أمازون تخطط لسوق محتوى للذكاء الاصطناعي

- تخطط أمازون لإطلاق سوق لبيع محتوى الناشرين لشركات الذكاء الاصطناعي، ضمن منظومة أدوات AWS، مما يعزز العلاقة بين الناشرين وشركات التكنولوجيا في ظل مفاوضات حول استخدام المحتوى. - يشهد قطاع الذكاء الاصطناعي توسعاً سريعاً مع زيادة الطلب على النماذج اللغوية، مما يجعل المحتوى الإعلامي والبحثي أصولاً اقتصادية هامة تعتمد عليها هذه النماذج. - يسعى الناشرون لإعادة صياغة نماذجهم الربحية عبر آليات ترخيص تضمن عائدات مالية، مما يعيد تشكيل موازين القوى بين شركات التكنولوجيا وصناعة الإعلام.

أفادت صحيفة "ذي إنفورميشن"، يوم الاثنين، بأن شركة أمازون أشارت إلى مسؤولين في قطاع النشر إلى خططها لإطلاق سوق يتيح للناشرين بيع محتواهم لشركات تقدم منتجات قائمة على الذكاء الاصطناعي. وقبيل مؤتمر خدمات أمازون ويب (AWS) الذي يعقد اليوم الثلاثاء، وزّعت الشركة شرائح عرض تضمنت إشارات إلى إنشاء سوق للمحتوى، وذلك وفقاً للتقرير الذي استند إلى إفادات شخصين ناقشا المشروع مع أمازون.

وتُظهر الشرائح أن AWS تضع هذا السوق ضمن منظومة أدواتها الأساسية للذكاء الاصطناعي، إلى جانب خدمات مثل Bedrock وQuick Suite، وذلك ضمن مجموعة المنتجات التي يمكن للناشرين الاستفادة منها في تطوير أعمالهم. ويأتي هذا التوجه في وقت تشهد فيه العلاقة بين الناشرين وشركات الذكاء الاصطناعي مفاوضات متصاعدة حول آليات استخدام المحتوى المنشور على الإنترنت، سواء لتدريب النماذج أو لتوليد إجابات للمستخدمين، إذ يطالب الناشرون بفرض رسوم تعتمد على حجم الاستخدام، وترتفع مع زيادة استغلال محتواهم.

وفي تعليق على التقرير، قال متحدث باسم أمازون إن الشركة "ليس لديها ما تشاركه بشكل محدد" بشأن ما ورد، مشيراً إلى أن أمازون بنت علاقات طويلة الأمد مع الناشرين وتواصل العمل على تطوير حلول مبتكرة. وفي سياق متصل، أعلنت شركة مايكروسوفت الأسبوع الماضي أنها تعمل على تطوير سوق لمحتوى الناشرين (PCM)، وهو منصة لترخيص استخدام المحتوى في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، تتيح عرض شروط الاستخدام التي يحددها الناشرون.

قطاع الذكاء الاصطناعي يشهد توسعاً متسارعاً مدفوعاً بارتفاع الطلب العالمي على النماذج اللغوية وتطبيقات الأتمتة الرقمية، ما أدى إلى زيادة الحاجة إلى مصادر بيانات موثوقة وعالية الجودة لتدريب هذه النماذج وتحسين أدائها. ومع تصاعد المنافسة بين الشركات التقنية الكبرى، تحوّل المحتوى الإعلامي والبحثي والرقمي إلى أحد أهم الأصول الاقتصادية في اقتصاد البيانات، حيث تعتمد نماذج الذكاء الاصطناعي بشكل أساسي على كميات ضخمة من النصوص والمعلومات المستمدة من مواقع إلكترونية ومنصات إعلامية وقواعد بيانات معرفية.

في المقابل، يسعى الناشرون إلى إعادة صياغة نماذجهم الربحية في ظل تراجع عائدات الإعلانات الرقمية التقليدية وتحول استهلاك الأخبار والمحتوى نحو المنصات التكنولوجية الكبرى. وبرزت خلال السنوات الأخيرة محاولات لفرض آليات ترخيص واضحة تضمن حصول المؤسسات الإعلامية على عائد مالي مقابل استخدام محتواها في تطوير أدوات الذكاء الاصطناعي. ويعكس توجه شركات التكنولوجيا لإنشاء أسواق متخصصة لتداول وترخيص المحتوى تحوّلاً نحو بناء منظومات اقتصادية جديدة قائمة على تسعير البيانات وتنظيم استخدامها، وهو ما قد يفتح مصادر دخل جديدة للناشرين، لكنه في الوقت نفسه يعيد رسم موازين القوى بين شركات التكنولوجيا وصناعة الإعلام العالمية.

(رويترز، العربي الجديد)