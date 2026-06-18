أوبك: الطلب على النفط يصل إلى 124 مليون برميل في 2050

- تتوقع أوبك نمو الطلب العالمي على النفط من 105.1 مليون برميل يومياً في 2025 إلى 124 مليون برميل يومياً بحلول 2050، مدفوعاً بزيادة الطلب في الهند والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا اللاتينية وقطاعات النقل الثقيل والطيران والبتروكيماويات. - تتباين توقعات أوبك مع وكالة الطاقة الدولية، حيث تؤكد أوبك على الحاجة لاستثمارات بقيمة 17.7 تريليون دولار في قطاع النفط بين 2026 و2050 لتلبية الطلب، محذرة من مخاطر نقص الاستثمار. - تتوقع أوبك ذروة إنتاج النفط الصخري الأمريكي في 2025، وتدعو إلى مسار متوازن لمستقبل الطاقة يشمل جميع المصادر مع الحفاظ على أمن الإمدادات وتقليل الانبعاثات.

أبقت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، على رؤيتها المتفائلة لنمو الطلب العالمي على النفط خلال السنوات المقبلة، ورفعت تقديراتها طويلة الأجل حتى منتصف القرن، معتبرة أن التحولات الجارية في سياسات الطاقة حول العالم باتت أكثر ميلاً إلى دعم أمن الإمدادات وتوافر الطاقة بأسعار معقولة.

ووفق تقرير توقعات النفط العالمية لعام 2026، المنشور اليوم الخميس على موقع المنظمة، تتوقع "أوبك" ارتفاع الطلب العالمي على النفط من 105.1 ملايين برميل يومياً في 2025 إلى 113.3 مليون برميل يومياً في 2030، قبل أن يصل إلى 124 مليون برميل يومياً بحلول 2050.

لا ذروة للطلب في الأفق

وأكدت أوبك في تقريرها أن الطلب على النفط لا يظهر مؤشرات بلوغ الذروة حتى 2050، خلافاً لتقديرات جهات أخرى في سوق الطاقة. وترى المنظمة أن النفط سيبقى جزءاً أساسياً من مزيج الطاقة العالمي، مدفوعاً بنمو الطلب في الهند والشرق الأوسط وأفريقيا وأميركا اللاتينية، وباحتياجات قطاعات يصعب تحولها سريعاً إلى بدائل أخرى، مثل النقل الثقيل والطيران والبتروكيماويات.

وترى أوبك أن الاهتمام المتزايد بأمن الطاقة وتكاليفها غيّر اتجاه السياسات في عدد من الاقتصادات الكبرى، خصوصاً بعد سنوات من التركيز على تسريع التحول الطاقوي. وأشار التقرير إلى أن تبني السيارات الكهربائية في أوروبا كان أبطأ من المتوقع، وإلى تعديلات في السياسات الأميركية أثرت في دعم الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية ومعايير كفاءة استهلاك الوقود.

تباين مع وكالة الطاقة الدولية

وتأتي توقعات أوبك أعلى بكثير من تقديرات وكالة الطاقة الدولية، التي ترى أن الطلب العالمي على النفط قد يبلغ نحو 113 مليون برميل يومياً بحلول منتصف القرن. ورغم أن تقديرات الوكالة لعام 2050 أقل من توقعات "أوبك"، فإنها كانت تتوقع سابقاً وصول الطلب إلى ذروته بحلول 2029.

هذا التباين يعكس اختلافاً أعمق في قراءة مستقبل الطاقة، فأوبك تنطلق من أن نمو السكان والاقتصادات الناشئة وصعوبة تعميم البدائل بسرعة سيبقي النفط ضرورياً لعقود، بينما تميل وكالة الطاقة الدولية إلى تقدير أثر أكبر للتحول نحو الكهرباء والطاقة المتجددة وكفاءة الاستهلاك.

تتوقع أوبك ارتفاع الطلب العالمي على النفط من 105.1 ملايين برميل يوميا في 2025 إلى 113.3 مليون برميل يومياً في 2030، إلى 124 مليون برميل يومياً بحلول 2050

استثمارات ضخمة مطلوبة

وشدد الأمين العام لأوبك، هيثم الغيص، على أن حجم احتياجات العالم من الطاقة يتطلب استثمارات مستمرة في جميع مصادر الطاقة والتقنيات، لا في النفط وحده. وقال إن قطاع النفط يحتاج إلى استثمارات بقيمة 17.7 تريليون دولار بين 2026 و2050، أي أكثر من 700 مليار دولار سنوياً، لتلبية الطلب المتوقع على المدى الطويل.

وتقول "أوبك" إن غياب الاستثمار الكافي قد يهدد أمن الإمدادات ويزيد تقلبات الأسعار، خصوصاً في ظل استمرار نمو الطلب العالمي على الطاقة بنسبة 23% حتى 2050، وفق تقديرات التقرير.

أميركا والنفط الصخري

وتطرقت "أوبك" أيضاً إلى إنتاج الولايات المتحدة، التي أصبحت في 2026 أكبر مصدر للنفط في العالم، بحسب "رويترز"، مدفوعة بازدهار النفط الصخري واضطرابات صادرات دول أخرى. غير أن المنظمة تتوقع أن يكون إنتاج النفط الصخري الأميركي قد بلغ ذروته في 2025 عند مستوى يزيد قليلاً على 9 ملايين برميل يومياً، مع نمو محدود في إجمالي إمدادات السوائل الأميركية حتى 2030، ثم استقرار الإنتاج بعد ذلك.

كما تتوقع أوبك أن يبلغ إنتاج الدول خارج تحالف "أوبك+" ذروته في أوائل الثلاثينيات، ما يعزز، وفق رؤيتها، الحاجة إلى استمرار الاستثمار داخل الدول المنتجة لضمان توازن السوق في العقود المقبلة.

رؤية أوبك للطاقة

ولم يقدم تقرير أوبك النفط بديلا عن الطاقات الأخرى، بل طرح ما تسميه المنظمة مساراً متوازناً وواقعياً لمستقبل الطاقة. وأكدت أن تلبية احتياجات العالم المتزايدة من الطاقة لا يمكن أن تعتمد على مصدر واحد، بل تتطلب الاستفادة من جميع مصادر الطاقة المتاحة. وترى المنظمة أن التحدي يتمثل في تلبية الطلب المتنامي لمليارات البشر، مع الحفاظ على أمن الإمدادات وتقليل الانبعاثات.

وخلصت المنظمة إلى التأكيد على أن الطلب العالمي على النفط سيواصل النمو لعقود، وأن الحديث عن ذروة قريبة للطلب لا ينسجم، في رأيها، مع احتياجات الاقتصادات النامية ولا مع التحولات الأخيرة في سياسات الطاقة العالمية.