أمازون: منطقة خدماتنا السحابية في البحرين تشهد اضطراباً

- تشهد منطقة خدمات أمازون السحابية في البحرين اضطراباً بسبب نشاط الطائرات المسيرة في ظل الحرب بالشرق الأوسط، مما دفع الشركة لنقل العملاء إلى مناطق سحابية بديلة. - خدمات أمازون السحابية تُعد ركيزة أساسية للعديد من المواقع والأنظمة الحكومية عالمياً، وتواجه تحديات متزايدة بسبب الهجمات المتكررة بالطائرات المسيرة. - أعلنت البحرين عن اعتراض وتدمير صواريخ وطائرات مسيرة، مما يعكس تصاعد التوترات في المنطقة وتأثيرها على البنية التحتية التقنية.

قالت شركة أمازون الأميركية إن منطقة خدماتها السحابية في البحرين تشهد "اضطراباً"، في ظل الحرب حالياً في الشرق الأوسط. وأوضح متحدث باسم الشركة رداً على استفسار من وكالة رويترز، اليوم الثلاثاء، أن هذا الاضطراب ناتج عن نشاط طائرات مسيرة في المنطقة. وكانت رويترز أول من نشر هذا الخبر. وحتى مساء أمس الاثنين، لم تُحدّث الشركة صفحة حالة خدماتها السحابية لتعكس هذا التأثير.

ولم ترد أمازون على استفسار بشأن ما إذا كان مقرها في البحرين تعرّض مباشرة لهجوم بمسيرة، أو أن الاضطراب نجم عن غارات جوية وقعت بالقرب منه. وذكرت أمازون أنها تعمل على نقل العملاء إلى مناطق سحابية بديلة إلى حين استعادة الخدمة بشكل كامل. وقالت، في بيان صدر مساء الاثنين: "مع تطور الأوضاع، وكما نصحنا سابقاً، نطلب من العملاء في المناطق المتضررة مواصلة الانتقال إلى مواقع بديلة".

وخدمات أمازون السحابية ركيزة أساسية لتشغيل العديد من المواقع الإلكترونية والأنظمة الحكومية في أنحاء العالم، فضلاً عن كونها المصدر الأكبر لأرباح الشركة. ويمثل هذا الاضطراب ثاني واقعة مرتبطة بهجمات الطائرات المسيرة تطاول منطقة الخدمات السحابية في البحرين منذ اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران. وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلنت خدمات أمازون السحابية انقطاع الكهرباء عن مرافقها في البحرين والإمارات، وأنها تعمل على استعادة الخدمات، بما في ذلك نقل أعمال الحوسبة إلى مناطق بديلة.

وذكرت الوكالة في مارس/ آذار الجاري، أن الضربة التي استهدفت منشأة في الإمارات شكّلت أول عمل عسكري يتسبب في اضطرابات بمركز بيانات تابع لشركة تقنية أميركية كبيرة. وقالت أمازون إنها تتوقع عملية تعاف "مطولة" بسبب الأضرار التي لحقت بالمنشآت. وأعلنت وزارة الداخلية البحرينية مرتين، منذ فجر الثلاثاء، إطلاق صفارات الإنذار، ودعت المواطنين والمقيمين إلى التوجه لأقرب مكان آمن. والاثنين، ذكرت صحيفة البلاد البحرينية أن قوة دفاع البحرين اعترضت ودمرت صاروخين و36 طائرة مسيرة خلال الـ24 ساعة الماضية، بينما ذكرت السلطات أنها دمرت 145 صاروخاً و246 مسيرة، منذ بدء الاعتداءات الإيرانية.

(رويترز، العربي الجديد)