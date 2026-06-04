أميركا تحول مونديال 26 إلى تجربة استهلاكية فاخرة

- كرة القدم تحولت إلى صناعة استثمارية ضخمة، مع ارتفاع أسعار التذاكر بسبب نظام "التسعير الديناميكي" للفيفا، مما أثار جدلاً وتحقيقات قانونية. - الأندية الأوروبية الكبرى أصبحت علامات تجارية بقيمة 72 مليار دولار، مع تحول اللاعبين إلى أصول مالية وتفاوت كبير في الأجور، مما يعكس النموذج التجاري الجديد. - الحلول تشمل إعادة توزيع عائدات البث ودعم الفرق الصغيرة، مع نية الفيفا لتحسين الوضع بتذاكر معقولة، وسط تحديات في تطبيق الإصلاحات بشفافية.

أعترف شخصياً بشغفي بكرة القدم تلك الرياضة التي تمنحني هامشاً انفعالياً بعيداً عن الهموم اليومية الاعتيادية وتفصلني عن واقع مرير نعيشه في منطقتنا، إذ إن كرة القدم بالنسبة لي ليست مجرّد رياضة، إنّها لغة عالمية تجمع بين الشعوب وتتجاوز الحدود والثقافات والأعمار، وأنا أرقب الاستعداد لمونديال هذا الصيف أرى أن اللعبة التي أحبها تنزلق إلى عالم المال بديلاً للشغف.

أرادت الفيفا لمونديال هذا الصيف أن يكون الأكثر شمولاً في التاريخ؛ ثمانية وأربعون منتخباً، وستة عشرة مدينة مضيفة، وثلاث دول، ولكن ما يحدث على أرض الواقع مختلف؛ أقل سعر تذكرة لمباراة مجموعات الدور الأول تبدأ من 380 دولاراً، وتذاكر النهائي في "ميتلايف ستاديوم" بنيوجيرسي تصل إلى 33 ألف دولار، لكنّ الأرقام المُذهلة جاءت من منصّة إعادة البيع الرسمية التابعة للفيفا نفسها، حيث رُصدت أربع تذاكر للنهائي بسعر يتجاوز 2.3 مليون دولار، أي ما يزيد على نصف مليون دولار للتذكرة الواحدة.

النظام الذي أوصل إلى هذه الأرقام يُسمّى "التسعير الديناميكي"، وهو آلية تُغيّر الأسعار في الوقت الفعلي استجابة للطلب، وهي ذات الآلية التي يستخدمها تطبيق سيارات الأجرة "أوبر" في ساعات الذروة. تذكرة المباراة الافتتاحية للمنتخب الأميركي أمام باراغواي وصلت بهذا النظام إلى 1940 دولاراً للمقاعد العلوية، ردة الفعل لم تنحصر في نطاق الشكاوى الرياضية، بل تحوّلت إلى قضية قانونية؛ المدّعون العامون في نيوجيرسي ونيويورك استدعوا الفيفا رسمياً بعدما تقدمت منظمات أهلية بشكاوى للنظر في ممارسات غير قانونية في نظام التسعير المتبع.

المشهد الأوسع يكشف التركز الكبير في ثروة الأندية والإيرادات، إذ إن 30 نادياً فقط في أوروبا تبلغ قيمتها الإجمالية حالياً 72 مليار دولار

ردّ رئيس الفيفا جياني إنفانتينو جاء صادماً؛ حين قال إنّ الأسعار تعكس "متطلّبات السوق الأميركية" في جملة واحدة، لخّص الرجل الذي يتولّى أمانة اللعبة الأكثر شعبية في العالم فلسفته تجاهها: إنّها تجربة استهلاكية فاخرة لمن يستطيع الدفع. المشهد الأوسع يكشف التركز الكبير في ثروة الأندية والإيرادات، إذ إن 30 نادياً فقط في أوروبا تبلغ قيمتها الإجمالية حالياً 72 مليار دولار بمتوسط 2.4 مليار للنادي الواحد، مما يعني أنها لم تعد أندية رياضية بالمعنى التقليدي، بل باتت علامات تجارية يصادف أنها تلعب كرة القدم، ثروة الأندية الـ30 الأكبر نمت بنسبة 146% خلال العقد الماضي.

هذا النمو لم يحدث لأن كرة القدم أصبحت أجمل، أو أن اللاعبين أصبحوا أكثر موهبة، بل لأن النموذج الاقتصادي الكروي انتقل كلياً من مؤسسة رياضية تعيش على إيراداتها الميدانية، إلى منظومة استثمارية تعتمد على حقوق البث والعلامات التجارية والملكية الفكرية والعقارية وعائدات المحتوى الرقمي، اللاعب لم يعد رياضياً فحسب، بل أصبح أصلاً مالياً يظهر في ميزانية النادي بنداً مدرجاً في جانب الموجودات. الرواتب سارت في الاتجاه ذاته، اللاعب كيليان مبابي أعلى اللاعبين أجراً في أوروبا حالياً يتقاضى من ريال مدريد ما يعادل 600 ألف يورو في الأسبوع أي ما يزيد على 31 مليون يورو في السنة، كذلك الأمر بالنسبة إلى إيرلينغ هالاند لاعب مانشستر سيتي، وينسحب ذات الأمر على نجوم بايرن ميونخ وبرشلونة وأتلتيكو مدريد الذين يتقاضون رواتب حوالي 400 ألف يورو أسبوعياً.

اقتصاد دولي مونديال 2026: جنون الأسعار يدفع الجماهير نحو القمصان المقلدة

وتكتمل الصورة عندما نعلم ما يتقاضاه اللاعبون في الدرجة الثانية أو الثالثة في الدوريات الكبرى في أوروبا لنجد أن هناك تفاوتاً كبيراً في أجور اللاعبين لا يعكس إطلاقاً التفاوت في الموهبة، بل يعكس النموذج التجاري الاستثماري الجديد الذي بات يهيمن على كرة القدم والذي يتجلى في مونديال 2026 بشكل واضح.

إذ بالكاد تغطي أجور اللاعبين في الدرجة الثانية أو الثالثة المصاريف والأجور سواء للأندية أو اللاعبين مما يجعل مسألة التطور التدريجي في اللعبة غاية في الصعوبة ضمن المعادلات المالية السائدة. بدوره لم ينج المشجع التقليدي الذي بنى هويته جزئياً حول انتمائه لفريق من هذه التحولات، إذ بات يخصص جزء كبير من المقاعد في الملاعب الكبرى في حزم ضيافة مميزة تشتريها الشركات لغايات التمثيل التجاري والترويج في الوقت الذي يزحف فيه الجمهور التقليدي نحو المواقع الرخيصة أو يضطر إلى مشاهدة فريقه عبر الشاشة من بيته، فباتت المدرجات تمتلئ ولكن بجمهور مختلف لا يمتلك الشغف للكرة وجمالها.

ولا يمكن إخفاء أن الأندية تحولت إلى أدوات أيضاً للقوة الناعمة للتأثير والتواصل، وما يميز هذه الموجة أن المالكين الجدد لا يبحثون بالضرورة عن الربح بل يبحثون عن الحضور في رياضة تصل إلى نحو 5 مليارات مشجع حول العالم، وهي منصة لا تستطيع أي حملة علاقات عامة أن تشتريها بالمال المباشر، لكن هذا الضخ المالي غير المحدود يخلق تفاوتاً يشوه أصول اللعبة وتصبح المنافسة بين صناديق استثمارية لا بين عقول المدربين وموهبة اللاعبين.

ولعل ألمانيا تقدم النموذج الأفضل، لأن قانون (50 + 1) يمنع أي مستثمر خارجي من امتلاك أغلبية التصويت في أي نادٍ، ما يبقي السلطة الفعلية بيد المشجعين، والنتيجة أن أسعار التذاكر في الدوري الألماني هي الأدنى بين الدوريات الأوروبية الكبرى والملاعب تعج بالجمهور التقليدي وتبقى الهوة بين النجاح الرياضي والاستدامة المالية أضيق مما هي عليه في بقية الدوريات الأوروبية الكبرى.

ومن الحلول الممكنة إعادة التوزيع العادل لعائدات البث بحيث تخصص نسبة أكبر لدعم الكرة الشعبية والأكاديميات والفرق الصغيرة بدلاً من أن تتمركز في عدد محدود من الأندية العملاقة. الفيفا أطلقت في مونديال 2026 حزمة تذاكر بـ45 دولاراً لكلّ مباراة لكنّها نفدت قبل بدء البيع العام، لذا فإن النية موجودة ولكنها تحتاج إلى تطبيق أوضح وشفافية أكثر. وهنا يبرز الموضوع المتعلق بالحوكمة هو المحور الذي يربط كل المتغيرات المرتبطة بالفيفا والأندية الكبرى والاتحادات الرياضية، إذ من الواضح أن المنظومة تحتاج إصلاحاً جذرياً يخضعها لمعايير المساءلة؛ التحقيق القانوني الذي فتحه المدعون العامون الأميركيون في نيوجيرسي ربما يكون بداية ضغط قانوني نحو تغيير المعادلات القائمة.