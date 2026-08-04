أنهار أوروبا تتبخر... الجفاف يلتهم أرباح الشركات ويشلّ النقل النهري

- تأثير الجفاف على النقل والطاقة: شهدت أوروبا انخفاضًا في مناسيب الأنهار مثل الراين والدانوب، مما عطل التجارة والنقل النهري ورفع تكاليف الشحن. أثر ذلك على إنتاج الكهرباء النووية والكهرومائية، حيث أوقفت دول مثل المجر ورومانيا محطات نووية بسبب نقص المياه. - التداعيات الاقتصادية على الشركات: تأثرت أرباح الشركات الأوروبية، حيث اضطرت لتعديل سلاسل الإمداد وخطط الإنتاج. أعلنت فيربوند عن تراجع أرباحها بـ370 مليون يورو، وتوقعت كهرباء فرنسا انخفاض أرباحها التشغيلية بـ10%. - التحديات المستقبلية والتهديدات الاقتصادية: يحذر الخبراء من أن الجفاف أصبح تهديدًا هيكليًا للاقتصاد الأوروبي، مما يتطلب إعادة النظر في استثمارات البنية التحتية وسلاسل الإمداد، مع توقعات بزيادة تواتر موجات الجفاف وشدتها.

دخلت أوروبا مرحلة جديدة من تداعيات موجات الحر والجفاف، بعدما أدى الانخفاض الحاد في مناسيب أنهارها الرئيسية، وفي مقدمتها الراين والدانوب، إلى تعطيل حركة التجارة والنقل النهري، وخفض إنتاج الكهرباء النووية والكهرومائية، ورفع تكاليف الشحن، وإلحاق خسائر متزايدة بالشركات، في وقت تحذر فيه المؤسسات الأوروبية من أن أزمة المياه تحولت من تحد بيئي إلى تهديد اقتصادي يمس النمو وأمن الطاقة وسلاسل الإمداد.

وسجلت مناسيب المياه في نهر الراين، الذي يعد الشريان التجاري الأهم للصناعة الألمانية، مستويات تقترب من أدنى مستوياتها التاريخية، بينما تراجعت تدفقات نهر الدانوب إلى مستويات قياسية أثرت على الملاحة وإمدادات الوقود وتشغيل محطات الكهرباء في دول وسط وشرق أوروبا. وذكرت وكالة "بلومبيرغ" الأميركية، أول أمس الأحد، أن موجات الحر المتتالية دفعت مناسيب النهرين إلى الاقتراب من مستويات قياسية، ما سبّب اضطرابات واسعة لنقل المواد الكيميائية والمنتجات النفطية والسلع الصناعية، مع ارتفاع تكاليف الشحن واختناق أحد أهم الممرات التجارية في القارة.

الجفاف يربك أوروبا

وبحسب الوكالة، انخفض منسوب المياه عند نقطة كاوب من نهر الراين، وهي أهم نقطة للملاحة المتجهة إلى جنوب ألمانيا وسويسرا، إلى 25 سنتيمتراً، مع توقعات بانخفاضه إلى 24 سنتيمتراً، وهو أدنى مستوى منذ بدء تسجيل البيانات عام 1880، ما يهدد بتقييد حركة السفن وإبطاء تدفق البضائع على امتداد النهر الذي يبلغ طوله نحو 1290 كيلومتراً. وقالت وكالة رويترز، في تقرير نشرته يوم الجمعة الماضي، إن انخفاض مناسيب الأنهار الأوروبية بدأ ينعكس بصورة مباشرة على إنتاج الكهرباء وحركة النقل النهري وأرباح الشركات، وسط مخاوف من اتساع التداعيات الاقتصادية مع استمرار موجات الحر وتراجع معدلات هطول الأمطار.

ونقلت الوكالة عن متحدث باسم ميناء روتردام أن حجم البضائع المنقولة بين الميناء ونهر الراين تراجع بنحو 10% مقارنة بالمعدلات الطبيعية منذ بداية يوليو/تموز 2026، فيما كانت ناقلات المنتجات النفطية والكيماويات وسفن البضائع السائبة الأكثر تضرراً بسبب حاجتها إلى أعماق مائية أكبر. وامتدت آثار الجفاف إلى قطاع الطاقة، إذ أدى انخفاض مستويات المياه في الأنهار إلى تقليص إنتاج الكهرباء النووية والكهرومائية في عدد من الدول الأوروبية. ففي المجر تقرر إيقاف محطة باكس النووية، التي توفر نحو نصف احتياجات البلاد من الكهرباء، بعدما هبط منسوب نهر الدانوب إلى مستويات لم تعد تسمح بتشغيل أنظمة التبريد بصورة آمنة، فيما تراجع إنتاج محطة ديرداب 1، أكبر محطات الطاقة الكهرومائية في صربيا، إلى نحو 20% فقط من طاقتها الإنتاجية، وفقاً لما نقلته "رويترز" عن مسؤولي المحطة.

اقتصاد دولي موجات الحر تخنق اقتصادات أوروبا...الجفاف والحرائق تضرب القطاعات

كما اضطرت رومانيا إلى إيقاف أحد مفاعلي محطة تشيرنافودا النووية بسبب انخفاض منسوب مياه الدانوب، مع توقعات بإيقاف المفاعل الثاني إذا استمرت الظروف الحالية، وهو ما قد يحرم البلاد من نحو خمس احتياجاتها الكهربائية. وفي فرنسا خفضت شركة الكهرباء الفرنسية إنتاج عدد من المفاعلات النووية نتيجة انخفاض مناسيب الأنهار وارتفاع درجات حرارة المياه المستخدمة في التبريد، وهو ما يزيد الضغوط على أسواق الكهرباء الأوروبية في ذروة الطلب الصيفي.

ولا تقتصر الأزمة على الطاقة والنقل، إذ بدأت آثارها تمتد إلى أرباح الشركات والصناعة الأوروبية. وأشارت "رويترز" إلى أن شركة فيربوند النمساوية، التي تعتمد على الطاقة الكهرومائية في نحو 85% من إنتاجها الكهربائي، أعلنت تراجع أرباحها بنحو 370 مليون يورو خلال النصف الأول من عام 2026 مقارنة بعام شهد ظروفا مائية طبيعية، فيما توقعت شركة كهرباء فرنسا انخفاض أرباحها التشغيلية السنوية بنحو 10% نتيجة تراجع الإنتاج وتأثير موجات الحر.

مخاطر تهدد الاقتصاد الأوروبي

ويحذر خبراء من أن هذه التطورات تعكس تحولاً هيكلياً في المخاطر التي تواجه الاقتصاد الأوروبي، إذ لم تعد موجات الحر والجفاف أحداثاً موسمية عابرة، بل أصبحت تؤثر مباشرة في النقل والطاقة والإنتاج الصناعي والتجارة، وتفرض على الحكومات والشركات إعادة النظر في استثمارات البنية التحتية وسلاسل الإمداد وقدرتها على التكيف مع مناخ أكثر حرارة وجفافاً. وقال كبير الاقتصاديين في بنك آي إن جي (ING) الهولندي، كارستن برزيسكي، إن موجات الحر والجفاف تمثل بالتأكيد خطراً جديداً على النمو، مضيفاً أن تراجع مناسيب الأنهار يسبب ألماً اقتصادياً حقيقياً ويجسّد في الوقت نفسه تحديات تغيّر المناخ.

فيما أشارت الباحثة في معهد كيل للاقتصاد العالمي، ساسكيا مويشلبوك، إن انخفاض منسوب نهر الراين خلال عام 2018 خفض الإنتاج الصناعي الألماني بما يصل إلى 1.5%، مشيرة إلى أن الشركات عدلت سلاسل الإمداد منذ ذلك الوقت، لكنها لا تزال تتحمل تكاليف أعلى للتكيف مع انخفاض مستويات المياه، وفق "بلومبيرغ". ونقلت "رويترز" عن محلل أسواق الكهرباء في شركة كبلر، أليساندرو أرمينيا، قوله إنه "لم تعد المشكلة تقتصر على منطقة واحدة كما كان يحدث في السابق، بل أصبحت تؤثر في المشهد الأوروبي بأكمله"، محذراً من أن استمرار الظروف الحالية يعني إما مواجهة انقطاعات كهربائية أو زيادة كبيرة في الاستثمارات اللازمة لتعزيز البنية التحتية للطاقة.

طاقة رومانيا تعلن حالة تأهب في قطاع الطاقة بسبب الجفاف

وتدعم هذه المخاوف بيانات المرصد الأوروبي للجفاف، الذي أكد في أحدث تقييم له، الصادر في 27 يوليو 2026، أن الجفاف بقي عند مستويات حرجة في معظم أنحاء أوروبا، مع تدهور إضافي في وسط وغرب القارة، خاصة في فرنسا وجنوب ألمانيا وشمال إيطاليا والمجر ورومانيا وسويسرا والنمسا والتشيك وسلوفاكيا وصربيا، بعد موجة حر طويلة دفعت درجات الحرارة إلى مستويات أعلى من المعدلات الطبيعية وخفضت تدفقات الأنهار إلى مستويات غير مسبوقة.

وبحسب الموقع الرسمي للمفوضية الأوروبية، أصبحت الفيضانات والجفاف وحرائق الغابات والتلوث وسوء إدارة المياه تهدد الأمن الغذائي وتعطل الاقتصادات وشبكات النقل، وهو ما دفع الاتحاد الأوروبي إلى اعتبار مرونة المياه قضية أمن أوروبي واستعداد للأزمات، وإطلاق استراتيجية المرونة المائية لعام 2025 لتعزيز كفاءة استخدام المياه وحماية الموارد المائية ودعم قدرة الاقتصاد الأوروبي على التكيف مع آثار التغير المناخي.

خسائر الشركات تتسع

وبدأت التداعيات الاقتصادية للجفاف تظهر بوضوح في نتائج أعمال الشركات الأوروبية، بعدما فرض انخفاض مناسيب الأنهار تكاليف تشغيل إضافية وأجبر العديد من الشركات على تعديل سلاسل الإمداد وخطط الإنتاج. وذكرت "بلومبيرغ" أن شركة باسف، أكبر منتج للكيماويات في العالم، تمكنت من تجنب اضطرابات واسعة في مجمعها الصناعي بمدينة لودفيغسهافن بفضل اعتمادها وسائل نقل بديلة أكثر كلفة، بعدما اضطرت خلال جفاف عام 2018 إلى خفض الإنتاج بسبب انخفاض منسوب نهر الراين. ونقلت الوكالة عن المدير المالي للشركة ديرك إلفيرمان قوله إن الشركة تراقب مستويات المياه عن كثب، مؤكداً أن الوضع لا يزال تحت السيطرة، لكنه أقر بأن الاعتماد على وسائل نقل بديلة يرفع التكاليف التشغيلية.

ووفقا لـ"بلومبيرغ"، عززت شركات الطاقة والصناعة مخزوناتها من المواد الخام والوقود، بينما وسعت اعتمادها على السكك الحديدية والشاحنات لتعويض تراجع النقل النهري، وهي حلول توفر استمرارية الإنتاج لكنها تقلص هوامش الربحية. وفي ألمانيا، أعلنت شركة إن بي دبليو المشغلة لمحطات كهرباء تعمل بالفحم أنها رفعت احتياطيات الوقود لديها خلال الفترات التي تتوقف فيها بعض الوحدات عن العمل، لضمان استمرار تشغيل المحطات إذا تعذر وصول الشحنات عبر نهر الراين. كما أوضحت شركة غروسكرافتفيرك مانهايم أنها قد تلجأ إلى تقليل حمولة السفن أو استخدام بوارج أصغر أو تحويل جزء من الإمدادات إلى السكك الحديدية إذا استمرت مستويات المياه في الانخفاض، بينما أكدت شركة دي بي كارغو أنها تجري اتصالات مستمرة مع العملاء المتضررين لتوفير بدائل للنقل، بحسب بلومبيرغ.

ويرى خبراء النقل النهري أن الأزمة الحالية تكشف حدود الاعتماد على الأنهار في نقل المواد الخام والسلع الثقيلة خلال فترات الجفاف. وقال عضو مجلس إدارة الجمعية الألمانية للنقل النهري، روبرتو سبرانتسي، إن بعض السفن لم تعد قادرة على الإبحار بسبب القيود الفنية المرتبطة بانخفاض الأعماق، مشيراً إلى أن ارتفاع أسعار الوقود إلى جانب انخفاض مناسيب المياه يزيد الضغوط على القطاع. وامتدت التأثيرات إلى أرباح الشركات المدرجة في البورصات الأوروبية، بحسب "رويترز". فقد أعلنت شركة فيربوند النمساوية، التي تنتج نحو 85% من كهربائها من الطاقة الكهرومائية، أن ظروف الجفاف خفضت أرباحها بنحو 370 مليون يورو خلال النصف الأول من العام مقارنة بظروف مائية اعتيادية.

كما توقعت شركة كهرباء فرنسا انخفاض أرباحها التشغيلية السنوية بنحو 10% نتيجة انخفاض أسعار الكهرباء وتراجع إنتاج المفاعلات النووية بسبب موجات الحر وانخفاض مناسيب الأنهار. وفي إيطاليا، دخل حوض نهر بو، أطول أنهار البلاد، مرحلة شح مائي مرتفع، ما يهدد إنتاج الأرز وإمدادات مياه الشرب في شمال البلاد. كما توقع رئيس شركة المرافق الإيطالية إيه تو إيه تراجع إنتاج الكهرباء الكهرومائية هذا العام إلى 3.9 تيراواط ساعة مقارنة بمتوسط تاريخي يبلغ 4.1 تيراواط ساعة، في مؤشر جديد على تأثير الجفاف في قطاع الطاقة.

ولا تقتصر الخسائر على الشركات المنتجة للطاقة، إذ بدأت سلاسل الإمداد الأوروبية تواجه ضغوطا متزايدة مع تراجع كفاءة النقل النهري. ووفقا لرويترز، تعطلت عمليات نقل الحبوب عبر نهر الدانوب في رومانيا بعد خروج عدد من الموانئ النهرية عن الخدمة بسبب انخفاض مستويات المياه، بينما اضطر التجار إلى الاعتماد بصورة أكبر على الشاحنات، ما أدى إلى ارتفاع تكاليف النقل والضغط على أسعار المحاصيل التي يحصل عليها المزارعون.

وتحذّر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تقرير "التوقعات العالمية للجفاف 2025"، الصادر في 17 يونيو/حزيران 2025، من أن الجفاف أصبح أحد أكبر المخاطر الاقتصادية طويلة الأجل، مشيرةً إلى أن موجة الجفاف والحر التي شهدتها أوروبا عام 2022 كبدت القارة أكثر من 40 مليار يورو، فيما أجبرت انخفاضات منسوب نهر الراين السفن على العمل بحمولة تراوحت بين 25% و35% فقط. ويرى التقرير أن تغير المناخ سيؤدي إلى زيادة تواتر موجات الجفاف وشدتها خلال العقود المقبلة، بما يضاعف الضغوط على التجارة والصناعة والطاقة والموارد المائية.