أميركا اللاتينية: ذهب ترامب وصواريخه

للولايات المتحدة تاريخ مجلل بالعار في أميركا اللاتينية، فعلاقات واشنطن مع دول جوارها، منذ بدء موجات استقلالها عن الاستعمارات الأوروبية في القرن التاسع عشر، لم تحد عن طريق واحد: إخضاعها سلماً أو حرباً. وقد ارتأت العقائد السياسية Doctrines للرؤساء الأميركيين باختلاف انتماءاتهم الديمقراطية أو الجمهورية، منذ مبدأ جيمس مونرو (1823) في دول المنطقة ساحة خلفية يتوجب أن تكون تحت الأمر الأميركي المباشر دون السماح بتدخل أي طرف دولي آخر، أو تبني نموذج حكم مغاير للمصالح الاقتصادية الأميركية، لذلك أصبحت كراهية السياسة الأميركية قاسماً مشتركاً بين دول المنطقة.

رعت واشنطن في دول أميركا الجنوبية والوسطى والكاريبي، على مدى القرنين الماضيين تدخلات لا تحصى، فاحتلت عشر دول على الأقل، قسمت بعضها وألحقت بعض أراضيها بالسيادة الأميركية (نصف المكسيك وبورتو ريكو)، وأسقطت زعماء منتخبين ديمقراطياً لأنهم يساريون، أو انحازوا لفقراء شعوبهم، في البرازيل وتشيلي والسلفادور وغواتيمالا وبنما ونيكارغوا، وجمهورية الدومينيكان، وهندوراس وبوليفيا (هل ثمة أسماء أخرى؟)، وكلما شعرت أنها أخضعت شعوب المنطقة تكتشف أن الكرّة بدأت من جديد، بظهور زعماء شعبيين لم ينسوا الماضي الأميركي تجاه شعوبهم، رغم ما استثمرته واشنطن في وكالات المخابرات والأجهزة الأمنية في بلدانهم لتبييض ذلك الماضي.

يتعامل الرؤساء الجمهوريون في الولايات المتحدة مع دول أميركا اللاتينية بوجه مكشوف، لا يزوقون الاستعارات، فهم ضد أي نظام حكم لا ينحني أمام البيت الأبيض. كانت عقيدة رونالد ريغان في الثمانينيات مثلاً، قمع كل الأنظمة ذات الميول اليسارية مهما كانت ديمقراطية، فموّل عصابات الكونترا في نيكارغوا، وتدخل في غرينادا وبنما والسلفادور، معززاً حروباً أهلية. أما كوبا، فضيّق حصارها وصعّد استفزازها.

قبله كان الديمقراطي الإصلاحي جون كينيدي، قد سعى لاستمالة القارة ببرنامج للتقدم الديمقراطي، لكن إدارته واصلت تدخلها السري عبر "سي آي إيه"، وما لبث أن تحول إلى مواجهة مكشوفة ضد كوبا كاسترو، والبرازيل، وجمهورية الدومينيكان وبوليفيا.

في هذا السياق، لا تبدو سياسة ترامب الراهنة تجاه أميركا اللاتينية استثناءً، غير أنها برأي كثير من الأميركيين أنفسهم، لا تجد ما يبررها من عدوانية واستفزاز حتى في داخل البنتاغون (وزارة الحرب الأميركية). فدول أميركا اللاتينية لا تقوى على معاداة أميركا، والحرب الباردة انتهت.

أقصى ما يمكن أن يفعله رؤساء، مثلاً نيكولاس مادورو في فنزويلا وغوستافو بيترو في كولومبيا أو لولا دا سيلفا في البرازيل، رفض سخافات ترامب مثل قصف رعاياهم في عرض البحر بدعوى مكافحة تهريب المخدرات أو إعادة مواطنيهم من الولايات المتحدة في "شحنات جوية" دون التنسيق معهم، أو التدخل عنوة في نظم العدالة بدولهم للإفراج عن رئيس حاول الانقلاب على الشرعية، وكلها أمور من قبيل الاستفزاز الأميركي بحثاً عن مبرر للتدخل العسكري أو إسقاط الأنظمة التي لا تؤيد واشنطن. أما الأنظمة والرؤساء الذين يسبّحون بحمد ترامب مثل نجيب بو كيلة، الرئيس الدموي للسلفادور أو خافيير ميلي صاحب المنشار في الأرجنتين فلهم كل الدعم الدولاري والتقدير من ترامب وإدارته.

تخيّر إدارة ترامب، بشكل معلن، جيرانها في أميركا اللاتينية بين أمرين: صواريخ أميركا أو ذهب أميركا، ربما مشهد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأرجنتيني بمجلسيه في 26 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي صورة فاضحة لآلية هذه السياسة، وهو مشهد يكشف أيضاً أن الشعوب ليست راشدة تماماً عندما يكون الاختيار بين بريق الذهب والجوع، أي بين الدعم الأميركي والقصف الأميركي.

في الأرجنتين، قبل الانتخابات بأيام، كان الرئيس اليميني المتطرف خافيير ميلي، الذي يصف نفسه بالرأسمالي الفوضوي، يعاني في استطلاعات الرأي، ويخسر حزبه (الحرية تتقدم) الانتخابات البلدية في العاصمة بوينس أيرس. كان ميلي، منذ وصوله إلى السلطة قبل عامين، تكراراً سخيفاً لنموذج ترامب في رئاستيه، الأولى والثانية، وجايير بولسونارو، الرئيس البرازيلي المسجون حالياً بتهمة محاولة الانقلاب على الرئيس المنتخب لولا دا سيلفا.

كان فوز ميلي بالانتخابات الرئاسية في 2023 نتيجة طبيعية لاستهدافه كل المؤسسة السياسية، خصوصاً اليسار البيروني، الذي يؤمن بمسؤولية الدولة عن الاحتياجات الأساسية لمواطنيها، وكان الخلاص في دعاية ميلي، هدم ماكينة الدولة وتقليصها، فرفع المنشار شعاراً، وبينما خشي الفقراء مزيداً من الفقر، تبنت قطاعات من الطبقة الوسطى -الحائرة دائماً- طروحاته أملاً في الخلاص.

لم يحدِث ميلي منذ انتخابه معجزة في الاقتصاد الأرجنتيني، لكنه فعل ما يفعله الزعماء الشعبويون هذه الأيام، فقلص نفقات الدولة، وسرح 15% من قوة العمل في أجهزتها، فاطمأنت أسواق الخارج، وحققت الميزانية فائضاً للمرة الأولى منذ عقود، ليس نتاجاً للنمو، بل خفض للإنفاق الحكومي.

كان حزب ميلي في حاجة لتعزيز وجوده في البرلمان، حتى يتمكن من تمرير مزيد من القرارات الحاسمة دون ضغوط كبيرة من المعارضة، ولأنه كان يواجه تحدياً واحتجاجات دائمة من اليسار والفقراء، أشارت التوقعات إلى أن حزبه (الحرية تتقدم) سيُمنى بهزيمة كبيرة. لكن واشنطن التي تأبى هزيمة شبيه الرئيس الأميركي، ولو كان في الأرجنتين، قررت التدخل على عجل بخط إنقاذ اقتصادي يتمثل بـ40 مليار دولار.

لم تخف إدارة ترامب وهي تعلن ذلك أن المساعدات مشروطة بفوز حزب الرئيس في الانتخابات النصفية، وهو ما حدث بالفعل. لم تصوت سوى أقلية من الناخبين المسجلين، لكن حزب ميلي حصل على النسبة الأعلى من الأصوات وحسّن مواقعه في مجلسي الشيوخ والنواب، صحيح أنه لا يحظى بأغلبية مطلقة، لكنه أصبح مدعوماً بتحالفات سياسية وبالمال الأميركي.

عقيدة ترامب تجاه أميركا اللاتينية تجلت في تصريحات وزير خزانته سكوت بيسنت في اليوم نفسه للانتخابات في الأرجنتين، إذ اعتبر أن "من الأوفر للولايات المتحدة استخدام قوتها الاقتصادية بدل قوتها العسكرية" لإحداث التغيير في أميركا اللاتينية. لكن الحاصل أن واشنطن تستخدم الاثنين معاً ودون فائدة، فتعويم رئيس موالٍ في الأرجنتين وقصف رئيس معارض في فنزويلا أو كولومبيا، لن يحل مشكلة واشنطن في دول جوارها اللاتيني، لأنها مشكلة معقدة قامت على الأنانية والاستغلال وإهدار كرامة الجيران.