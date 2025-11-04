أميركا بين ترامب والمؤسسات.. اقتصاد يتأرجح وقانون يتصدّى

- تشهد الولايات المتحدة تداخلاً بين الاقتصاد والسياسة والقضاء، حيث تسعى إدارة ترامب لفرض رؤيتها الاقتصادية عبر السياسات الجمركية والسيادة الإنتاجية، مما يضعها في مواجهة مع مؤسسات الدولة مثل الاحتياطي الفيدرالي والمحاكم الفيدرالية. - تواجه إدارة ترامب تحديات قانونية متعددة، منها تمويل برنامج الإعانات الغذائية والطعن في سياسات قروض الخدمة العامة، مما يعكس التوتر بين السلطة التنفيذية والقضائية وبين الجمهوريين والديمقراطيين. - حذرت ليزا كوك من استمرار ارتفاع التضخم بسبب الرسوم الجمركية، وتواجه معركة قانونية مع ترامب الذي يسعى لإقالتها، مما يعكس صراعاً سياسياً يعيد رسم موازين القوة داخل الدولة الأميركية.

تعيش الولايات المتحدة مرحلة غير مسبوقة من التشابك بين الاقتصاد والسياسة والقضاء، تتجسّد ملامحها في قرارات وإجراءات متلاحقة تتخذها إدارة الرئيس دونالد ترامب منذ عودته إلى السلطة. فبينما يسعى إلى إعادة فرض رؤيته الاقتصادية القائمة على الرسوم الجمركية والسيادة الإنتاجية، يجد نفسه في مواجهة مباشرة مع مؤسسات الدولة العريقة، من الاحتياطي الفيدرالي إلى المحاكم الفيدرالية مروراً بحكومات الولايات.

ففي الوقت الذي تتصاعد فيه التحذيرات من عودة التضخم بفعل السياسات الجمركية، تتفاقم الأزمات الاجتماعية بسبب التجاذب حول تمويل برامج الإعانات الغذائية، بينما تتسع ساحات الصراع إلى الملفات التعليمية والبيئية، حيث تواجه الإدارة طعوناً قضائية من أكثر من 20 ولاية ديمقراطية ضد سياساتها المتعلقة بقروض الطلاب، وتُثير في الوقت نفسه جدلاً جديداً بمحاولتها إلغاء الحظر النفطي قرب مواقع تراثية مقدسة. هذه القضايا المتشابكة لا تعبّر فقط عن صراع سياسي، بل تكشف إعادة رسم موازين القوة داخل الدولة الأميركية، حيث يحاول ترامب إحكام قبضته على المؤسسات، في مواجهة قوى معارضة ترى أن سياساته تهدد الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وتعيد البلاد إلى مربع الانقسام.

ليزا كوك تحذر من التضخم وسط معركة مع ترامب

حذرت ليزا كوك، المسؤولة في الاحتياطي الفيدرالي التي يسعى دونالد ترامب لإقالتها، يوم الاثنين من أن التضخم سيبقى مرتفعا على الأرجح في الولايات المتحدة العام المقبل في ظل الرسوم الجمركية. وقالت كوك في مركز بروكينغز للبحوث في واشنطن إن "تواصلي مع قادة الأعمال يشير إلى أن تمرير الرسوم الجمركية إلى أسعار المستهلك لم يكتمل بعد"، وفق وكالة فرانس برس.

وأشارت إلى أن العديد من الشركات اعتمدت استراتيجية استنزاف المخزونات بأسعار أقل قبل رفع تكاليف المستهلك، في حين تنتظر شركات أخرى تبدد حالة عدم اليقين بشأن التعرفات الجمركية قبل رفع الأسعار. وأضافت: "لذلك، أتوقع أن يبقى التضخم مرتفعا خلال العام المقبل"، لكنها تعهدت "أن تكون مستعدة للتصرف بقوة" إذا بدا أن تأثير الرسوم الجمركية أكبر من المتوقع.

من جهة ثانية، أعربت كوك عن امتنانها الكبير للدعم الذي تلقته على خلفية النزاع القانوني مع ترامب، رافضة الإدلاء بمزيد من التعليقات حول القضية. وفي آب/أغسطس، أمر ترامب بإقالتها من عضويتها في مجلس الاحتياطي الفيدرالي للاشتباه في قضية رهن عقاري، إلا أن المحكمة العليا علّقت القرار وسمحت لها بالبقاء موقتاً حتى النظر في القضية في كانون الثاني/يناير 2026. وتُعد كوك أول امرأة سوداء تشغل منصب حاكم في مجلس البنك المركزي الأميركي، وقد عيّنها الرئيس الديمقراطي السابق جو بايدن.

تمويل جزئي لبرنامج الإعانات الغذائية بعد حكم قضائي

في المقابل، أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن برنامج الإعانات الغذائية "سناب" سيتم تمويله جزئيا بعد صدور حكم قضائي باستمرار البرنامج. ولم تُعرف بعد قيمة المبالغ التي سيحصل عليها المستفيدون أو سرعة إعادة شحن بطاقاتهم، إذ تستغرق العملية نحو أسبوعين في بعض الولايات، بينما يبلغ متوسط الإعانة الشهرية عادة حوالي 190 دولارًا للفرد الواحد، وفق وكالة "أسوشييتد برس". وكانت وزارة الزراعة الأميركية قد أعلنت الشهر الماضي أن إعانات نوفمبر/تشرين الثاني لن تُدفع بسبب إغلاق الحكومة الفيدرالية، ما أثار موجة احتجاجات وضغوط من بنوك الطعام وحكومات الولايات ونحو 42 مليون أميركي يعتمدون على المساعدات لشراء الغذاء.

وأصدر قضاة فيدراليون في ولايتي ماساتشوستس ورود آيلاند، يوم الجمعة، أحكاما تُلزم الحكومة باستخدام صندوق بقيمة 5 مليارات دولار لتمويل البرنامج جزئيا على الأقل، مع منح الإدارة خياراً لاستخدام أموال إضافية لتمويله بالكامل. وقال باتريك بن، نائب وكيل وزارة الزراعة لشؤون الغذاء، إن الوزارة امتنعت عن استخدام أموال الطوارئ لتجنّب المساس ببرامج تغذية الأطفال لبقية السنة المالية الحالية. وعلّق ترامب قائلاً عبر وسائل التواصل: "لا نريد أن يجوع الأميركيون بسبب تعنّت الديمقراطيين الذين يرفضون إعادة فتح الحكومة"، مؤكداً أنه طلب تسريع صرف الإعانات. وأضاف أنه يطلب من محامي الحكومة توفير مدفوعات برنامج سناب في أسرع وقت ممكن.

وطعن المدعون العامون أو حكام ولايات من 25 ولاية يحكمها الديمقراطيون بالإضافة إلى مقاطعة كولومبيا، على خطة إيقاف البرنامج مؤقتا، معتبرين أن الإدارة ملزمة قانونا بإبقائه قيد التشغيل في نطاق ولاياتهم القضائية. كما رفعت مدن ومنظمات غير ربحية دعوى قضائية مماثلة. ويقول المدافعون والمستفيدون إن إيقاف المساعدات الغذائية سيجبر الناس على الاختيار بين شراء البقالة ودفع فواتير أخرى. وأعلنت أغلب الولايات زيادة أو تسريع التمويل المتاح لبنوك الطعام أو توفير طرق جديدة لإضافة مبالغ مالية على الأقل على بطاقات الخصم الخاصة بالمستفيدين من برنامج سناب.

الولايات الديمقراطية تطعن بسياسات قروض ترامب

رفعت أكثر من 20 ولاية يقودها الديمقراطيون دعوى قضائية ضد سياسة جديدة لإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تهدف إلى استبعاد العاملين في المنظمات غير الربحية والقطاع الحكومي من برنامج إعفاء قروض الخدمة العامة. وتسمح السياسة الجديدة باستبعاد أي جهة عمل تعتبرها الإدارة ذات "غرض غير قانوني جوهري"، وهو ما اعتبرته الولايات استهدافاً للمنظمات التي تعمل مع المهاجرين والمتحولين جنسياً، بحسب ما ذكرت "أسوشييتد برس".

وجاء في الدعوى، التي قُدمت بولاية ماساتشوستس، أن إدارة ترامب تجاوزت سلطتها القانونية، وأن القواعد الجديدة "ستفاقم من نقص الوظائف وتخلق حالة من عدم الاستقرار في القوى العاملة". وتقود الطعن ولايات نيويورك وماساتشوستس وكاليفورنيا وكولورادو، فيما وصفت المدعية العامة لنيويورك، ليتيشيا جيمس، السياسة بأنها "اختبار ولاء سياسي مقنّع"، مضيفة أن "حرمان الأميركيين من إعفاء القروض على أساس أيديولوجي أمر غير قانوني وغير عادل".

إدارة ترامب تدرس رفع الحظر النفطي قرب حديقة تشاكو

أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب

أنها ستبدأ اجتماعات رسمية مع قبائل الأميركيين الأصليين في جنوب غرب الولايات المتحدة، حيث تدرس إلغاء حظر لمدة 20 عاما على تطوير النفط والغاز عبر مئات الأميال المربعة من الأراضي الاتحادية المحيطة بحديقة تشاكو الثقافة التاريخية الوطنية. وأصدر مكتب إدارة الأراضي هذا الإعلان في رسالة أرسلها إلى زعماء القبائل يوم الخميس الماضي، قائلا إن المكتب سيجري تقييما بيئيا لاقتراح إعادة طرح قطع الأراضي الاتحادية للتأجير في المستقبل.

وسوف يتم بعد ذلك تخصيص فترة لتلقي آراء الجماهير بشأن هذا الاقتراح. وقد كان الموقع المدرج في قائمة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) في قلب الصراع بشأن التنقيب لسنوات، مع استمراره على مدار إدارات رئاسية متعددة. ويوجد داخل حدود الحديقة بقايا هياكل حجرية شاهقة بناها سكان المنطقة الأوائل منذ قرون مضت، وتنتشر طرق قديمة ومواقع ذات صلة على مسافة أبعد عبر السهول الصحراوية وأودية الحجر الرملي. واستجابة لإلحاح بعض زعماء القبائل، أصدرت إدارة الرئيس السابق جو بايدن في عام 2023 أمرا يحظر تطوير النفط والغاز الجديد لمدة عقدين على بعد 10 أميال (16 كيلومترا) من الموقع التاريخي في شمال غرب نيو مكسيكو.

تعكس الملفات الأربعة - من معركة ليزا كوك داخل الاحتياطي الفدرالي، إلى الجدل القضائي حول الإعانات الغذائية، مروراً بـ الطعن في سياسات قروض الخدمة العامة، وصولاً إلى النزاع حول الحظر النفطي في تشاكو - مدى اتساع تأثير إدارة دونالد ترامب على مفاصل الدولة الأميركية. فبينما يحاول الرئيس الجمهوري إعادة رسم ملامح السياسات الاقتصادية والاجتماعية وفق رؤيته، يجد نفسه وسط معارك قانونية واقتصادية متشابكة تُبرز التوتر بين السلطة التنفيذية والقضائية، وبين الجمهوريين والديمقراطيين. ومهما كانت نتائج تلك المواجهات، فإنها تؤكد أن الولايات المتحدة تدخل مرحلة سياسية مشحونة يعاد فيها تعريف حدود السلطة، ودور القضاء، وتأثير الاقتصاد على السياسة في عهدٍ قد يكون من أكثر العهود انقساماً في التاريخ الأميركي الحديث.