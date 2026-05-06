"أنثروبيك" تتعهد بإنفاق 200 مليار دولار على خدمات "غوغل كلاود"

- تعهدت شركة أنثروبيك للذكاء الاصطناعي بإنفاق 200 مليار دولار على خدمات "غوغل كلاود" خلال خمس سنوات، مما يمثل أكثر من 40% من الإيرادات المتراكمة التي كشفت عنها "غوغل" مؤخراً، مما أدى إلى ارتفاع أسهم "ألفابت" بنسبة 2%. - أبرمت "أنثروبيك" اتفاقيات مع "غوغل" و"برودكوم" لتوفير سعة كبيرة من وحدات معالجة رقائق الذكاء الاصطناعي، وتستثمر "ألفابت" 40 مليار دولار في "أنثروبيك"، مما يعزز شراكتهما. - العقود مع "أنثروبيك" و"أوبن إيه آي" تشكل أكثر من نصف الطلبيات المتراكمة لدى كبار مزودي الخدمات السحابية، مما يعكس الطلب القوي على نماذج الذكاء الاصطناعي.

ذكر موقع "ذا إنفورميشن"، نقلاً عن مصدر مطلع، أن شركة أنثروبيك للذكاء الاصطناعي تعهّدت بإنفاق 200 مليار دولار على خدمات "غوغل كلاود" على مدار خمس سنوات، في إطار اتفاقية أُبرمت في الآونة الأخيرة. وقال التقرير إن هذا التعهد يشير إلى أن شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة تُمثل أكثر من 40% من الإيرادات المتراكمة التي كشفت عنها "غوغل" للمستثمرين الأسبوع الماضي. وتعكس الإيرادات المتراكمة الالتزامات التعاقدية من عملاء الخدمات السحابية. وارتفعت أسهم "ألفابت"، مالكة "غوغل"، بنحو 2% خلال تداولات أمس الثلاثاء، عقب نشر التقرير.

و"ألفابت" ثالث أكبر مزوّد للخدمات السحابية على مستوى العالم، بعد "أمازون ويب سيرفيسز" و"آزور" التابعة لمايكروسوفت. ووقعت "أنثروبيك" في إبريل/نيسان اتفاقية مع "غوغل" وشريكها التكنولوجي في مجال الرقائق "برودكوم" لتوفير سعة تصل إلى عدة غيغاوات من وحدات معالجة رقائق الذكاء الاصطناعي (تي.بي.يو) المتوقع أن تدخل الخدمة اعتباراً من 2027. وتستثمر "ألفابت" كذلك ما يصل إلى 40 مليار دولار في "أنثروبيك" مما يعمّق شراكتها مع شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة التي تعد أيضاً منافستها في هذه التكنولوجيا على مستوى العالم.

وذكر الموقع المتخصص في الأخبار الرقمية بالولايات المتحدة، أن العقود التي تضم "أنثروبيك" و"أوبن إيه آي" تشكل حالياً أكثر من نصف الطلبيات المتراكمة البالغة تريليوني دولار لدى كبار مزودي الخدمات السحابية، مثل "أمازون ويب سيرفيسز" و"مايكروسوفت أزور" و"غوغل كلاود بلاتفورم". ولم تتمكن وكالة رويترز من التحقق من صحة هذا التقرير بعد. ورفضت شركة أنثروبيك التعليق، بينما أحالت "غوغل" الاستفسارات إلى شركة الذكاء الاصطناعي.

ودفع الطلب القوي على مجموعة نماذج الذكاء الاصطناعي (كلود) شركة أنثروبيك إلى توقيع سلسلة من الاتفاقيات الكبرى للحصول على المزيد من سعة الحوسبة. وأبرمت "أنثروبيك" الشهر الماضي صفقة تمتد لعدة سنوات مع شركة البنية التحتية السحابية "كور ويف"، ومن المقرر أيضاً أن تحصل على سعة تقارب واحد غيغاوات من خلال رقائق "أمازون" بحلول نهاية العام. وقالت "أنثروبيك" إنها تقوم بتدريب وتشغيل "كلود" على مجموعة من أدوات الذكاء الاصطناعي بينها "ترينيوم" و"أمازون ويب سيرفيسز" ووحدات (تي.بي.يو) التابعة لغوغل ووحدات معالجة الرسوم التي تصنعها شركة إنفيديا.

وفي هذه الأثناء، توشك "ألفابت" على تجاوز "إنفيديا" لتصبح كبرى شركات العالم من حيث القيمة السوقية مدفوعة بارتفاع قياسي في أسعار الأسهم، بفضل جهودها في مجال الذكاء الاصطناعي وازدهار أعمالها في مجال الخدمات السحابية. ووفقاً لموقع "companies market cap" فإن القيمة السوقية لشركة ألفابيت بلغت نحو 4.65 تريليونات دولار مقابل 4.77 تريليونات دولار لشركة إنفيديا. وتجاوزت إيرادات "ألفابيت" في الربع الأول من 2026 نحو 22% إلى 109.9 مليارات دولار، وقفزت إيرادات "غوغل كلاود" 63% إلى 20 مليار دولار في الربع المنتهي في مارس/ آذار.

(رويترز، العربي الجديد)