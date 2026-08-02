أوبك+ يقر زيادة إنتاج النفط 188 ألف برميل يومياً في سبتمبر

- أعلن تحالف "أوبك+" عن زيادة حصص إنتاج النفط بمقدار 188 ألف برميل يومياً اعتباراً من سبتمبر، مع استمرار متابعة أوضاع السوق شهرياً وإمكانية تعديل الإنتاج وفقاً للتطورات. - لم يتطرق البيان إلى سياسة الإنتاج للربع الرابع من 2026، رغم توقعات بتعليق زيادات إضافية، ويواصل التحالف مراجعة سياسته بناءً على تطورات السوق. - شهدت أسعار النفط مكاسب قوية في يوليو، مدعومة بمخاوف الإمدادات والتوترات الجيوسياسية، حيث ارتفع خام برنت وغرب تكساس بنسبة 24% و21% على التوالي.

أعلن تحالف "أوبك+"، اليوم الأحد، الاتفاق على زيادة حصص إنتاج النفط بمقدار 188 ألف برميل يومياً اعتباراً من سبتمبر/أيلول، في قرار جاء متوافقاً مع ما كانت قد كشفته مصادر مطلعة قبل الاجتماع، بينما خلا البيان الختامي من أي إشارة إلى سياسة الإنتاج خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2026. وقال التحالف، في بيان عقب الاجتماع الوزاري، إن القرار جاء في ضوء استمرار استقرار أساسيات سوق النفط وانخفاض مستويات المخزونات، مؤكداً استمرار نهج المتابعة الشهرية لأوضاع السوق، مع الإبقاء على إمكانية تعديل مستويات الإنتاج أو تعليقها أو عكسها بحسب تطورات السوق.

ولم يتطرق البيان إلى سياسة الإنتاج خلال الربع الرابع من العام، رغم أن مصادر مطلعة كانت قد أبلغت وكالة رويترز قبل الاجتماع أن التحالف يتجه إلى اعتماد زيادة سبتمبر ثم تعليق أي زيادات إضافية خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2026. ويضم تحالف أوبك+ الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بقيادة السعودية إلى جانب عدد من المنتجين المستقلين بقيادة روسيا، ويتولى مراجعة سياسة الإنتاج بصورة دورية استنادا إلى تطورات السوق ومستويات الطلب والمخزونات. وكان التحالف قد أقر خلال الأشهر الماضية زيادات شهرية متدرجة في الإنتاج ضمن خطة تهدف إلى إعادة كميات من الإمدادات التي سبق سحبها من السوق، مع التأكيد في كل اجتماع بإمكانية تعديل الزيادات أو وقفها أو التراجع عنها إذا استدعت أوضاع السوق ذلك.

وجاء قرار أوبك+ في وقت تشهد سوق النفط تقلبات مرتبطة بتطورات الإمدادات العالمية والأوضاع الجيوسياسية، إلى جانب استمرار متابعة المنتجين مؤشرات الطلب خلال النصف الثاني من العام. ويتابع المتعاملون نتائج اجتماع أوبك+ لتقييم تأثير أي زيادة جديدة في الإنتاج على توازن السوق، في وقت لا تزال الإمدادات الفعلية تواجه قيودا مرتبطة باضطرابات الشحن وارتفاع تكاليف النقل والتأمين، وهو ما حدّ من تأثير الزيادات السابقة في أهداف الإنتاج على الأسعار.

وسجلت أسعار النفط مكاسب قوية خلال يوليو/تموز الماضي، وأنهى خام برنت تداولات أول أمس الجمعة مرتفعا 1.09 دولار، أو 1.2%، عند 90.12 دولارا للبرميل، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.08 دولار، أو 1.3%، إلى 84.67 دولارا للبرميل. كما سجل الخامان مكاسب شهرية بلغت 24% لبرنت و21% لغرب تكساس، وهي الأكبر منذ مارس/آذار، مدعومة بمخاوف الإمدادات والتوترات الجيوسياسية في المنطقة.