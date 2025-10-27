أمازون تستعد لبدء تسريح نحو 30 ألف موظف بسبب الذكاء الاصطناعي

- تستعد أمازون لتسريح 30 ألف موظف إداري، ما يعادل 10% من كوادرها الإدارية، في خطوة تهدف لخفض النفقات بعد التوظيف المفرط خلال جائحة كورونا، وتعد هذه أكبر عملية تسريح منذ 2022. - تشمل التسريحات إدارات متعددة مثل الموارد البشرية والخدمات، حيث تلقى المديرون تدريباً خاصاً لإبلاغ الموظفين بالقرارات، بينما يقود الرئيس التنفيذي آندي جاسي حملة لإعادة هيكلة الشركة وتقليص البيروقراطية. - رغم الأنباء، ارتفع سهم أمازون بنسبة 1.2%، مع توقعات بتقليص الوظائف مستقبلاً بسبب الاعتماد المتزايد على الذكاء الاصطناعي.

تستعد شركة أمازون لبدء تسريح نحو 30 ألف موظف من الكوادر الإدارية اعتباراً من يوم الثلاثاء، في خطوة تهدف إلى خفض النفقات وتعويض التوظيف المفرط الذي شهدته خلال فترة ذروة الطلب أثناء جائحة كورونا، وفقاً لما كشفته رويترز اليوم الاثنين نقلاً عن ثلاثة مصادر مطلعة على القرار. ويمثل هذا الرقم نسبة صغيرة من إجمالي موظفي الشركة البالغ 1.55 مليون عامل، لكنه يعادل نحو 10% من موظفيها الإداريين البالغ عددهم حوالي 350 ألفاً، ما يجعلها أكبر عملية تسريح في أمازون منذ إلغاء حوالي 27 ألف وظيفة بين أواخر عام 2022 وبداية 2023.

ورفض المتحدث باسم الشركة التعليق على الأنباء، غير أن أمازون كانت قد نفذت خلال العامين الماضيين تخفيضات محدودة في قطاعات متعددة مثل الأجهزة والاتصالات والبودكاست وغيرها. وتشير المعلومات إلى أن موجة التسريح الجديدة قد تشمل إدارات متنوعة مثل الموارد البشرية (المعروفة داخلياً باسم People Experience and Technology) والخدمات والأجهزة والعمليات.

وتفيد المعلومات بأن مديري الفرق المعنية تلقوا تدريباً خاصاً، يوم الاثنين، حول كيفية إبلاغ الموظفين بالقرارات الجديدة، استعداداً لإرسال إشعارات التسريح عبر البريد الإلكتروني صباح الثلاثاء.

ويقود الرئيس التنفيذي آندي جاسي (Andy Jassy) حملة لإعادة هيكلة الشركة وتقليص ما وصفه بـ"البيروقراطية الزائدة"، من خلال تقليص عدد المديرين وتبسيط سلاسل الإدارة. كما أطلق جاسي خطاً سرياً لتلقي الشكاوى والاقتراحات حول مواطن الهدر داخل الشركة، تلقّى عبره نحو 1500 ملاحظة أدت إلى أكثر من 450 تعديلاً إدارياً، وفق ما قاله سابقاً هذا العام.

وأشار جاسي في تصريحات سابقة إلى أن الاعتماد المتزايد على أدوات الذكاء الاصطناعي سيؤدي على الأرجح إلى المزيد من تقليص الوظائف، وخصوصاً تلك التي تتضمن مهام روتينية أو قابلة للأتمتة.

ولم تتضح بعد الحصيلة النهائية لعدد الوظائف التي ستُلغى، إذ أكدت المصادر أن العدد قد يتغير لاحقاً تبعاً لأولويات الشركة المالية، فيما ذكرت مجلة فورتشن (Fortune) أن قسم الموارد البشرية وحده قد يواجه تخفيضاً يقارب 15%. ورغم الأنباء، ارتفع سهم أمازون بنسبة 1.2% إلى 226.80 دولاراً بعد ظهر يوم الاثنين، بينما تستعد الشركة للإعلان عن نتائجها المالية للربع الثالث يوم الخميس المقبل.

