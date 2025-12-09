أمير قطر يعتمد موازنة 2026 بإيرادات 54.6 مليار دولار

- اعتمدت قطر موازنة 2026 بإيرادات متوقعة تبلغ 199 مليار ريال، بزيادة 1% عن 2025، مع تقدير سعر النفط عند 55 دولاراً للبرميل لضمان استدامة المالية العامة. - ارتفعت المصروفات المتوقعة بنسبة 5% لتصل إلى 220.8 مليار ريال، مع تغطية العجز المتوقع البالغ 21.8 مليار ريال عبر أدوات الدين المحلي والخارجي. - تركز الموازنة على التنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة، مع توقع فائض بنسبة 1.1% من الناتج المحلي بفضل نمو إنتاج الغاز بنسبة 28% من الإيرادات.

اعتمد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الثلاثاء، الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026، والتي سيعمل بها اعتباراً من الأول من يناير/ كانون الثاني المقبل. وقال وزير المالية القطري علي بن أحمد الكواري إن إجمالي الإيرادات المتوقعة للموازنة الجديدة يبلغ 199 مليار ريال (54.6 مليار دولار)، ما يمثل نمواً بنسبة 1% مقارنة بإجمالي إيرادات موازنة عام 2025 .

وأوضح الكواري أن تقديرات الإيرادات اعتمدت على متوسط سعر نفط قدره 55 دولاراً للبرميل، انسجاماً مع النهج المتحفظ الذي تتبناه الدولة لضمان استدامة المالية العامة وتعزيز مرونتها في مواجهة تقلبات الأسواق. وارتفع إجمالي المصروفات المتوقعة 5% إلى نحو 220.8 مليار ريال، مقارنة بموازنة عام 2025 .

. وأكد وزير المالية القطري أن العجز المتوقع لعام 2026، والبالغ 21.8 مليار ريال، ستتم تغطيته من خلال استخدام أدوات الدين المحلي والخارجي، وفقاً لاحتياجات التمويل وتطورات أسواق الدين. وسيعقد الكواري مؤتمراً صحافياً غداً الأربعاء لعرض تفاصيل الموازنة ومناقشة أبرز توجهاتها ومحاورها

. ويُتوقع أن تسجل موازنة 2026 فائضاً بنسبة 1.1% من الناتج المحلي بفضل نمو إنتاج الغاز بنسبة تصل إلى 28% من الإيرادات، مقابل عجز 2025 مغطى بالديون. وفي موازنة 2025، ارتفعت الرواتب بنسبة 5.5% والمصروفات الجارية 6.3% والرأسمالية الثانوية 7.7%، مع زيادة طفيفة 1.4% في الرأسمالية الكبرى لدعم المشاريع الاستراتيجية

يركز الارتفاع في المصروفات على التنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة، وسجلت الموازنة العامة خلال الربع الثالث من العام الجاري عجزاً قدره 1.43 مليار ريال (392 مليون دولار)، وجاءت تغطيته من خلال أدوات الدين. وبلغ إجمالي الإيرادات خلال الربع المذكور نحو 49.15 مليار ريال، وذلك بانخفاض نسبته 4.1%، مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي، بينما انخفض إجمالي المصروفات 1.2% وبلغ 50.58 مليار ريال، مقارنة بالربع المماثل من عام 2024.

وبلغت الإيرادات النفطية 43.35 مليار ريال، وحققت الإيرادات غير النفطية 5.79 مليارات ريال، وذلك على أساس متوسط سعر نفط بلغ 68.1 دولاراً للبرميل خلال الفترة ذاتها.