أمير قطر يعيد تشكيل مجلس إدارة الصندوق السيادي

- أصدر أمير قطر قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة جهاز قطر للاستثمار، برئاسة بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، لتعزيز الحوكمة الاستراتيجية تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030، مع إحلال فيصل بن ثاني آل ثاني كعضو جديد. - تأسس جهاز قطر للاستثمار عام 2005 لتنويع مصادر الدخل، ويُعد من أكبر صناديق الثروة السيادية عالمياً بأصول تتجاوز 580 مليار دولار، وحقق نجاحاً في استثمارات الذكاء الاصطناعي بقيمة 4 مليارات دولار في 2025. - يمتلك الجهاز حصصاً في شركات عالمية مثل فولكسفاغن وجلينكور، وافتتح مكتباً في نيويورك لاستثمار 35 مليار دولار، ويستثمر في بورصة الصين ونادي باريس سان جيرمان وفنادق عالمية.

أصدر أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الأربعاء، قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة جهاز قطر للاستثمار (الصندوق السيادي). ونصّ القرار على أن يتولى بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، رئاسة المجلس، ومحمد بن حمد بن خليفة آل ثاني نائباً للرئيس، وعضوية كل من، علي بن أحمد الكواري (وزير المالية)، وسعد بن شريدة الكعبي (وزير الدولة لشؤون الطاقة)، وفيصل بن ثاني آل ثاني (وزير التجارة والصناعة)، وناصر بن غانم الخليفي، وحسن بن عبد الله الذوادي.

وكان المجلس في تشكيله السابق يضم الرئيس ونائبه والأعضاء أنفسهم الذين أُعيد تشكيلهم، مع إحلال فيصل بن ثاني آل ثاني، محل وزير التجارة والصناعة السابق محمد بن حمد بن قاسم العبد الله آل ثاني، وفق آخر قرار أميري رقم 21 لسنة 2023. ويأتي التشكيل الجديد ليرسّخ الاستمرارية في القيادة، مع تعزيز الحوكمة الاستراتيجية تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030. ويتولى ويضع مجلس الإدارة السياسة الاستثمارية العامة ويقرر معايير المخاطر والفئات الاستثمارية، ويوافق على الصفقات الكبرى والموازنة السنوية، ويتابع أداء الاستثمارات ويرفع التقارير للمجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار.

وتأسس جهاز قطر للاستثمار عام 2005، بوصفه صندوقاً سيادياً لتنويع مصادر الدخل واستثمار الفوائض المالية من الهيدروكربونات في أصول طويلة الأجل داخلياً وخارجياً، ويُصنّف من أكبر صناديق الثروة السيادية عالمياً بأصول تتجاوز 580 مليار دولار. واحتل جهاز قطر للاستثمار مكانة ريادية في قائمة أكثر الصناديق السيادية إنفاقاً في 2025، وذلك بحسب تقرير شركة الاستشارات البحثية "Global SWF"، التي أكدت نجاح الدوحة في تعزيز موقع الاستثمار في الخارج خلال العام الماضي.

ويؤكد هذا الأمر نجاح جهاز الاستثمار كذلك في اقتناص الفرص الناجحة والذي تمكنت فيه من حسم العديد من الصفقات الضخمة في مختلف القطاعات وبالأخص في الذكاء الاصطناعي الذي استقطب خلال الشهرين الأخيرين من 2025، استثمارات بحجم أربعة مليارات دولار في مختلف شركات ودول العالم. ويمتلك جهاز قطر للاستثمار حصصاً وملكيات في أيقونات استثمارية عالمية متنوعة تشمل العقارات والشركات والبنوك ومن أبرزها، البنك الزراعي الصيني، وحصة 17% في شركة فولكسفاغن الألمانـيـة للسيارات و9% في شركة جلينكور البريطانية السويسرية لتجارة السلع الأولية والتعدين، وأكثر من 6 % من أسهم بنك باركليز، و22 % من شركة سينسبري.

وافتتح الجهاز مكتباً في نيويورك عام 2015 لاستثمار 35 مليار دولار بالولايات المتحدة، واستحوذ على نحو 10% من شركة "إمباير استيت ريالتي تراست" المالكة لمبنى "إمباير استيت" في عام 2016، ويملك الجهاز 8.3 % في شركة "بروكفيلد بروبيرتي" و4.6% من شركة النفـط العالمية "رويال داتش شل"، وغيرها. وتستثمر قطر نحو خمسة مليارات دولار في بورصة الصين، وتمتلك نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، ومبنى نيـو في باريس، و3% في شركة بورشة الألمانية، وتستثمر أيضاً في فنادق غروفنر هاوس في لندن و بلازا ودريم تاون في نيويورك، فضلاً عن حزمة استثمارات أخرى تابعة لكل من كتارا للضيافة والديار القطرية حول العالم.