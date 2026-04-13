أوبك تخفض توقعات الطلب على النفط في الربع الثاني بسبب الحرب

- خفضت أوبك توقعاتها للطلب العالمي على النفط في الربع الثاني من العام بنحو 500 ألف برميل يومياً بسبب تأثير الحرب في المنطقة، مع توقع تعويض التراجع في النصف الثاني من العام. - توقع المحللون أن يتجاوز الطلب المعروض بمتوسط 750 ألف برميل يومياً هذا العام، مع عجز في الربع الثاني وفائض في الربع الرابع، بينما أشارت وكالة الطاقة الدولية إلى تقليص الإمدادات بنحو 11 مليون برميل يومياً. - انخفض إنتاج أوبك في مارس بمقدار 7.30 ملايين برميل يومياً، وارتفعت أسعار النفط لتتجاوز 100 دولار للبرميل بسبب التوترات في مضيق هرمز.

خفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في تقريرها الشهري اليوم الاثنين توقعاتها للطلب العالمي على النفط في الربع الثاني من العام بنحو 500 ألف برميل يومياً، وأرجعت ذلك إلى تأثير الحرب الدائرة في المنطقة. وتوقع تقرير أوبك على موقعها الإلكتروني، أن يبلغ متوسط الطلب العالمي على النفط 105.07 ملايين برميل يومياً في الربع الثاني، بانخفاض عن التوقعات التي وردت في تقرير الشهر الماضي والبالغة 105.57 ملايين برميل يومياً.

وأضافت "جرى تعديل توقعات نمو الطلب للربع الثاني من عام 2026 بالخفض لكل من دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والدول غير الأعضاء فيها، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ضعف مؤقت طفيف في نمو الطلب على النفط، نظراً للتطورات الجارية في الشرق الأوسط". ومع ذلك، توقعت المنظمة أن يجري تعويض هذا التراجع في النصف الثاني من العام. وقالت المنظمة إن نمو الطلب العالمي للعام بأكمله لم يتغير عن تقديراتها السابقة.

وتوقع عدد من المحللين في استطلاع نشرت وكالة رويترز نتائجه يوم الجمعة الماضي، أن يتجاوز الطلب في سوق النفط المعروض بمتوسط 750 ألف برميل يومياً هذا العام. وتوقعوا أن تشهد السوق أكبر عجز لها في الربع الثاني بمتوسط يبلغ حوالي ثلاثة ملايين برميل يومياً قبل أن تعود بتحقيق فائض قدره 1.4 ​مليون في الربع الرابع. وقالت وكالة الطاقة الدولية إن تقديراتها تشير إلى أن الحرب قلصت ⁠إمدادات النفط بنحو 11 مليون برميل يومياً حتى نهاية مارس/آذار، فيما أشار بنك (إيه.إن.زد) في مذكرة بتاريخ التاسع من إبريل/نيسان إلى أن ​السوق فقدت فعلياً نحو تسعة ملايين برميل يومياً من إمدادات الخام. وبلغت إمدادات النفط العالمية نحو 106.6 ملايين برميل ​يومياً في يناير/كانون الثاني.

وانخفض إنتاج الخام من الدول الأعضاء في "أوبك"، وعددها 12 في مارس/آذار الماضي، بمقدار 7.30 ملايين برميل يومياً على أساس شهري، ليصل إلى 21.57 مليون برميل يومياً، وهذا التراجع جاء أغلبه بالأساس بسبب خفض في الإنتاج من الكويت والعراق والسعودية والإمارات. ووافق تحالف أوبك+ الذي يضم أعضاء أوبك بقيادة السعودية والدول المنتجة للنفط من خارج أوبك بقيادة روسيا، في وقت سابق من شهر إبريل/نيسان الجاري، على زيادة متواضعة في الإنتاج قدرها 206 آلاف برميل يومياً لشهر مايو/أيار، لكن الزيادة ستكون افتراضية بشكل كبير، إذ لا يمكن للأعضاء الرئيسيين زيادة الإنتاج لأن إغلاق المضيق يحد من الصادرات.

وأشارت بيانات من مجموعة بورصات لندن إلى أن العقود الآجلة لخام برنت لشهر أقرب استحقاق ارتفعت في مارس/آذار لمستوى شهري غير مسبوق بلغ 64%. وحقق خام غرب تكساس الوسيط الأميركي مكاسب بنحو 52% خلال الشهر نفسه ليسجل أكبر قفزة له منذ مايو/أيار 2020 بسبب الحرب في المنطقة. وقفزت أسعار النفط لتتجاوز مجدداً 100 دولار للبرميل اليوم الاثنين، في وقت تستعد فيه البحرية الأميركية لفرض حصار على حركة السفن من وإلى إيران عبر مضيق هرمز، وهي خطوة قد تحد من صادرات النفط الإيرانية، وذلك بعد فشل واشنطن وطهران في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب.

(رويترز، العربي الجديد)