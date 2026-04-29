- تسعى أمازون لإحداث ثورة في التوظيف باستخدام الذكاء الاصطناعي، مستغنية عن المقابلات البشرية التقليدية، عبر نظام "كونكت تالنت" الذي يتيح مقابلات وتقييمات فورية دون تدخل بشري. - أعلنت أمازون عن فلسفة "الأنسنة" لتطوير الذكاء الاصطناعي، مما يعزز التعاون مع "أوبن إيه آي" في سباق تطوير أدوات الذكاء الاصطناعي، مع استثمار يصل إلى 50 مليار دولار. - تتوسع أمازون في استخدام "الوكلاء" الذكاء الاصطناعي المستقلين، مما يثير تساؤلات حول السلامة والرقابة، بينما تسعى شركات أخرى مثل "ألفابت" و"أنثروبيك" لأتمتة الوظائف المعرفية.

في خطوة تعيد رسم ملامح سوق العمل، تسعى شركة أمازون الأميركية إلى إحداث نقلة نوعية في عمليات التوظيف عبر الاعتماد شبه الكامل على الذكاء الاصطناعي، مستهدفة تسريع الإجراءات والاستغناء عن أحد أبرز عناصرها التقليدية المتمثل بالمقابلات البشرية المباشرة. وكشفت الشركة، التي تتخذ من سياتل مقراً لها، عن فلسفة جديدة في تطوير الذكاء الاصطناعي أطلقت عليها اسم "الأنسنة"، وهي مقاربة تهدف إلى جعل الأنظمة الذكية أكثر قرباً من السلوك البشري، بحيث تتكيف مع طريقة تفكير الإنسان بدل أن تفرض عليه آليات جامدة، حسب ما أوردت وكالة رويترز يوم الثلاثاء.

وجاء الإعلان خلال فعالية بارزة شارك فيها الرئيس التنفيذي لخدمات أمازون السحابية مات غارمان، إلى جانب مسؤولين من "أوبن إيه آي"، في مؤشر على تعمّق التعاون بين عمالقة التكنولوجيا في سباق تطوير أدوات الذكاء الاصطناعي. وكانت "أمازون" قد أعلنت، في فبراير/ شباط الماضي، نيّتها استثمار ما يصل إلى 50 مليار دولار في "أوبن إيه آي"، في وقت تتغير خريطة الشراكات التقنية، بعد أن فقدت "مايكروسوفت" حق الوصول الحصري إلى بعض تقنيات الشركة، ما يفتح الباب أمام توسع أكبر في تسويق هذه الحلول.

ويتمحور التوجه الجديد حول ما يُعرف بـ"الوكلاء"، وهي أنظمة ذكاء اصطناعي قادرة على التخطيط واتخاذ القرار والتنفيذ بشكل مستقل، وهو مجال يشهد نمواً متسارعاً، لكنه يثير في الوقت ذاته تساؤلات متزايدة بشأن السلامة والرقابة. وفي السياق نفسه، تتحرك "ألفابت" أيضاً نحو توسيع حضورها في برمجيات المؤسسات عبر وكلاء الذكاء الاصطناعي، إلى جانب شركات أخرى مثل "أنثروبيك"، ما يعكس سباقاً عالمياً نحو أتمتة الوظائف المعرفية.

أما على صعيد التطبيق العملي، فقد طوّرت "أمازون" نظاماً جديداً للتوظيف يحمل اسم "كونكت تالنت"، يهدف إلى تمكين الشركات، خصوصاً في قطاعات مثل تجارة التجزئة، من إدارة عمليات التوظيف واسعة النطاق بكفاءة غير مسبوقة. ويتيح هذا النظام إجراء مقابلات على مدار الساعة بإشراف الذكاء الاصطناعي، مع إعداد تقييمات وتقارير فورية لفرق الموارد البشرية، وكل ذلك دون تدخل بشري مباشر. وكانت الشركة قد وظّفت نحو 250 ألف عامل موسمي في موسم العطلات الماضي، ما يبرز حجم التحدّي الذي تسعى هذه التقنية إلى معالجته.

ورغم الطموح الكبير، تقرّ "أمازون" بأن التقنية لا تزال في طور التطوير، حيث أكدت كولين أوبري، إحدى أبرز القيادات التنفيذية في شركة أمازون وتشغل حالياً منصب نائبة الرئيس الأولى لحلول الذكاء الاصطناعي التطبيقي في وحدة الحوسبة السحابية، أن المرشحين سيُبلَّغون باستخدام الذكاء الاصطناعي في عملية الفرز، مشيرة إلى أن العمل مستمر لجعل التفاعل الصوتي أكثر طبيعية وإقناعاً. وأضافت أنّ "التجربة تتحسن مع كل مرحلة تطوير، وهناك جانب فني دقيق في جعل هذا التفاعل يبدو بشرياً قدر الإمكان".