- أعلنت أمازون عن استحواذها على شركة غلوبال ستار مقابل 11.57 مليار دولار، بهدف تسريع بناء شبكتها الفضائية ومنافسة ستارلينك التابعة لإيلون ماسك. - عرضت أمازون على مساهمي غلوبال ستار خيارين: 90 دولاراً نقداً للسهم أو 0.32 سهم من أسهم أمازون، مع توقع إتمام الصفقة بحلول 2027. - تسعى أمازون لتطوير شبكة أقمار صناعية ضمن مشروع "أمازون ليو"، رغم تأخرها في إطلاق 7700 قمر صناعي، وتأمل أن يسرّع الاستحواذ خططها بفضل شبكة غلوبال ستار التشغيلية.

في خطوة تعكس تصاعد سباق الهيمنة على الإنترنت الفضائي، أعلنت أمازون (Amazon) اليوم الثلاثاء توصلها إلى اتفاق للاستحواذ على شركة الأقمار الصناعية غلوبال ستار (Globalstar) مقابل نحو 11.57 مليار دولار، في صفقة تهدف إلى تسريع بناء شبكتها الخاصة ومنافسة خدمات ستارلينك (Starlink) التابعة لشركة الملياردير إيلون ماسك سبايس إكس (SpaceX).

وبحسب بيان رسمي، عرضت أمازون على مساهمي غلوبال ستار خيارين: إما 90 دولاراً نقداً للسهم، أو 0.32 سهم من أسهم أمازون بقيمة قصوى تبلغ 90 دولاراً للسهم، ما يمثل علاوة بنحو 23.5% مقارنة بسعر إغلاق السهم يوم الاثنين. ومن المتوقع إتمام الصفقة بحلول عام 2027، في حين تم تعليق تداول أسهم غلوبال ستار عقب الإعلان، بينما ارتفعت أسهم أمازون بنسبة 1.1% قبيل افتتاح التداولات في نيويورك، وفقاً لما أوردت بلومبيرغ.

وبحسب الشبكة الأميركية، تأتي هذه الصفقة في سياق سعي أمازون لتطوير شبكة أقمار صناعية في المدار الأرضي المنخفض، ضمن مشروعها المعروف باسم "أمازون ليو" (Amazon Leo)، بهدف منافسة الملياردير ماسك، الذي تقود شركته سبايس إكس توسعاً سريعاً عبر خدمة ستارلينك، التي تضم أكثر من 10 ملايين مستخدم نشط ونحو 10 آلاف قمر صناعي في المدار، مع توقعات بإيرادات تتجاوز تسعة مليارات دولار هذا العام.

ويشهد قطاع الإنترنت عبر الأقمار الصناعية نمواً متسارعاً، خاصة في المناطق النائية وصعبة الوصول، غير أن أمازون لا تزال متأخرة عن أهدافها لنشر أكثر من 7700 قمر صناعي، وقد طلبت من هيئة الاتصالات الفيدرالية (Federal Communications Commission) تمديد المهلة المحددة لإطلاق 1600 قمر بحلول يوليو/ تموز المقبل.

وتنقل بلومبيرغ عن محللين أن استحواذ أمازون على غلوبال ستار قد يسرّع من خططها، نظراً لامتلاك الشركة شبكة تشغيلية قائمة بالفعل، رغم أنها أصغر من شبكة ستارلينك وتركّز أساساً على ربط الهواتف والأجهزة في المناطق ذات التغطية الضعيفة. وتُستخدم تقنيات غلوبال ستار، على سبيل المثال، في تشغيل ميزة الطوارئ عبر الأقمار الصناعية في هواتف آيفون (iPhone) التابعة لشركة أبل (Apple).