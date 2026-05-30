أنثروبيك... شركة الذكاء الاصطناعي الأعلى قيمة سوقية

- صعدت شركة "أنثروبيك" إلى قمة مشهد الذكاء الاصطناعي في وادي السيليكون بعد جمع تمويل إضافي بقيمة 65 مليار دولار، مما رفع قيمتها السوقية إلى 965 مليار دولار، متفوقة على "أوبن إيه آي". - تأسست "أنثروبيك" عام 2021 وتركز على تطوير نماذج ذكاء اصطناعي متقدمة مثل "Claude"، معتمدة على بنية تحتية ضخمة وشراكات استراتيجية مع مزودي الحوسبة السحابية. - تحقق "أنثروبيك" إيرادات سنوية قدرها 47 مليار دولار، وتستثمر "ألفابت" 40 مليار دولار فيها، مع اتفاقيات مع "غوغل" و"أمازون" لتوسيع قدراتها في الذكاء الاصطناعي.

صعدت شركة التكنولوجيا الأميركية أنثروبيك "Anthropic" إلى قمة مشهد الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، لتصبح اللاعب الأكثر قيمة في وادي السيليكون بعد أن جمعت تمويلاً إضافياً بقيمة 65 مليار دولار. وتدفع جولة التمويل قيمة الشركة السوقية إلى 965 مليار دولار، لتتفوق على المنافسين ومن بينهم منافسها الرئيسي "أوبن إيه آي" صانع "شات جي بي تي". وتأسست "أنثروبيك" عام 2021 على يد مجموعة من الباحثين السابقين في "أوبم.أي.آي"، وتركز على تطوير نماذج ذكاء اصطناعي متقدمة تراعي معايير السلامة والموثوقية، وعلى رأسها نموذج "Claude"، المنافس المباشر لنماذج مثل "تشات.جي.بي.تي".

ويعتمد هذا النوع من النماذج على بنية تحتية ضخمة تشمل مراكز بيانات فائقة القدرة، ورقائق متطورة لمعالجة البيانات، ما يفسّر توجه الشركات نحو شراكات استراتيجية طويلة الأمد مع مزودي الحوسبة السحابية. وتضاعفت قيمة أنثروبيك ثلاث مرات تقريباً منذ أن يجري تقييمها بـ 380 مليار دولار في فبراير/شباط. وقد جرى تقييم شركة "أوبن ايه آي" المنافسة، التي أطلقت طفرة الذكاء الاصطناعي الحالية في عام 2022 بإطلاق "شات جي بي تي"، مؤخراً بـ 730 مليار دولار بعد جولة تمويلها الخاصة. ويأتي جزء كبير من هذا النمو من الطلب المتزايد على منتجات "كلود" للذكاء الاصطناعي التي تنتجها أنثروبيك، وخاصة مساعد الترميز المعروف باسم "كلود كود".

وقالت أنثروبيك إنّها تحقق الآن إيرادات سنوية قدرها 47 مليار دولار، وهي زيادة ملحوظة من 30 مليار دولار في وقت سابق من العام الجاري وحوالى 10 مليارات دولار في الإيرادات السنوية العام الماضي. وتعهدت أنثروبيك في وقت سابق من الشهر الجاري، بإنفاق 200 مليار دولار على خدمات "غوغل كلاود" على مدار خمس سنوات، في إطار اتفاقية أُبرمت في الآونة الأخيرة. ووقعت "أنثروبيك" في إبريل/نيسان اتفاقية مع "غوغل" وشريكها التكنولوجي في مجال الرقائق "برودكوم" لتوفير سعة تصل إلى عدة غيغاوات من وحدات معالجة رقائق الذكاء الاصطناعي (تي.بي.يو) المتوقع أن تدخل الخدمة اعتباراً من 2027.

وتستثمر "ألفابت" كذلك ما يصل إلى 40 مليار دولار في "أنثروبيك" ما يعمّق شراكتها مع شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة التي تعد أيضاً منافستها في هذه التكنولوجيا على مستوى العالم. وأبرمت "أنثروبيك" الشهر الماضي صفقة تمتد لسنوات عدّة مع شركة البنية التحتية السحابية "كور ويف"، ومن المقرر أيضاً أن تحصل على سعة تقارب واحد غيغاوات من خلال رقائق "أمازون" بحلول نهاية العام. وقالت "أنثروبيك" إنها تقوم بتدريب وتشغيل "كلود" على مجموعة من أدوات الذكاء الاصطناعي بينها "ترينيوم" و"أمازون ويب سيرفيسز" ووحدات (تي.بي.يو) التابعة لغوغل ووحدات معالجة الرسوم التي تصنعها شركة إنفيديا.

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)