفين الإداريين كان أقل مما توقع. - شركات كبرى مثل إتش.إس.بي.سي وأمازون بدأت في استبدال بعض الوظائف بالذكاء الاصطناعي، بينما تخطط شركات أخرى لتقليص الوظائف بحلول 2030.

قال الرئيس التنفيذي لشركة "أوبن إيه آي" (OpenAI) سام ألتمان، اليوم الثلاثاء، إنّ التطور السريع للذكاء الاصطناعي واعتماده لن يؤديا إلى "كارثة وظائف" عالمية، وإن هذه التكنولوجيا لم تحل مكان عدد كبير من الموظفين الإداريين مثلما كان يخشى. وفي كلمة خلال مؤتمر بنك الكومنولث الأسترالي في سيدني، قال ألتمان إنه كان قلقاً في البداية بشأن تأثير الذكاء الاصطناعي على مستويات التوظيف العالمية.

وأضاف وفقاً لوكالة رويترز، أنه والمسؤولين التنفيذيين معه كانوا "على صواب إلى حد كبير" بشأن التوقعات التكنولوجية التي قدمتها الشركة عندما أطلقت (تشات جي.بي.تي) في 2022. لكنه قال إنهم "كانوا مخطئين تماماً" بشأن الآثار الاجتماعية والاقتصادية. وقال ألتمان في مقابلة مع مات كومين، الرئيس التنفيذي لبنك الكومنولث الأسترالي "أنا سعيد لأنني كنت مخطئاً في هذا الشأن، فقد اعتقدت أن التأثير على وظائف الموظفين الإداريين المبتدئين التي ستختفي حتى الآن سيكون أكبر مما حدث بالفعل".

ولم يذكر ألتمان أي أرقام تتعلق بالوظائف، اليوم الثلاثاء، لكنه تحدث سابقاً عن احتمال خفض الوظائف على نطاق القطاع بسبب تقدم الذكاء الاصطناعي. وأعلن عدد متزايد من الشركات العالمية، بما في ذلك إتش.إس.بي.سي وأمازون وستاندرد تشارتردوسي.بي.إيه، أنّ الذكاء الاصطناعي حل محلّ بعض الوظائف لديها. وسرحت شركة ميتا بلاتفورمز؛ المالكة لتطبيقات فيسبوك وإنستغرام وواتساب، الأسبوع الماضي، نحو 8 آلاف موظف يمثلون نحو 10% من إجمالي موظفي الشركة، مع نقل نحو 7 آلاف آخرين لقطاع الذكاء الاصطناعي، الذي أعلن مؤسس الشركة مارك زوكربيرغ سابقاً أنه سيكون على رأس أولويات الشركة.

وترى شركة الاستشارات متعدّدة الجنسية ماكينزي أنه يمكن إنجاز نحو 30% من ساعات العمل في قطاعَي التمويل والتأمين بالأنظمة الآلية بحلول عام 2030. وتشير دراسة سابقة أجرتها مجموعة سيتي غروب المصرفية الأميركية إلى أنه يمكن استبدال التكنولوجيا بأكثر من نصف الوظائف المصرفية لديها. وأعلن بنك ستاندرد تشارترد البريطاني الثلاثاء الماضي، عزمه تقليص آلاف الوظائف بحلول العام 2030، في وقت يحلّ الذكاء الاصطناعي مكان الموظفين في مجموعة واسعة من المهام الإدارية. ويخطط ستاندرد تشارترد لتقليص أكثر من 15% من الوظائف المحددة، أي ما يعادل حوالى 7800 وظيفة.

وذكرت رويترز الأسبوع الماضي، نقلاً عن مصدر مطلع أن الشركة تستعد لتقديم طلب سري لطرح عام أولي في الولايات المتحدة في الأسابيع المقبلة. وأفادت رويترز في أكتوبر/تشرين الأول بأن الشركة تستهدف تقييماً بقيمة تريليون دولار وجمع ما لا يقل عن 60 مليار دولار. وقال ألتمان إنه أدرك أنه على الرغم من أن الذكاء الاصطناعي يلعب دوراً نشطاً بشكل متزايد في عدد من القطاعات والوظائف، إلا أنه لا يزال هناك "جزء بشري" من العمل لا يمكن استبداله.

(رويترز، العربي الجديد)