أليانز تبيع مشاريعها في الهند مقابل 2.1 مليار يورو وتبحث عن بدائل

- أعلنت "أليانز" عن بيع 23% من أسهمها في مشروعي "باجاج" للتأمين في الهند مقابل 2.1 مليار يورو، مع توقع إتمام بيع 3% المتبقية بحلول 2026، بسبب محدودية حصتها في السوق الهندية. - تتوقع "أليانز" تحقيق ربح غير تشغيلي بقيمة 1.1 مليار يورو من الصفقة في الربع الأول من 2026، مع تأثير إيجابي على نسبة ملاءة المجموعة، وتخطط لاستخدام العائدات في مبادرات النمو الاستراتيجي. - تواصل "أليانز" التزامها بالسوق الهندية، حيث أبرمت اتفاقيات جديدة لتأسيس مشاريع مشتركة في قطاعي التأمين العام وإعادة التأمين، مما يعزز طموحها في السوق الديناميكية.

أعلنت شركة التأمين الألمانية "أليانز"، اليوم الخميس، عن إتمام بيع 23% من أسهم مشروعيها المشتركين: شركة "باجاج للتأمين العام" وشركة "باجاج للتأمين على الحياة" في الهند، إلى مجموعة "باجاج بروموتور" مقابل مبلغ إجمالي قدره 2.1 مليار يورو تقريبًا. وتتوقع أليانز إتمام بيع الحصة المتبقية البالغة 3% بحلول الربع الثاني من عام 2026.

وأرجعت أليانز خطوتها في نيودلهي إلى محدودية قدرتها في السوق الهندية بسبب ما وصفته بحصتها الأقلية في المشروعين المشتركين، ورغم ذلك أثنت في بيان لها على شراكتها مع "باجاج" والتي امتدت إلى أربع سنوات. وسبق أن أعلنت في مارس/آذار 2025 أنها سوف تتخلص من حصصها في المشروعين المشتركين على عدة مراحل. وأعربت أليانز عن امتنانها لتسهيل عملية الحصول على الموافقات من الجهات المختصة منذ الإعلان.

وكشفت أليانز أنها ستدرس خيارات إعادة توظيف العائدات بما يتماشى مع أولويات الشركة الاستراتيجية، بما في ذلك الاستثمارات في مشاريعها المشتركة الجديدة في الهند.

وتم تحديث التوقعات المالية لتشمل تقلبات أسعار الصرف مقارنةً بإعلان مارس/آذار 2025، إذ توقعت أليانز تحقيق ربح غير تشغيلي وفقًا للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية بقيمة 1.1 مليار يورو تقريبًا من هذه الصفقة في نتائج الربع الأول من عام 2026، وتتوقع تأثيرًا إيجابيًا بنسبة خمس نقاط مئوية تقريبًا على نسبة ملاءة المجموعة.

وتعتزم أليانز، خلال عام 2026، استخدام مكاسب المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية للاستثمار في مبادرات النمو الاستراتيجي وزيادة الإنتاجية، وتوظيف الخسائر لتسريع إعادة استثمار أدوات الدخل الثابت في عوائد أعلى. وستؤثر هذه الإجراءات إيجاباً على الربحية المستقبلية، وستوفر خيارات استثمارية مستقبلية.

ولا تزال الهند سوق نمو مهمًا لأليانز، مع طموح قوي لمواصلة خدمة قطاع التأمين الديناميكي والمتنامي بسرعة فيها مستقبلًا. إذ أبرمت في 18 يوليو/تموز 2025، من خلال شركتها التابعة المملوكة لها بالكامل "أليانز أوروبا بي.في" وشركة "جيو للخدمات المالية المحدودة" اتفاقية ملزمة لتأسيس مشروع مشترك لإعادة التأمين محليا بنسبة 50/50، واتفاقية غير ملزمة لتأسيس مشاريع مشتركة متساوية في قطاعي التأمين العام والتأمين على الحياة في الهند.