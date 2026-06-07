أوبك+ تقر رابع زيادة لحصص الإنتاج منذ إغلاق مضيق هرمز

- أعلنت أوبك+ عن زيادة حصص إنتاج النفط بمقدار 188 ألف برميل يومياً في يوليو، رغم التحديات الناجمة عن الصراع الأميركي الإيراني وتأثيره على تدفقات النفط عبر مضيق هرمز. - انسحبت الإمارات من أوبك بعد 60 عاماً، مما أثر على إنتاج التحالف الذي تراجع إلى 33.19 مليون برميل يومياً في أبريل، مقارنة بـ42.77 مليوناً في فبراير. - تتوقع أوبك نمواً قوياً في الطلب على النفط بمقدار 1.2 مليون برميل يومياً لعام 2023، رغم التوترات في الشرق الأوسط.

قال بيان صادر عن أوبك بعد اجتماع عقد اليوم الأحد إن سبع دول من تحالف أوبك+ سترفع حصص إنتاج النفط بمقدار 188 ألف برميل يومياً في يوليو/ تموز. وأفادت ثلاثة مصادر في تحالف أوبك+ وكالة رويترز، قبيل الاجتماع، بأن التكتل يتجه، اليوم الأحد، للموافقة على رابع زيادة في أهداف إنتاج النفط خلال أربعة أشهر متتالية، رغم أن الحرب الأميركية مع إيران لا تزال تعوق قدرة عدد من أعضاء التحالف على ضخ المزيد من النفط الخام. وقلصت الحرب تدفقات النفط عبر مضيق هرمز، ما أدى إلى أكبر أزمة عالمية في الإمدادات، في ظل عجز دول رئيسية داخل التحالف، مثل السعودية، عن تلبية طلبات عملائها بالكامل منذ نهاية فبراير/ شباط.

وتفاقمت الأزمة بالنسبة إلى أوبك+ مع انسحاب الإمارات من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بعد نحو 60 عاماً من انضمامها إليها. ورفع سبعة من الأعضاء الأساسيين في تحالف أوبك+، الذي يضم منظمة أوبك وشركاء منهم روسيا، حصص إنتاجهم بين إبريل/ نيسان ويونيو/ حزيران بنحو 600 ألف برميل يومياً.

لكن بيانات أوبك أظهرت أن الإنتاج الفعلي للمجموعة تراجع بشدة نتيجة خفض الصادرات من دول الخليج، ليبلغ في المتوسط 33.19 مليون برميل يومياً في إبريل نيسان مقارنة بـ42.77 مليوناً في فبراير.

وتزيد الدول السبع في تحالف أوبك+ إنتاجها في إطار التخفيف التدريجي لخفض الإنتاج البالغ 1.65 مليون برميل يومياً، الذي اتفقت عليه ثماني دول أعضاء آنذاك في 2023. ورجحت المصادر أن يرفع الأعضاء السبعة أهداف الإنتاج بنحو 188 ألف برميل يومياً اعتباراً من يوليو/ تموز. ويماثل هذا الزيادة التي أُقرّت ليونيو، والتي عُدِّلَت بالخفض من الزيادات الشهرية البالغة 206 آلاف برميل يومياً في مايو/ أيار وإبريل لتأخذ في الحسبان خروج الإمارات. ومن شأن هذا أن يعني أنه سيُخفَّف ما تبقى من الخفض بحلول نهاية سبتمبر/ أيلول، وذلك إذا التزمت أوبك+ بزيادات شهرية تبلغ نحو 188 ألف برميل يومياً لشهري أغسطس/ آب وسبتمبر.

وطلبت جميع المصادر عدم الكشف عن هوياتها. والدول السبع من أصل 21 دولة عضواً في أوبك+ التي اجتمعت اليوم الأحد، هي السعودية والعراق والكويت والجزائر وكازاخستان وروسيا وعمان. وذكرت المصادر أن من المقرر أيضاً عقد اجتماع وزاري كامل لتحالف أوبك+ اليوم الأحد، لكن لا يتوقع أن يتضمن الاتفاق أي تغييرات في سياسة الإنتاج.

وقال الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) هيثم الغيص، الخميس الماضي، خلال فعاليات المنتدى الاقتصادي الدولي في سانت بطرسبرغ، إن المنظمة تتوقع نمواً قوياً في الطلب على النفط، وإنها لن تغير تقديراتها، وذلك رغم الصراع في الشرق الأوسط وإغلاق مضيق هرمز. وأضاف: "رغم كل ما يشاع عن انخفاض الطلب على النفط، لم نرصد أي مؤشرات على ذلك حتى الآن". وتابع: "ما زلنا نتوقع نمواً قوياً في الطلب عند 1.2 مليون برميل يومياً للعام الجاري".

(رويترز، العربي الجديد)