أوبك+ يوافق مبدئياً على زيادة إنتاج النفط في أغسطس

- اتفقت أوبك+ على زيادة إنتاج النفط بمقدار 188 ألف برميل يوميًا في أغسطس، رغم انخفاض الإنتاج بسبب الحرب مع إيران، حيث بلغ إنتاج أوبك+ 33.13 مليون برميل يوميًا في مايو. - تراجعت أسعار النفط إلى مستويات ما قبل الحرب بسبب انخفاض الواردات الصينية وزيادة الصادرات من خارج الشرق الأوسط، مع تهدئة المخاوف بعد مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران. - استؤنفت عمليات الشحن عبر مضيق هرمز بعد محادثات بين الولايات المتحدة وإيران، مما أدى إلى زيادة الإنتاج من دول الخليج، حيث ارتفع إنتاج أوبك في يونيو بمقدار 3.3 ملايين برميل يوميًا.

أفاد مصدر مطلع على مفاوضات تحالف أوبك+، قبيل اجتماعه المقرّر عقده في وقت لاحق من اليوم الأحد، بأن المجموعة اتفقت مبدئياً على رفع حصص إنتاج النفط 188 ألف برميل يومياً في أغسطس/ آب. وهي الزيادة نفسها لشهري يونيو/ حزيران ويوليو/ تموز. وذكر مصدران آخران لوكالة رويترز اليوم، أنه من المرجح الموافقة على هذه الزيادة، مما سيؤدي إلى زيادة المعروض في وقت تشهد فيه أسعار النفط انخفاضاً على خلفية إعادة فتح مضيق هرمز تدريجياً.

وزادت سبع دول أعضاء رئيسية في تحالف أوبك+، الذي يضم أوبك ودولاً منتجة حليفة منها روسيا، حصص إنتاجها من إبريل/ نيسان إلى يوليو/ تموز بنحو 800 ألف برميل يومياً. ومع ذلك، أدت الحرب مع إيران إلى انخفاض حاد في الإنتاج بين الأعضاء الرئيسيين. وتشير بيانات أوبك إلى انخفاض إنتاج أوبك+ إلى 33.13 مليون برميل يومياً في مايو/ أيار من 42.77 مليون في فبراير/ شباط.

وعادت أسعار النفط إلى مستويات ما قبل الحرب بضغط من تراجع الواردات الصينية، وزيادة الصادرات من المنتجين خارج الشرق الأوسط، وسحب كميات قياسية من المخزون الاستراتيجي بتنسيق وكالة الطاقة الدولية، ومذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب التي أسهمت في تهدئة المخاوف إزاء الإمدادات. وبلغ سعر خام برنت في نهاية تعاملات الأسبوع أول من أمس الجمعة، 71.94 دولاراً للبرميل. بينما بلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 68.78 دولاراً للبرميل.

وقال محللون في كومرتس بنك لرويترز يوم الجمعة، إنّ آمال المستثمرين في فتح مضيق هرمز بالكامل تصاعدت نتيجة المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران. وكتب محللون في مجموعة سيتي المصرفية، أن "عملية التفاوض لإبرام اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لا تزال هشة، لكنها مستمرة في الوقت الحالي، بينما تظل مسألة رسوم عبور مضيق هرمز وإدارته موضع خلاف"، وأضافوا "نتوقع أن تصمد مذكرة التفاهم، ليس لأن الثقة ظهرت فجأة، بل لأن دوافع نقضها ضعيفة بالنسبة للطرفين".

واستؤنفت بعض عمليات الشحن عبر مضيق هرمز، بموجب الاتفاق الأولي بين إيران والولايات المتحدة، لكن مستويات الضبابية لا تزال مرتفعة بعد تبادل البلدين ضربات في مطلع الأسبوع عقب هجوم إيراني على سفينة شحن. ومع توقعات بإمكانية شحن المزيد من النفط، تعمل دول الخليج على زيادة الإنتاج. وأظهر مسح أجرته رويترز، أن إنتاج النفط من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ارتفع في يونيو حزيران 3.3 ملايين برميل يومياً ليصل إلى 19.43 مليون برميل يومياً، مقارنة بالشهر السابق له. وتستثني هذه الأرقام الإمارات، التي انسحبت من منظمة أوبك اعتباراً من أول مايو/ أيار.

اقتصاد دولي إيران تتجه لفرض رسوم على عبور هرمز مع معاملة خاصة للدول الصديقة

وأظهرت بيانات شركة كبلر الجمعة، أنّ إجمالي صادرات الخام والمكثفات من السعودية والإمارات والكويت والعراق وإيران ارتفع في يونيو بأكثر من 3.5 ملايين برميل يومياً مقارنة مع مايو/ أيار، ليصل إلى 10.07 ملايين برميل يومياً. وقالت فورتكسا، وهي شركة أخرى معنية بتحليل حركة البضائع، إنّ تقديراتها تشير إلى أن التدفقات في يونيو/ حزيران بلغت 10.2 ملايين برميل يومياً ارتفاعاً من سبعة ملايين في مايو/ أيار، لكنها لا تزال أقل بكثير من مستوى 16.5 مليون برميل يومياً المسجل قبل عام.

(رويترز، العربي الجديد)