أوبك+ تتجه لزيادة الإنتاج 188 ألف برميل يومياً في سبتمبر

- من المتوقع أن توافق دول "أوبك+" على زيادة أهداف الإنتاج بمقدار 188 ألف برميل يومياً بدءاً من سبتمبر، رغم التحديات الناتجة عن الحرب في المنطقة، حيث لم يُتخذ القرار النهائي بعد. - تواجه "أوبك+" صعوبات في تحقيق أهداف الإنتاج بسبب اضطرابات التصدير، مما أدى إلى انخفاض الإنتاج الفعلي إلى 36.28 مليون برميل يومياً في يونيو، مع ارتفاع أسعار النفط إلى نحو 100 دولار للبرميل. - تعمل الدول السبع على إلغاء تدريجي لتخفيضات الإنتاج، بزيادة أهداف الإنتاج بمجموع 958 ألف برميل يومياً من إبريل إلى أغسطس، لكن الحرب تحد من قدرة بعض الأعضاء على تحقيق الأهداف.

من المرجح أن تتفق الدول الأعضاء في منظمة "أوبك+" على زيادة إضافية في أهداف الإنتاج اعتباراً من سبتمبر/أيلول المقبل، وذلك خلال اجتماعها المقرر في الثاني من أغسطس/آب المقبل، على الرغم من أن الحرب في المنطقة تُعيق مجدداً بعض أعضائها عن زيادة الإنتاج.

وأفادت وكالة رويترز، نقلاً عن ثلاثة مصادر، بأن سبع دول منتجة للنفط في "أوبك+" تتجه إلى رفع هدف إنتاجها الجماعي بنحو 188 ألف برميل يومياً خلال سبتمبر/أيلول، وهي الزيادة نفسها التي اعتمدتها خلال يونيو/حزيران ويوليو/تموز وأغسطس/آب.

وتضم الدول المشاركة في الاجتماع السعودية وروسيا والعراق والكويت والجزائر وكازاخستان وعُمان. ولم يُتخذ القرار النهائي بعد، فيما لم تصدر المنظمة أو السلطات الروسية تعليقاً رسمياً على الزيادة المتوقعة.

وتواصل الدول السبع رفع أهداف الإنتاج ضمن خطة لاستعادة حصتها في سوق النفط بعد انتهاء الحرب وعودة حركة التصدير إلى طبيعتها. إلا أن تجدد القتال وتعطل تدفقات النفط من الخليج والبحر الأحمر حالا دون ترجمة زيادات الحصص إلى كميات فعلية في الأسواق.

ويبقى إنتاج "أوبك+" أدنى بكثير من الحصص المقررة، بسبب تعطل صادرات عدد من الدول الخليجية. وبلغ إنتاج المجموعة 36.28 مليون برميل يومياً خلال يونيو/حزيران، مقابل نحو 43 مليون برميل يومياً في فبراير/شباط، قبل اندلاع الحرب، ما يمثل تراجعاً يقترب من 6.72 ملايين برميل يومياً.

اضطرابات التصدير تحد من أثر الزيادة

يأتي اجتماع الثاني من أغسطس/آب في وقت ارتفعت فيه أسعار النفط إلى نحو 100 دولار للبرميل، بعد انهيار اتفاق السلام الأولي بين الولايات المتحدة وإيران وعودة المخاوف بشأن صادرات الخليج. وكان الاتفاق قد أتاح فترة قصيرة لزيادة الشحنات المارة عبر مضيق هرمز، قبل أن يؤدي تجدد المواجهات إلى خفض حركة الناقلات وإعادة المخاطر الأمنية إلى أحد أهم مسارات تصدير النفط في العالم.

وامتدت التهديدات إلى البحر الأحمر، بعد استهداف ناقلات نفط سعودية خلال الأيام الماضية. وأثارت الهجمات مخاوف بشأن سلامة المسار الذي تعتمد عليه السعودية لتصدير النفط بعيداً عن مضيق هرمز، خاصة الشحنات المتجهة من موانئ البحر الأحمر إلى الأسواق الآسيوية.

وتعني هذه التطورات أن زيادة أهداف الإنتاج لا تضمن بالضرورة ضخ كميات إضافية في السوق. وتحتاج الدول المنتجة إلى تأمين الموانئ وخطوط الأنابيب والممرات البحرية، حتى تتمكن من تصدير النفط والوصول إلى الحصص الجديدة.

كما تضع اضطرابات الشحن المنتجين أمام تكاليف إضافية، تشمل ارتفاع رسوم التأمين على الناقلات، وزيادة أجور الشحن، واحتمال اللجوء إلى مسارات بحرية أطول وأكثر كلفة.

إلغاء تدريجي لتخفيضات 2023

تعمل الدول السبع على التراجع التدريجي عن خفض طوعي للإنتاج بلغ 1.65 مليون برميل يومياً، وجرى الاتفاق عليه خلال عام 2023، عندما كانت الإمارات لا تزال مشاركة في إدارة الإنتاج الشهرية قبل مغادرتها المنظمة في مايو/أيار.

ورفعت الدول السبع أهداف إنتاجها بمجموع 958 ألف برميل يومياً خلال الفترة الممتدة من إبريل/نيسان إلى أغسطس/آب. وستؤدي زيادة جديدة بنحو 188 ألف برميل يومياً في سبتمبر/أيلول إلى إنهاء التخفيضات المقررة في عام 2023، بعد أخذ خروج الإمارات في الحسبان.

وتضم "أوبك+" حالياً 21 دولة، من بينها إيران، إلا أن إدارة الإنتاج على أساس شهري اقتصرت خلال السنوات الأخيرة على الدول السبع، إضافة إلى الإمارات قبل انسحابها.

وتهدف سياسة رفع الحصص إلى استعادة حصة المنتجين في السوق، بعدما أتاحت تخفيضات الإنتاج فرصة لمنتجين من خارج المجموعة لزيادة صادراتهم. لكن استمرار الحرب يجعل قدرة بعض أعضاء "أوبك+" على الوصول إلى الأهداف الجديدة محدودة.