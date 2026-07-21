- اتفاقية تجارية جديدة بين الأردن والولايات المتحدة: تهدف إلى تعزيز تنافسية الصادرات الأردنية عبر خفض الرسوم الجمركية إلى 10%، مع منح قطاع الألبسة مزايا إضافية في السوق الأميركية. - تعزيز العلاقات الاقتصادية: الاتفاقية تشمل تحسين الإجراءات الجمركية، حماية حقوق الملكية الفكرية، وتعزيز التجارة الرقمية، مع التزام الأردن بعدم فرض ضرائب على الخدمات الرقمية. - استثمارات وصفقات كبرى: شهدت العلاقات التجارية صفقات كبيرة مثل شراء طائرات بوينغ واستثمارات في الصناعات الدوائية، مما يعزز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وقّع الأردن والولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، اتفاقية جديدة للتجارة المتبادلة تمنح الصادرات الأردنية معاملة جمركية تفضيلية في السوق الأميركية، عبر خفض الرسوم الجمركية الإضافية المفروضة على السلع الأردنية إلى 10%، مع منح قطاع الألبسة والمحيكات مزايا إضافية في النفاذ إلى السوق الأميركية، في خطوة تهدف إلى تعزيز تنافسية الصادرات الأردنية وجذب استثمارات جديدة موجهة للتصدير.

وجرى توقيع الاتفاقية في واشنطن من قبل وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة، والممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير، بعد مفاوضات استمرت أكثر من عام، واستندت إلى اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، التي دخلت حيز التنفيذ عام 2001، وتشكل الإطار الرئيسي للعلاقات التجارية والاقتصادية الثنائية. وبحسب بنود الاتفاقية التي نشرتها وكالة الانباء الأردنية الرسمية (بترا)، تلتزم الولايات المتحدة بخفض الرسوم الجمركية الإضافية المفروضة على سلع الصادرات الأردنية إلى 10%، في حين يحصل قطاع الألبسة والمحيكات بمختلف مكوناته على نفاذ أكثر تفضيلاً إلى السوق الأميركية، على أن تعلن التفاصيل الفنية المتعلقة بهذه المزايا خلال الفترة المقبلة.

وتأتي الاتفاقية في وقت تعد فيه الولايات المتحدة أكبر وجهة لصادرات المملكة، إذ بلغت قيمة الصادرات الأردنية إليها نحو 595 مليون دينار (839 مليون دولار) خلال الثلث الأول من العام الحالي، وتوزعت على قطاعات الألبسة والمحيكات، والحلي والمجوهرات، والآلات والمعدات الكهربائية، إضافة إلى الصناعات الدوائية. كما تشمل الاتفاقية إجراءات لتسهيل حركة التجارة بين البلدين، من خلال تحسين الإجراءات الجمركية، وإزالة الحواجز التجارية، وتعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية، وإنفاذ القوانين البيئية، وحماية حقوق العمال، وضمان ممارسات تجارية عادلة بما يدعم انسياب السلع بين السوقين.

وتنص الاتفاقية كذلك على مواصلة العمل في الملفات المرتبطة بالتجارة في قطاعي الخدمات والاستثمار، بهدف معالجة المعيقات وتطوير العلاقات الاقتصادية، إلى جانب تعزيز التعاون في مجالات التجارة الرقمية، وسلاسل التوريد، وأمن الاستثمار، ومراقبة التصدير، ومكافحة التهرب الجمركي. وفي الجانب المتعلق بالتجارة الرقمية، أكد الطرفان الالتزام بمعايير عالية لتعزيز اقتصاد رقمي منفتح وتنافسي، مع التزام الأردن بعدم فرض ضرائب أو رسوم جمركية على الخدمات الرقمية، ودعم استمرار وقف الرسوم الجمركية على خدمات البث الإلكتروني ضمن منظمة التجارة العالمية.

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وبموجب الاتفاقية، يواصل الأردن تقديم الإعفاءات الجمركية للمنتجات الأميركية وفق اتفاقية التجارة الحرة الموقعة عام 2001، بما يشمل المنتجات الزراعية والمركبات، فيما تهدف الترتيبات الجديدة إلى تعزيز فرص دخول السلع الأردنية إلى السوق الأميركية في ظل التغيرات التي طرأت على أنظمة الرسوم الجمركية العالمية.

وشهدت العلاقات التجارية بين الأردن والولايات المتحدة خلال الفترة الأخيرة عدداً من الصفقات والاستثمارات الكبرى، من بينها شراء الخطوط الجوية الملكية الأردنية ست طائرات من طراز بوينغ 787-9 بقيمة 1.4 مليار دولار، وتوقيع اتفاقيات تأجير طويلة الأجل لطائرات إضافية بقيمة 500 مليون دولار، إضافة إلى إعلان شركة "الحكمة" للصناعات الدوائية استثمار مليار دولار في الولايات المتحدة بحلول عام 2030.