أعلنت الإدارة الأميركية، مساء أمس الاثنين، أن الولايات المتحدة بصدد خفض الرسوم الجمركية المتبادلة على بضائع بنغلادش، وتقديم إعفاء جديد للمنتجات النسيجية، وذلك في أحدث تعديل لصالح الدولة الواقعة في جنوب آسيا. وذكرت وكالة بلومبيرغ للأنباء أن الرئيس دونالد ترامب سيخفض الرسوم الجمركية المتبادلة الإجمالية لبنغلادش إلى 19%، بعد أن كان قد خفضها سابقاً من 37% إلى 20% العام الماضي، إلّا أن الاتفاق يتضمن أيضاً آلية تسمح لبعض المنتجات النسيجية بالحصول على إعفاء كامل من الرسوم، ما يوفر دعماً لقطاع الملابس في بنغلادش.

وقال رئيس بنغلادش المؤقت محمد يونس، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، إن هذه الآلية ستطبق على "بعض المنتجات النسيجية والملابس البنغلادشية المصنوعة من القطن والألياف الصناعية المنتجة في الولايات المتحدة"، وذكرت بلومبيرغ أن هذا الإعفاء سيفيد بنغلادش، ثاني أكبر مُصدّر للملابس في العالم بعد الصين.

ويمثل قطاع الملابس أكثر من 80% من إجمالي صادرات البلاد، ونحو 11% من الناتج المحلي الإجمالي، كما يعد محركاً رئيسياً للحد من الفقر، إذ يوظف نحو أربعة ملايين شخص، غالبيتهم العظمى من النساء. وقال أ. ك أزاد، رئيس مجلس إدارة مجموعة ها-ميم، الرائدة في صناعة الملابس، والتي تصدر نحو 82% من إنتاجها إلى الولايات المتحدة، وتنتج لصالح علامات تجارية عالمية منها أميركان إيغل، وجاب، وأبركرومبي آند فيتش، وليفيز، وجي.سي. بيني، وكولز: "سيفيدنا هذا الإعفاء من حيث تخفيض الرسوم الجمركية، وكنا قد بدأنا سابقاً جهوداً لاستخدام القطن الأميركي. والآن، سنزيد استخدامه، ما سيعزّز صادراتنا".

بموجب هذا الاتفاق، ستمنح دكا السلع الصناعية والزراعية الأميركية، بما في ذلك المواد الكيميائية، والأجهزة الطبية، وقطع غيار السيارات، والطاقة، والمنتجات الزراعية، مزايا تفضيلية للدخول إلى السوق البنغلادشية، كما تلتزم بنغلادش بمعالجة بعض العوائق غير الجمركية التي تحدّ من مبيعاتها إلى الولايات المتحدة، بما في ذلك قبول المركبات التي تتوافق مع اللوائح الأميركية والأدوية الحاصلة على تراخيص من الحكومة الأميركية، كما وافقت بنغلادش على توفير حماية للبيئة والعمالة وحقوق الملكية الفكرية. وقال البيت الأبيض في بيان: "سيمنح هذا الاتفاق المصدّرين الأميركيين والبنغلادشيين وصولاً غير مسبوق إلى أسواق بعضهم البعض".

(أسوشييتد برس)