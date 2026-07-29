قالت وكالة الاتصالات الاتحادية الأميركية، المعروفة باسم هيئة الاتصالات الفيدرالية أمس الثلاثاء، إنها ستحظر استيراد الروبوتات الشبيهة بالبشر المصنعة في الخارج، في خطوة تستهدف الصين، مشيرة إلى أنها تمثل خطراً على الأمن القومي. ومن شأن هذا القرار أن يؤدي إلى توتر العلاقات الثنائية، في ظل تصاعد السباق التكنولوجي بين الدولتين.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي المخاطر الأمنية المحددة التي تشكلها الروبوتات الشبيهة بالبشر المصنعة في الخارج على الأمن القومي الأميركي؟ ما هي الإجراءات الأخرى التي تتخذها الولايات المتحدة لمنع دخول التكنولوجيا الصينية، بخلاف حظر استيراد الروبوتات؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

ويشار إلى أن الصين تصنع روبوتات شبيهة بالبشر أكثر من الولايات المتحدة والمنافسين الآخرين، ويقدر المحللون أن حصة الروبوتات الصينية الشبيهة بالبشر في السوق العالمي وصلت إلى نحو 85%. وأوضحت هيئة الاتصالات الاتحادية أن هذه الروبوتات المتقدمة المصنعة في دول أجنبية تمثل نقاط ضعف في سلاسل الإمداد لأميركا، علاوة على المخاطر المتعلقة بالأمن السيبراني والأمن القومي. وقال رئيس الهيئة بريندان كار في بيان إن هذه الخطوة تهدف "إلى حماية سلاسل إمداد أميركا المهمة".

وتتخذ أميركا خطوات لمنع دخول التكنولوجيا الصينية من خلال إجراءات حظر على الواردات، تشمل الطائرات المسيرة صينية الصنع. كما تدرس أميركا فرض قيود على نماذج الذكاء الاصطناعي مفتوحة المصادر الصينية في الوقت الذي يتزايد فيه توسع قطاع الذكاء الاصطناعي الصيني. من جانبه، قال المسؤول في وزارة التجارة الصينية خه شاو جيون، أمس الثلاثاء، إن صادرات الصين ذات الصلة بالذكاء الاصطناعي شهدت ارتفاعاً ملحوظاً خلال النصف الأول من عام 2026، لتبرز بوصفها علامة مميزة جديدة للتجارة الخارجية للبلاد.

وأشار خه، مستشهداً ببيانات الجمارك وفقاً لوكالة شينخوا، إلى أن صادرات الروبوتات الصناعية والطابعات ثلاثية الأبعاد قفزت بنسبة 18.6% و109.3% على التوالي خلال الفترة ما بين شهري يناير/كانون الثاني ويونيو/حزيران الماضيين، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأظهرت بيانات رسمية أصدرتها وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية الأسبوع الماضي، أن الصين طوّرت أكثر من 400 منتج كامل من الروبوتات الشبيهة بالبشر، ما يمثل أكثر من نصف الإجمالي العالمي، الأمر الذي يسلط الضوء على الحضور المتوسع بشكل سريع للبلاد في قطاع الروبوتات. وأضافت البيانات أن الروبوتات رباعية الأطراف التي طورتها الصين شكّلت خلال النصف الأول من عام 2026 نحو 70% من المبيعات العالمية.

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)