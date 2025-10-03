"أوبن إيه آي" أكبر شركة ناشئة بـ500 مليار دولار

- أتمت شركة أوبن إيه آي صفقة بيع أسهم بقيمة 6.6 مليارات دولار، مما رفع قيمتها السوقية إلى 500 مليار دولار، متجاوزةً سبايس إكس، وتفاوض مايكروسوفت للتحول إلى شركة ربحية تقليدية. - تأسست أوبن إيه آي في 2015 كمنظمة غير ربحية، وواجهت خلافات بين المؤسسين حول التوجه الجديد بعد دعم مايكروسوفت، وتتنافس مع ميتا وغوغل في سوق الذكاء الاصطناعي. - أطلقت أوبن إيه آي منتجات تقنية مثل "جي بي تي-5" وتشات جي بي تي، وتخطط للاستحواذ على شركة أجهزة ذكاء اصطناعي بقيمة 6.5 مليارات دولار.

أتمت شركة أوبن إيه آي (OpenAI) صفقة لمساعدة الموظفين على بيع أسهم الشركة، بقيمة سوقية عند 500 مليار دولار، مما يجعلها الشركة الناشئة الأكثر قيمة في العالم، وفقاً لوكالة بلومبيرغ.

وباع موظفو "أوبن إيه آي" الحاليون والسابقون نحو 6.6 مليارات دولار من الأسهم للمستثمرين، مما رفع سعر الشركة الأميركية إلى ما يزيد عن مستواها السابق البالغ 300 مليار دولار. وتدفع الصفقة الشركة إلى تجاوز تقييم سبايس إكس (SpaceX) التابعة لإيلون ماسك، والبالغ 400 مليار دولار، وتأتي في الوقت الذي تجري فيه الشركة مفاوضات مع شركة مايكروسوفت للتحول إلى شركة ربحية تقليدية أكثر

. يُبرز هذا الارتفاع السريع جنون الاستثمار المُحيط برواد تقنية قادرة على إحداث تحولات جذرية في الصناعات والاقتصادات. تُعدّ شركة أوبن إيه آي، المملوكة لسام ألتمان، واحدة من بين عدة شركات، منها شركة إنفيديا، التي تقود الآن حملة عالمية لبناء مراكز بيانات وتطوير خدمات الذكاء الاصطناعي، وهو مشروع يُتوقع أن تبلغ تكلفته تريليونات الدولارات.

ورغم أنها لم تُحقق أرباحاً بعد، تُساهم الشركة الأميركية الناشئة في دعم طفرة البنية التحتية هذه من خلال إبرام صفقات ضخمة مع شركات كبرى، وفق "بلومبيرغ".

تطور أوبن إيه آي

تأسست "أوبن إيه آي" عام 2015 منظمةً غيرَ ربحية تُعنى بتطوير الذكاء الرقمي "بطريقة تُرجّح أن تُفيد البشرية جمعاء". وستمنح التغييرات المُخطط لها الشركة غير الربحية الحالية السيطرة على شركة جديدة ذات منفعة عامة. أفادت التقارير أن الشركة عرضت حزم تعويضات مكونة من تسعة أرقام في محاولة لتجنيد أفضل الباحثين.

تحدث كلٌّ من ألتمان وماسك، المؤسسان المشاركان للشركة، عن الخطر الوجودي المحتمل الذي يُشكّله الذكاء الاصطناعي على البشر. إلا أن خلافاً قد نشأ بينهما منذ ذلك الحين، إذ رفع ماسك دعوى قضائية في محاولةٍ لوقف عملية الإصلاح، مُتّهماً "أوبن إيه آي" بالتخلي عن الوعود التي قُدّمت له عندما ساهم في إنشاء المنظمة غير الربحية. ويدّعي أنها تخلّت عن هدفها التأسيسي عندما قبلت دعماً بمليارات الدولارات من "مايكروسوفت" بدءاً من عام 2019، أي بعد عامٍ من مغادرته مجلس إدارة الشركة.

في ما يتعلق بالأعمال التجارية نفسها، تواجه الشركة سوقاً تنافسية متزايدة على كفاءات الذكاء الاصطناعي، حيث تتنافس شركات التكنولوجيا الكبرى على الموارد التي تحتاج إليها. على سبيل المثال، وظَّفت شركة ميتا باحثين من "أوبن إيه آي" ومختبرات رائدة أخرى بكثافة لفريق "الذكاء الفائق" الجديد، مقدمةً رواتب تقارب تسعة أرقام. غالباً ما تتفاوض الشركات الناشئة الأميركية الكبرى على بيع أسهم لموظفيها وهو وسيلة لمكافأتهم والاحتفاظ بهم، وكذلك لجذب المستثمرين الخارجيين. وتسعى "أوبن إيه آي" إلى الاستفادة من طلب المستثمرين لتزويد الموظفين بالسيولة التي تعكس نمو الشركة.

أفاد مصدر مطلع، طلب عدم الكشف عن هويته لـ "بلومبيرغ"، بأن إجمالي عدد الوحدات المؤهلة المَبِيعة في السوق الثانوي لم يصل إلى قيمة الأسهم التي سمحت الشركة ببيعها، والتي تجاوزت عشرة مليارات دولار. وأضاف المصدر أن هذا قد يعني أن الموظفين الحاليين والسابقين يُظهرون ثقةً في جدوى الشركة على المدى الطويل. على المدى البعيد، تواجه "أوبن إيه آي" ضغوطاً تنافسية متزايدة من منافسين مثل "غوغل"، و"أنثروبيك" التي تجمع هي الأخرى رأس مالها بوتيرة سريعة. استجابةً لذلك، أطلقت "أوبن إيه آي" مؤخراً سلسلة من المنتجات التقنية.

تشمل هذه النماذج نموذجين للذكاء الاصطناعي مفتوحَي الوصول مجاناً، قادرَين على محاكاة عملية التفكير البشري، وذلك بعد أشهر من استقطاب برنامج ديبسيك الصيني اهتماماً عالمياً ببرمجياته المفتوحة. أصدرت "أوبن إيه آي" أقوى نموذج "جي بي تي-5" لديها في أغسطس/ آب الماضي، بهدف تعزيز ريادتها في مجالٍ يشهد ازدحاماً متزايداً. وأعلنت الشركة الناشئة أنها تتوقع أن يصل عدد مستخدمي تطبيق تشات جي بي تي النشطين أسبوعياً إلى 700 مليون.

كما تجاوز التطبيق مؤخراً ثلاثة مليارات رسالة مستخدم يومياً. وفي مايو/أيار الماضي، كشفت الشركة عن خططها للاستحواذ على شركة أجهزة الذكاء الاصطناعي الناشئة، التي شارك في تأسيسها جوني إيف، الخبير المخضرم في شركة آبل، في صفقة أسهم بقيمة تقارب 6.5 مليارات دولار، لتتعاون مع المصمم الأسطوري للدفع بعجلة تطوير الأجهزة.