- مشروع أنبوب الغاز الأفريقي الأطلسي: يمتد على 6800 كيلومتر عبر 13 دولة، يربط الغاز النيجيري بالمغرب وأوروبا، باستثمار 25 مليار دولار، ويعزز الاندماج القاري. - التنظيم والإدارة: إنشاء كيانات إدارية في الدار البيضاء وأبوجا، واستكمال الاتفاقيات مع دول مثل المغرب وموريتانيا لجذب المستثمرين، بهدف نقل 30 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً. - التأثير الاقتصادي والاجتماعي: يستفيد 300 مليون شخص من توفير الكهرباء وتعزيز التنمية، ويعزز المشروع مكانة المغرب كمحور استراتيجي للطاقة، مما يجذب الاستثمارات الأجنبية.

تلقى مشروع أنبوب الغاز الأفريقي الأطلسي نيجيريا-المغرب دفعة قوية، بعد توقيع رؤساء دول وحكومات المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس أو سيدياو بالفرنسية)، في العاصمة السيراليونية فريتاون، على الاتفاق الحكومي الدولي المؤطر لتطوير مشروع الأنبوب، وسط توقعات بأن يساهم في تحقيق مكاسب اقتصادية مهمة وتسهيل الاندماج القاري. ويعد هذا المشروع أضخم مشروع لنقل الغاز في أفريقيا، إذ يمتد على مسافة تقارب 6800 كيلومتر، عابراً 13 دولة أفريقية، قبل أن يرتبط بخط أنبوب الغاز المغاربي-الأوروبي شمال المغرب، بما يتيح نقل الغاز النيجيري نحو المغرب ثم إلى الأسواق الأوروبية.

ويقدر الغلاف الاستثماري الإجمالي للمشروع بـ25 مليار دولار. وبدأ مشروع الأنبوب كمبادرة استراتيجية مشتركة بين المغرب ونيجيريا، إلّا أنه دخل منعطفاً حاسماً نحو التطبيق، ما يمهد لانتقاله إلى مشروع إقليمي تتقاسم حكومات غرب أفريقيا مسؤوليته السياسية والتنظيمية، بعدما اكتملت مراحل دراسة الجدوى والتصميم الهندسي الأولي للأنبوب.

إنشاء كيانات إدارية

وتبرز أهمية توقيع دول وحكومات مجموعة "إيكواس" على المشروع الأحد الماضي، في كونه يفتح الباب أمام الخطوات التنفيذية المقبلة المتمثلة في استكمال الاتفاقيات مع الدول غير الأعضاء في المجموعة، وإنشاء الكيانات الإدارية والتنظيمية اللازمة قبل اتخاذ قرار الاستثمار النهائي، إذ من المتوقع تأسيس "شركة للمشروع" تتخذ من الدار البيضاء مقراً لها، وإنشاء هيئة عليا لخط أنبوب الغاز مقرها أبوجا، وذلك قبل جذب المستثمرين، وفق بيان مشترك لكل من المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن في المملكة المغربية والشركة الوطنية النيجيرية للبترول المحدودة.

ومن المرتقب أن تستكمل هذه المرحلة خلال الأسابيع المقبلة، بتوقيع المملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية، باعتبارهما دولتَين غير عضوَين في "إيكواس"، على الاتفاق الحكومي الدولي خلال مراسم منفصلة ستنظم لاحقاً بحضور رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية. وكان المغرب ونيجيريا قد وقعا في مايو/أيار 2017 في الرباط اتفاقية لمد أنبوب للغاز الطبيعي بين البلدَين، مروراً عبر دول أفريقية عدة، وذلك بعد أن اتفق الطرفان في ديسمبر/كانون الأول 2016 بعد زيارة ملك المغرب محمد السادس لنيجيريا على مد هذا الخط كمرحلة أولى ثم مده لاحقاً إلى أوروبا.

اقتصاد عربي البنك الأفريقي للتنمية يقرض المغرب 205 ملايين يورو لتوسعة "البراق"

وتبلغ سعة نقل الأنبوب السنوية 30 مليار متر مكعب من الغاز على أن يجري توجيه ما يصل إلى 15 مليار متر مكعب إلى المغرب وأوروبا، عبر خط أنابيب قائم يربط المغرب بإسبانيا، فيما سيخصص الجزء المتبقي لتلبية حاجيات أسواق غرب أفريقيا. وتعتبر الحكومة المغربية أن البنية التحتية الطاقية المصاحبة للمشروع ستمكن من تعزيز التنمية الاقتصادية في دول غرب أفريقيا، وتسرع الربط الكهربائي الإقليمي، وتدعم الصناعات الوطنية، مع التحضير لاقتصاد الهيدروجين الأخضر. فضلاً عن تكريس موقع المغرب ممراً طاقياً استراتيجياً يربط بين أفريقيا وأوروبا، وحوض الأطلسي.

إلى ذلك، يتوقع العديد من المراقبين أن يشكل مشروع خط أنبوب الغاز بين نيجيريا والمغرب محطة مهمة في مسار التنمية بالقارة الأفريقية، وأن يساهم في تحقيق مكاسب اقتصادية مهمة وتسهيل الاندماج القاري. ويقول محللون في قطاع الطاقة بالمغرب، إنّ هذا المشروع سيكون له دور حاسم في تسريع المشاريع الكهربائية في منطقة غرب أفريقيا، فضلاً عن أنه يمكن أن يكون حافزاً لبلورة مشاريع في الصناعات والأسمدة، ما سيساعد على جذب رؤوس أموال أجنبية وتطوير تحويل الموارد الطبيعية المحلية في هذه المنطقة.

تعزيز النمو الاقتصادي

وفي هذا الإطار، رأى رئيس مركز الاستشراف الاقتصادي والاجتماعي (غير حكومي) علي الغنبوري، في حديث مع "العربي الجديد"، أنّ توقيع الاتفاق الحكومي الدولي المؤطر لمشروع أنبوب الغاز الأفريقي الأطلسي بين نيجيريا والمغرب، يمثل خطوة استراتيجية تتجاوز مجرد إنشاء بنية تحتية لنقل الغاز، ذلك أن المشروع الضخم سيمر عبر 13 دولة أفريقية على الواجهة الأطلسية، في منطقة ما تزال تعاني من نقص كبير في الولوج إلى الطاقة، إذ إنّ نسبة الربط الكهربائي في بعض هذه الدول لا تتجاوز 13 في المئة، وهو ما يجعل هذا المشروع رافعة حقيقية لتقليص الفوارق الطاقية بين دول المنطقة، وتحسين ظروف العيش، وتوفير الطاقة اللازمة لتطوير الصناعة، والخدمات، والاستثمارات، وخلق فرص الشغل، بما يساهم في تحقيق تنمية أكثر شمولاً واستدامة في غرب أفريقيا.

وأوضح الغنبوري، أنّ أهمية المشروع لا تقتصر على الجانب الطاقي فحسب، بل تمتد إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في المنطقة، لأنّ توفير الطاقة يعد شرطاً أساسياً لجذب الاستثمارات، وتطوير النسيج الصناعي، وتقوية الاندماج الاقتصادي بين الدول الأفريقية. واعتبر أن المشروع يرسخ مكانة المغرب محوراً استراتيجياً يربط أفريقيا بأوروبا، ويؤكد دوره منصةً إقليمية للطاقة والاستثمار واللوجستيك، مستفيداً من موقعه الجغرافي، وبنياته التحتية، وشراكاته الدولية، وهو ما يمنح المشروع جاذبية كبيرة لدى المستثمرين والمؤسسات المالية الدولية، ويجعل منه أحد أكبر مشاريع التكامل الاقتصادي في القارة الأفريقية.

وسيكون للمشروع، حسب المغرب ونيجيريا، تأثير إيجابي على 300 مليون من سكان القارة السمراء، إذ سيوفر الكهرباء في منطقة غرب أفريقيا، ويسمح بخلق سوق إقليمي وتنافسي للطاقة. ويمر أنبوب الغاز بدول بنين وتوغو وغانا وكوت ديفوار وليبيريا وسيراليون، بالإضافة إلى غينيا وغينيا بيساو وغامبيا والسنغال وموريتانيا، وفق وزارة الانتقال الطاقي بالمغرب.