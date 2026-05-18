أميركا تمدد إعفاء النفط الروسي لتخفيف أزمة الطاقة عالمياً

- جددت الولايات المتحدة إعفاءً مؤقتاً من العقوبات على النفط الروسي لتخفيف الضغوط على أسواق الطاقة، مما يسمح للدول الأكثر تضرراً بالوصول إلى الإمدادات العالقة، وسط ضغوط على إدارة ترامب بسبب أزمة الإمدادات وارتفاع الأسعار. - أوضح وزير الخزانة الأميركي أن الترخيص المؤقت لمدة 30 يوماً يهدف لاستقرار سوق النفط وضمان وصول الإمدادات للدول الأكثر هشاشة، مع الحد من قدرة الصين على تخزين النفط بأسعار مخفضة. - رحب صندوق الاستثمار الروسي بالقرار، بينما أثار جدلاً لدى الأوروبيين الذين يرون العقوبات ضرورية لتقليص عائدات النفط الروسي، في حين ضغطت دول آسيوية لتمديد الإعفاء.

جددت الولايات المتحدة إعفاء مؤقتاً من العقوبات يسمح ببيع النفط الخام الروسي ومشتقاته المحملة بالفعل على ناقلات في البحر، بعد أيام قليلة من انتهاء صلاحية الإعفاء السابق، في خطوة قالت واشنطن إنها تهدف إلى تخفيف الضغوط عن أسواق الطاقة ومنح الدول الأكثر تضرراً فرصة للوصول إلى الإمدادات العالقة.

ويأتي القرار في وقت تواجه فيه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضغوطاً متزايدة بسبب أزمة الإمدادات العالمية وارتفاع أسعار الوقود، وسط مخاوف من تفاقم أزمة الطاقة في عدد من الدول المستوردة للنفط، لا سيما في آسيا، التي طالبت واشنطن بتمديد الإعفاءات لتفادي اضطرابات أكبر في السوق. وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، في منشور على منصة إكس، إن "وزارة الخزانة ستصدر ترخيصاً عاماً مؤقتاً لمدة 30 يوماً، يتيح للدول الأكثر ضعفاً الوصول مؤقتاً إلى النفط الروسي العالق حالياً في البحر". وأضاف أن "هذا التمديد سيوفر مرونة إضافية، وأن واشنطن ستعمل مع هذه الدول لتوفير تراخيص محددة عند الحاجة".

.@USTreasury is issuing a temporary 30-day general license to provide the most vulnerable nations with the ability to temporarily access Russian oil currently stranded at sea.



This extension will provide additional flexibility, and we will work with these nations to provide… — Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) May 18, 2026

وأوضح بيسنت أن "الترخيص العام سيساعد في استقرار سوق النفط الخام وضمان وصول الإمدادات إلى الدول الأكثر هشاشة في مجال الطاقة"، كما قال إنه "سيساهم في إعادة توجيه الإمدادات الحالية إلى الدول الأكثر احتياجاً، عبر الحد من قدرة الصين على تخزين النفط بأسعار مخفضة".

من جانبه، رحب الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي والممثل الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاقتصادي الدولي كيريل ديميترييف بالقرار الأميركي، معتبراً في منشور على منصة إكس أن "تمديد الإعفاءات المتعلقة بالنفط الروسي أمر إيجابي للغاية بالنسبة إلى أسواق الطاقة العالمية وأمن الطاقة".

وسبق أن أصدرت إدارة ترامب منذ مارس/آذار إعفاءات سابقة، إذ مُنح إعفاء أول لمدة 30 يوماً، ثم صدر إعفاء ثان بعد انتهاء الأول في إبريل/ نيسان، وكلاهما اقتصر على النفط الروسي الذي كان قد جرى تحميله مسبقاً على الناقلات. وانتهت صلاحية الإعفاء الثاني في 16 مايو/أيار، قبل أن تعود واشنطن وتصدر التمديد الجديد.

وأثارت هذه الإعفاءات جدلاً واسعاً، خصوصاً لدى الحلفاء الأوروبيين الذين يرون أن العقوبات على موسكو ضرورية لتقليص عائدات النفط التي تمول الحرب في أوكرانيا. في المقابل، ضغطت دول آسيوية مستوردة للنفط، بينها الهند وإندونيسيا، من أجل تمديد الإعفاء، في ظل أزمة إمدادات تفاقمت بسبب الحرب في المنطقة والإغلاق شبه الكامل لمضيق هرمز، ما حرم الأسواق العالمية من ملايين البراميل يومياً.

Waiver extension on Russian oil is very positive for global energy markets and energy security.



🇷🇺🤝🇺🇸 https://t.co/pJvG2dxKDf — Kirill Dmitriev (@kadmitriev) May 18, 2026

وكانت الهند قد طلبت من الولايات المتحدة، الخميس الماضي، تمديد الإعفاء المتعلق بالنفط الروسي، في ظل اعتمادها الكبير على واردات الطاقة، بينما تعكس عودة واشنطن إلى إصدار الترخيص الجديد محاولةً للموازنة بين استمرار الضغط على موسكو من جهة، ومنع اضطراب أكبر في سوق النفط العالمية من جهة أخرى.