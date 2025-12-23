- منعت أمازون أكثر من 1800 كوري شمالي من الانضمام إليها، حيث يحاولون الحصول على وظائف في قطاع تكنولوجيا المعلومات عن بعد، مستخدمين "مزارع أجهزة كمبيوتر محمولة" لتجاوز القيود الجغرافية. - حُكم على امرأة في أريزونا بالسجن لأكثر من ثماني سنوات لإدارتها مزرعة أجهزة كمبيوتر محمولة، مما ساعد الكوريين الشماليين في الحصول على وظائف عن بعد، محققين أكثر من 17 مليون دولار. - كوريا الشمالية تهربت من عقوبات الأمم المتحدة بإرسال موظفي تكنولوجيا المعلومات إلى عدة دول، مستغلة الدعم الروسي في السنوات الأخيرة.

أعلنت شركة أمازون الأميركية أنها منعت أكثر من 1800 كوري شمالي من الانضمام إلى الشركة. وقال ستيفن شميدت؛ كبير مسؤولي الأمن في أمازون، الأسبوع الماضي على موقع "لينكد إن"، ونشرت وكالة فرانس برس عن الأمر كذلك اليوم الثلاثاء، إن الكوريين الشماليين

"يحاولون الحصول على وظائف في قطاع تكنولوجيا المعلومات عن بعد مع شركات في كل أنحاء العالم، لا سيما في الولايات المتحدة". وأضاف أن الشركة شهدت العام الماضي زيادةً تُقارب الثلث في طلبات التقديم من جانب الكوريين الشماليين.

ولفت إلى أن الكوريين الشماليين يستخدمون عادة "مزارع أجهزة كمبيوتر محمولة"، وهي جهاز كمبيوتر في الولايات المتحدة يُشغّل عن بعد من خارج البلاد. وحذّر من أن المشكلة "ليست خاصة بأمازون" و"من المحتمل أنها تحدث على نطاق واسع". وقال شميدت إن العلامات الدالة على العمال الكوريين الشماليين تشمل أرقام هواتف ذات تنسيق خاطئ ومؤهلات أكاديمية مشبوهة. وفي يوليو/ تموز الماضي، حُكم على امرأة من ولاية أريزونا بالسجن لأكثر من ثماني سنوات لإدارتها مزرعة أجهزة كمبيوتر محمولة ساعدت عمّال تكنولوجيا معلومات كوريين شماليين في الحصول على وظائف عن بعد في أكثر من 300 شركة أميركية. وقال مسؤولون إن المخطط حقّق لها ولكوريا الشمالية أكثر من 17 مليون دولار من الإيرادات.

واستند فريق دولي لمراقبة العقوبات على كوريا الشمالية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى تقرير صادر عام 2024 عن برنامج "38 نورث" الذي يديره مركز أبحاث ستيمسون ويفيد بأنّ موظفي تكنولوجيا كوريين شماليين أخفوا جنسياتهم وحصلوا على عقود للعمل في مشاريع أفلام ومسلسلات رسوم متحركة تديرها شركات يابانية وأميركية، مثل أمازون و"اتش بي أو ماكس". وأكد متحدث باسم أمازون لوكالة فرانس برس، في أكتوبر الماضي، أن الشركة لم توظف أياً من هؤلاء مباشرةً، لكن "سبق لنا العمل مع استوديو رسوم متحركة وظّف متعهدين فرعيين يُزعم أنهم تورطوا في هذا المخطط".

وأفاد التقرير بأن خبراء كوريين شماليين في مجال الرسوم المتحركة عملوا أيضاً لدى استوديو "إس إي كيه" المملوك لبيونغ يانغ وأُفيد سابقاً أنه ساعد في مشاريع غربية مثل فيلم "عائلة سيمبسون" عام 2007. وحذّرت وكالة الاستخبارات في سيول العام الماضي من أنّ عملاء كوريين شماليين استخدموا موقع "لينكد إن" للتظاهر بأنهم موظفو توظيف والتواصل مع كوريين جنوبيين يعملون في شركات دفاعية للحصول على معلومات حول تقنياتهم.

وتهرّبت كوريا الشمالية من عقوبات الأمم المتحدة بإرسالها موظفين في مجال تكنولوجيا المعلومات إلى ثماني دول على الأقل، بينها الصين وروسيا ولاوس وكمبوديا وغينيا الاستوائية وغينيا ونيجيريا وتنزانيا. وبموجب عقوبات الأمم المتحدة، يحظر على الكوريين الشماليين العمل وكسب المال في الخارج. وحصلت كوريا الشمالية على دعم حاسم من روسيا في السنوات الأخيرة، بعد إرسالها آلاف الجنود الكوريين الشماليين للقتال ضد أوكرانيا.

(فرانس برس، العربي الجديد)