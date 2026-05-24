- أبدت أوبر اهتماماً بالاستحواذ الكامل على دليفري هيرو الألمانية بقيمة 10 مليارات يورو، حيث تمتلك أوبر بالفعل 20% من أسهم الشركة وتسعى لزيادة حصتها. - عرضت أوبر 33 يورو للسهم، وهو أقل من سعر السوق، مما دفع سهم دليفري هيرو للارتفاع بنسبة 48% هذا العام. - دليفري هيرو، رغم عدم نشاطها في ألمانيا، تُعد من أكبر شركات توصيل الطعام عالمياً، وتواجه منافسة من دورداش المهتمة بوحدة أعمالها في المنطقة.

أبدت شركة خدمات النقل الأميركية أوبر اهتماماً بالاستحواذ الكامل على شركة توصيل الطعام دليفري هيرو "Delivery Hero" الألمانية في صفقة قدرت قيمة الشركة بنحو 10 مليارات يورو (نحو 11.6 مليار دولار). وأكدت الشركة المدرجة على مؤشر إم داكس للشركات المتوسطة في البورصة الألمانية اهتمام أوبر بإكمال الاستحواذ عليها، وتمتلك أوبر فعلياً خُمس أسهم دليفري هيرو ولديها إمكانية الوصول إلى أسهم إضافية.

وقالت دليفري هيرو في بيان أمس السبت في برلين، إن أوبر تقدمت بعرض بقيمة 33 يورو للسهم الواحد، مشيرة إلى أن هذا السعر يقلّ عن سعر السهم في تعاملات البورصة أول من أمس الجمعة. وكان سهم دليفري هيرو، قد سجل ارتفاعات قوية خلال الأيام الماضية، مدفوعاً بتكهنات حول احتمال تقديم عرض استحواذ من أوبر. وحقق السهم مكاسب بنسبة 48% هذا العام، وخلال الأسبوعَين الماضيَين ارتفع السهم بنحو 70% ليغلق عند 33.59 يورو في نهاية تعاملات الأسبوع أول من أمس الجمعة، وبلغت القيمة السوقية للشركة بذلك ما يزيد قليلاً عن عشرة مليارات يورو.

وتتخذ دليفري هيرو من برلين مقراً لها، لكنها لم تعد تنشط تشغيلياً داخل ألمانيا منذ بيع أعمالها المحلية لشركة توصيل الوجبات الجاهزة "جست إيت تيك أواي Just Eat Takeaway". ومع ذلك، تُعد من أكبر شركات توصيل الطعام عالمياً بفضل حضورها القوي في آسيا وجنوب أوروبا وشبه الجزيرة العربية وأفريقيا، إذ تمتلك شركة طلبات توصيل الطعام الناشطة في المنطقة. وأبدت شركة دورداش "DoorDash" المنافسة اهتماماً بوحدة أعمال ديليفري هيرو في المنطقة، المعروفة باسم طلبات، لكنها لم تُقدم عرضاً رسمياً بعد، كما تدير أوبر بدورها خدمة توصيل الطعام "أوبر إيتس" في العديد من المدن الألمانية وغيرها.

وبموجب هذه الشروط، ستكون أوبر، التي تمتلك نحو 20% من أسهم ديليفري هيرو، مُلزمة بدفع نحو 8 مليارات يورو، كما كشفت الشركة الأميركية، الاثنين، عن امتلاكها خيارات لشراء 5.6% إضافية من الأسهم. من جهتها، وافقت شركة الاستثمار الهولندية بروسوس على تقليص حصتها في شركة دليفري هيرو، وذلك في إطار استحواذها على الشركة المنافسة جست إيت تيك أواي، والتي تعمل في ألمانيا بالاسم التجاري ليفيراندو. وأفادت تقرير لوكالة بلومبيرغ أن أوبر بدأت أيضاً التواصل مع مساهمين آخرين.

وبحسب التقرير، لا تزال الشركة الهولندية تمتلك نحو 16.8% من الأسهم، تليها شركة أسبكس مانجمنت بحصة تبلغ 14.4%. أما مصرف مورغان ستانلي الأميركي، الذي ساعد أوبر وفقاً للتقرير في زيادة حصتها بسرعة عبر المشتقات المالية، فيملك بصورة غير مباشرة نحو 30% من الأسهم من خلال أدوات مالية، بحسب إفصاح إلزامي صدر أول من أمس الجمعة.

ويشهد قطاع توصيل الطعام اندماجاً عالمياً مدفوعاً بتباطؤ النمو واشتداد المنافسة، وقد استُهدفت عدة شركات منافسة لشركة ديليفري هيرو في أوروبا. ووافقت شركة دور داش، الرائدة في سوق توصيل الطعام من المطاعم في الولايات المتحدة، على شراء شركة ديليفيرو البريطانية العام الماضي. وقبل ذلك بأشهر، أعلنت شركة بروسوس عن خططها لشراء شركة جست إيت تيك أواي في هولندا.

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)