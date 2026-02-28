- زيادة إنتاج النفط في أوبك+: تدرس مجموعة أوبك+ زيادة إنتاج النفط وسط مخاوف من اضطرابات في الإمدادات بسبب النزاع الأميركي الإيراني، حيث رفعت السعودية والإمارات صادراتهما تحسباً لأي تطورات. - اجتماع الأعضاء الرئيسيين: من المقرر أن يجتمع ثمانية أعضاء من أوبك+ لمناقشة زيادة محتملة في الإنتاج، مع توقعات بزيادة متوسطة قدرها 137 ألف برميل يومياً لشهر أبريل. - ارتفاع أسعار النفط: ارتفعت أسعار النفط إلى 73 دولاراً للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ يوليو، بسبب المخاوف من تعطل الإمدادات عبر مضيق هرمز.

قال مصدران مطلعان على محادثات تحالف أوبك+ لوكالة رويترز، اليوم السبت، إن المجموعة قد تنظر في زيادة أكبر في إنتاج النفط، وأضافا أن السعودية والإمارات رفعتا بالفعل صادراتهما تحسباً لأي اضطراب محتمل في إمدادات النفط نتيجة الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران. ومن المقرر أن يجتمع ثمانية أعضاء من أوبك+ غداً الأحد، وهم السعودية وروسيا والإمارات وكازاخستان والكويت والعراق والجزائر وعُمان، عند الساعة 11.00 بتوقيت غرينتش.

وعلى الرغم من التوقعات بأن شبح تخمة المعروض يخيم على السوق، ارتفعت أسعار النفط هذا العام وسط مخاوف من أن يؤدي النزاع بين إيران والولايات المتحدة إلى اضطراب إمدادات الشرق الأوسط عبر مضيق هرمز. وبلغ سعر برميل النفط 73 دولاراً أمس الجمعة، مسجّلاً أعلى مستوى منذ يوليو/ تموز.

وقال مندوبون في وقت سابق إنهم سيوافقون على الأرجح على زيادة متوسطة قدرها 137 ألف برميل يومياً في إنتاج النفط لشهر إبريل/ نيسان، مع استعداد المجموعة لتلبية الطلب في فصل الصيف ووسط ارتفاع لأسعار النفط الخام بسبب توقعات بشن هجوم أميركي على إيران، وهو ما حدث بالفعل اليوم. وستضع أي زيادة في إنتاج إبريل/ نسيان حداً لتجميد زيادات الإنتاج المستمر منذ ثلاثة أشهر.

وأشار أحد المصدرين إلى أنه لم يُناقش بعد حجم أي زيادة أكبر في الإنتاج. وامتنع المصدران عن الكشف عن هويتيهما. ونقلت وكالة بلومبيرغ نيوز في وقت سابق عن أحد المندوبين قوله إن تحالف أوبك+ سيدرس زيادة أكبر في الإنتاج.

هل بدأت زيادة إنتاج النفط بالفعل؟

تزايدت الأدلة على أن أكبر منتجي النفط في الشرق الأوسط رفعوا صادراتهم بالفعل مع تزايد المخاوف من احتمال توجيه الولايات المتحدة ضربة لإيران، مما يزيد من خطر تعطل صادرات النفط. وقال مصدران تجاريان، أمس الجمعة، إن أبوظبي تستعد لتصدير المزيد من خام مربان الرئيسي في إبريل/ نيسان.

ورفعت الدول الثماني الأعضاء في تحالف أوبك+ حصص الإنتاج بنحو 2.9 مليون برميل يومياً من إبريل/ نيسان إلى ديسمبر/ كانون الأول 2025، أي نحو 3% من الطلب العالمي، قبل تعليق أي زيادات أخرى للفترة من يناير/ كانون الثاني إلى مارس/ آذار 2026 بسبب ضعف الإنتاج الموسمي.

(رويترز)