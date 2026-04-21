أمازون تستثمر 5 مليارات دولار إضافية في "أنثروبيك"

- تعتزم "أمازون" زيادة استثماراتها في شركة "أنثروبيك" الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي إلى 20 مليار دولار، مع استئجار "أنثروبيك" لخوادم بطاقة تصل إلى 5 غيغاوات من "أمازون ويب سيرفيسيز" على مدى عشر سنوات بقيمة تتجاوز 100 مليار دولار. - "أنثروبيك"، التي تأسست عام 2021، تركز على تطوير نماذج ذكاء اصطناعي متقدمة مثل "Claude"، وتحقق نمواً سريعاً بإيرادات تجاوزت 30 مليار دولار، مع خطط لطرح أسهمها في البورصة قريباً. - تأتي استثمارات "أمازون" ضمن سباق عالمي للهيمنة على سوق الذكاء الاصطناعي التوليدي، الذي يُعدّ محركاً رئيسياً للنمو في الاقتصاد الرقمي.

تعتزم "أمازون" إضافة خمسة مليارات دولار إلى استثماراتها في شركة أنثروبيك الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، التي تمتلك فيها حصصاً، على أن يصل إجمالي استثماراتها فيها على المدى الطويل إلى 20 مليار دولار، وفق بيان نُشر الاثنين. وكانت المجموعة العملاقة في مجال التجارة الإلكترونية والحوسبة السحابية قد شاركت منذ عام 2023 في ثلاث جولات تمويل لـ"أنثروبيك"، بإجمالي بلغ ثمانية مليارات دولار.

وتُعدّ "أمازون" الشريك الأبرز لـ"أنثروبيك" في مجال القدرات الحسابية، بفضل مراكز البيانات التابعة لها. وينص الاتفاق، الذي أُعلن الاثنين، على أن "أنثروبيك" ستستأجر خوادم وأجهزة معالجة بطاقة قد تصل إلى 5 غيغاوات من المجموعة التي يقع مقرها في سياتل، بولاية واشنطن. ويمثل ذلك ملايين الرقائق، من دون أن يكشف أي من الطرفين عن أرقام محددة. وتقوم هذه الشراكة الجديدة مع أمازون ويب سيرفيسيز (AWS)، الذراع المتخصصة بالحوسبة السحابية لدى "أمازون"، على مدى عشر سنوات، وبقيمة تتجاوز 100 مليار دولار، بحسب البيان.

وتتنافس الشركات الفاعلة في مجال الذكاء الاصطناعي على تطوير نماذج أكثر تقدماً، تتطلب قدرات هائلة وغير مسبوقة لمعالجة البيانات وتخزينها، في ظل سعيها لتأمين ما يكفي من مراكز البيانات لمواكبة الطلب المتزايد، من دون أن يؤثر ذلك بقدرتها على النمو. وقد انتقلت "أنثروبيك" من تحقيق إيرادات بنحو مليار دولار في أواخر عام 2024 إلى أكثر من 30 مليار دولار حالياً، ما يجعلها من أسرع الشركات الناشئة نمواً على الإطلاق.

وفي فبراير/شباط، جمعت الشركة، التي تتخذ من ولاية كاليفورنيا مقراً لها، 30 مليار دولار من رأس المال، لترتفع قيمتها السوقية إلى نحو 380 مليار دولار. وتخطط "أنثروبيك" لطرح أسهمها في البورصة خلال الأشهر المقبلة. تأتي استثمارات "أمازون" في "أنثروبيك" ضمن سباق عالمي محموم بين شركات التكنولوجيا الكبرى للهيمنة على سوق الذكاء الاصطناعي التوليدي، الذي بات يُعدّ أحد أهم محركات النمو في الاقتصاد الرقمي خلال السنوات الأخيرة.

وتأسست "أنثروبيك" عام 2021 على يد مجموعة من الباحثين السابقين في "أوبم.أي.آي"، وتركز على تطوير نماذج ذكاء اصطناعي متقدمة تراعي معايير السلامة والموثوقية، وعلى رأسها نموذج "Claude"، المنافس المباشر لنماذج مثل "تشات.جي.بي.تي". ويعتمد هذا النوع من النماذج على بنية تحتية ضخمة تشمل مراكز بيانات فائقة القدرة، ورقائق متطورة لمعالجة البيانات، ما يفسّر توجه الشركات نحو شراكات استراتيجية طويلة الأمد مع مزودي الحوسبة السحابية.

(فرانس برس)