- أعلنت الولايات المتحدة عن خطة لتكرير وبيع 50 مليون برميل من النفط الفنزويلي الخاضع للعقوبات، بالتنسيق مع الحكومة الفنزويلية بعد اعتقال الرئيس نيكولاس مادورو، مما أثار استنكارًا دوليًا. - تسعى الولايات المتحدة لاستغلال النفط الفنزويلي عبر بيعه في السوق الأمريكية وإعادة بناء البنية التحتية النفطية بالتعاون مع شركات كبرى، وسط اتهامات بمحاولة سرقة الاحتياطيات الفنزويلية. - في ظل التوترات السياسية، تدعم الولايات المتحدة الحكومة المؤقتة بقيادة ديلسي رودريغيز، بينما تسعى المعارضة بقيادة ماريا كورينا ماتشادو للعب دور أكبر في مستقبل البلاد.

كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن خطة لتكرير ما يصل إلى 50 مليون برميل من النفط الفنزويلي الخاضع لعقوبات وبيعه، في إشارة أخرى إلى أن واشنطن تنسق مع الحكومة الفنزويلية منذ خطف على الرئيس نيكولاس مادورو. ويقبع مادورو في سجن بنيويورك في انتظار توجيه تهم تتعلق بالمخدرات بعد الغارة التي وقعت صباح السبت، وتقدر الولايات المتحدة أنها أدت إلى مقتل نحو 75 شخصا، وفق تقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست نقلا عن مسؤولين مطلعين على الأمر.

ولم تعلن الولايات المتحدة حتى الآن عن عدد القتلى في العملية التي أكدت من جديد استعداد الولايات المتحدة للتدخل في أميركا اللاتينية ربما بكبرى عملياتها العسكرية منذ غزو بنما عام 1989 والتي اعتقلت خلالها زعيمها مانويل نورييغا. ولم تقدم كاراكاس أي عدد للقتلى، لكن الجيش نشر قائمة بأسماء 23 من قتلاه. وقال المسؤولون الفنزويليون إن عددا كبيرا من أفراد الوحدة الأمنية التابعة لمادورو قُتل "بدم بارد"، وقالت كوبا إن 32 من أفراد جيشها وأجهزة مخابراتها في فنزويلا قُتلوا. وأعلنت الرئيسة الفنزويلية المؤقتة ديلسي رودريغيز أمس الثلاثاء أسبوع حداد على أفراد الجيش الذين قتلوا في الضربة.

وأثارت العملية استنكار روسيا والصين وحلفاء فنزويلا، بينما حث حلفاء الولايات المتحدة على الالتزام بالقانون الدولي. ودفع مادورو (63 عاما) ببراءته يوم الإثنين، من تهم تتعلق بالمخدرات. وقال إنه "رجل محترم" ولا يزال رئيسا لفنزويلا، بينما كان واقفا في محكمة بمانهاتن مكبلا بالأغلال في كاحليه ويرتدي ملابس السجن البرتقالية والبيج.

أميركا تستولي على النفط الفنزويلي

وبينما لا يزال مستقبل فنزويلا السياسي غامضا وسط مزاعم الولايات المتحدة بأنها ستدير الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية، فإن ترامب يعمل في الوقت الحالي على ما يبدو مع رودريغيز وغيرها من كبار المسؤولين في حكومة مادورو، مخيبا آمال المعارضة التي كانت تأمل في لعب دور أكبر. فقد أعلن ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي أن فنزويلا ستبيع ما بين 30 إلى 50 مليون برميل من النفط الخاضع للعقوبات سيتم شحنها مباشرة إلى الولايات المتحدة بموجب خطة سينفذها وزير الطاقة كريس رايت على الفور.

وقال ترامب "سيُباع هذا النفط بسعره في السوق، وسأسيطر على تلك الأموال، بصفتي رئيس الولايات المتحدة، لضمان استخدامها لصالح شعب فنزويلا والولايات المتحدة!". واستنادا إلى الأسعار الأخيرة للنفط الفنزويلي، فقد تصل قيمة الصفقة إلى 1.9 مليار دولار. ولم يحدد المسؤولون الأميركيون بعد إطارا قانونيا للاستيلاء على النفط الفنزويلي، غير أن الولايات المتحدة اتهمت ناقلات النفط الفنزويلية بخرق العقوبات الأميركية لشحن النفط الإيراني والفنزويلي.

واقترح ترامب أيضا أن تساعد الولايات المتحدة في إعادة بناء البنية التحتية النفطية في فنزويلا لإفادة شركات النفط الكبرى مثل إكسون موبيل وكونوكو فيليبس، التي تأثرت بتأميم الرئيس الراحل هوجو تشافيز النفط الفنزويلي، وشركة شيفرون، التي واصلت العمل هناك. وأفادت ثلاثة مصادر مطلعة بأن من المتوقع أن يزور رؤساء شركات النفط الأميركية البيت الأبيض في وقت مبكر من غد الخميس لمناقشة الاستثمارات في فنزويلا.

وتملك فنزويلا ملايين البراميل من النفط المحمّلة على ناقلات وفي صهاريج تخزين، والتي لم تتمكن من شحنها بسبب الحصار الذي يفرضه ترامب على الصادرات منذ منتصف ديسمبر/كانون الأول. ويندرج الحصار في إطار تصاعد الضغط الأميركي على حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، والذي بلغ ذروته بخطف القوات الأميركية له في مطلع هذا الأسبوع. واتهم مسؤولون فنزويليون رفيعو المستوى الولايات المتحدة بمحاولة سرقة احتياطيات النفط الهائلة في الدولة الواقعة بأميركا الجنوبية.

وقال مصدران إن صفقة محتملة لبيع النفط الخام المحتجز للولايات المتحدة قد تتطلب في البداية إعادة توجيه شحنات كانت متجهة أصلا إلى الصين. والصين أكبر مستورد للنفط الفنزويلي خلال العقد الماضي، ولا سيما منذ أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على الشركات العاملة في تجارة النفط مع فنزويلا عام 2020. وقال أحد مصادر قطاع النفط "يريد ترامب إتمام هذه الصفقة مبكرا ليعلن أنها انتصار كبير".

شيفرون والنفط الفنزويلي

ومن شأن هذه الإمدادات أن تزيد من حجم صادرات النفط الفنزويلي إلى الولايات المتحدة، وهي صادرات تسيطر عليها حاليا شركة شيفرون، الشريك الرئيسي لشركة النفط الفنزويلية (بي.دي.في.إس.إيه)، بموجب ترخيص أميركي. وشيفرون، التي تصدر ما بين 100 و150 ألف برميل يوميا من النفط الفنزويلي إلى الولايات المتحدة، هي الشركة الوحيدة التي واصلت تحميل النفط الخام وشحنه دون انقطاع من فنزويلا خلال الأسابيع القليلة الماضية في ظل الحصار المفروض عليها.

ولم يتضح بعد كيف ستحصل (بي.دي.في.إس.إيه) الخاضعة للعقوبات إيرادات مبيعات النفط. وتعني العقوبات استبعاد الشركة من النظام المالي العالمي وتجميد حساباتها المصرفية ومنعها من إجراء أي معاملات بالدولار. وتخضع رودريجيز، التي أدت اليمين رئيسة مؤقتة يوم الاثنين، لعقوبات أميركية فُرضت عليها عام 2018 بتهمة تقويض الديمقراطية.

وأفاد مصدران بأن المسؤولين أجروا محادثات هذا الأسبوع بخصوص آليات بيع محتملة، تشمل مزادات تتيح للمشترين الأميركيين المهتمين تقديم عروض لشراء الشحنات، وإصدار تراخيص أميركية لشركاء (بي.دي.في.إس.إيه) قد تُفضي إلى عقود توريد. وسمحت هذه التراخيص في السابق لشركاء (بي.دي.في.إس.إيه) في مشروعاتها المشتركة وعملائها، وبينهم شيفرون وريلاينس الهندية وشركة البترول الوطنية الصينية (سي.إن.بي.سي) وإيني الأوروبية (ENI.MI) وريبسول الأوروبية، بالوصول إلى النفط الفنزويلي لتكريره أو إعادة بيعه لأطراف أخرى.

وأفاد مصدران بأن بعض هذه الشركات بدأ هذا الأسبوع الاستعدادات لاستقبال شحنات النفط الفنزويلية مجددا. وقال أحد المصدرين إن الولايات المتحدة وفنزويلا ناقشا أيضا إمكان استخدام النفط الفنزويلي في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي الأميركي مستقبلا.

المعارضة الفنزويلية تسعى إلى لعب دور

قالت زعيمة المعارضة والحائزة على جائزة نوبل للسلام ماريا كورينا ماتشادو في مقابلة يوم الاثنين، مع شبكة فوكس نيوز، إن فنزويلا ستصبح مركز الطاقة في الأميركتين إذا باتت الولايات المتحدة حليفا رئيسيا لها، وستستعيد سيادة القانون وتفتح الأسواق وتعيد المنفيين إلى وطنهم. غير أن مصادر ذكرت أن وكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي.آي.إيه) أخبرت ترامب بأن رودريغيز وغيرها من كبار المسؤولين في حكومة مادورو هم أفضل رهان للحفاظ على الاستقرار. وقالت المصادر إن التقييم السري كان أحد الأسباب التي جعلت ترامب يقرر دعم رودريغيز بدلا من زعيمة المعارضة ماتشادو.

وقالت ماتشادو إن رودريغيز "لا تشبه المعتدلين في شيء"، وكانت أحد المخططين الرئيسيين للقمع في فنزويلا. وكانت ماتشادو عبرت عن رغبتها في العودة إلى فنزويلا لقيادتها. وقالت ماتشادو لشبكة (سي.بي.إس نيوز) في مقابلة منفصلة أمس الثلاثاء، "أعتقد أن من الواضح أن الولايات المتحدة قد أوعزت لها باتخاذ إجراءات معينة فيما يتعلق بتفكيك الهيكل الإجرامي طريقا للمضي قدما نحو الانتقال الكامل إلى الديمقراطية في فنزويلا".

في غضون ذلك، أفادت ثلاثة مصادر مطلعة، بأن إدارة ترامب وضعت وزير الداخلية ديوسدادو كابيلو على رأس قائمتها للمسؤولين الفنزويليين المستهدفين ما لم يساعد رودريغيز في تلبية المطالب الأميركية والحفاظ على النظام. وقال أحد المصادر المطلعة على تفكير الإدارة الأميركية إن كابيلو، الذي يسيطر على قوات الأمن المتهمة بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان، هو واحد من حفنة من الموالين لمادورو الذين قرر ترامب الاعتماد عليهم حكاما مؤقتين للحفاظ على الاستقرار خلال الفترة الانتقالية. وجاب كابيلو شوارع فنزويلا في دوريات مع قوات الأمن.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مسؤولين أميركيين لم تكشف عن هويتهم أن الولايات المتحدة تضغط أيضا على الحكومة الفنزويلية المؤقتة لطرد المستشارين الرسميين من الصين وروسيا وكوبا وإيران . وقالت الصحيفة إن وزير الخارجية ماركو روبيو أورد مطالب إدارة ترامب في اجتماع سري يوم الاثنين مع كبار قادة الكونغرس. ولم يتسن لوكالة رويترز بعد التحقق من التقرير. واعتقلت كاراكاس 14 إعلاميا لفترة وجيزة في أثناء تغطيتهم الأحداث يوم الاثنين. وقال مسؤول فنزويلي إن الأعيرة النارية التي أطلقت في سماء المدينة مساء الاثنين كان مصدرها الشرطة لإبعاد الطائرات المسيرة غير المصرح لها. وقال نائب وزير الاتصالات سيمون أريتشيدير للصحافيين "لم تكن هناك أي مواجهة، ولا تزال البلاد بأكملها هادئة تماما".

(رويترز، العربي الجديد)