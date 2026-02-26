ألمانيا: فجوة الأجور بين النساء والرجال ثابتة عند 16%

- لم تتقلص فجوة الأجور بين الرجال والنساء في ألمانيا، حيث تتقاضى النساء 16% أقل من الرجال لكل ساعة عمل، مع بقاء فجوة غير مفسرة بنسبة 6%، مما يعكس اختلالات هيكلية في سوق العمل. - يعزى ثلثا الفجوة إلى ارتفاع العمل بدوام جزئي بين النساء وانخفاض الأجور في المهن النسائية، بينما تبقى الفجوة في شرق البلاد أقل بكثير مقارنة بغربها. - لتحقيق مساواة فعلية في الأجور، يتطلب الأمر سياسات أكثر فاعلية لمعالجة الأسباب البنيوية وتقليص الفوارق بين شرق وغرب البلاد.

لم تتقلص فجوة الأجور بين الرجال والنساء في ألمانيا خلال العام الماضي، إذ بقيت النساء يتقاضين في المتوسط أجراً يقل بنسبة 16% عن زملائهن الرجال عن كل ساعة عمل، بحسب بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي. وأعلن المكتب، في مقره بمدينة فيسبادن، اليوم الخميس، أن الفجوة كانت قد تراجعت في عام 2024 بمقدار نقطتين مئويتين، بعدما بلغت 23% في عام 2006. ولا يزال الفارق في شرق البلاد أقل بكثير، عند 5%، مقارنة بغربها حيث تبلغ الفجوة 17%.

وبلغ متوسط أجر الرجال في عام 2025 نحو 27.05 يورو في الساعة، أي أكثر بـ4.24 يورو من النساء. وعزا مكتب الإحصاء نحو ثلثي فجوة الأجور إلى ارتفاع نسبة العمل بدوام جزئي بين النساء، وانخفاض الأجور في المهن التي تهيمن عليها النساء. وتبقى نسبة 6% من الفجوة، بقيمة 1.71 يورو من الأجر الإجمالي للساعة، دون تفسير واضح، ولم يتغير هذا الرقم في عام 2025. وبذلك تتقاضى النساء، حتى عند أداء عمل مماثل وبمؤهلات ومسارات مهنية متشابهة مع الرجال، أجراً يقل بنسبة 6% عنهم.

ويرجح المكتب أن يكون لفترات الانقطاع عن العمل، مثل أثناء الحمل أو لتربية الأطفال أو لرعاية الأقارب، دور في ذلك، من دون أن يتم رصد تلك الأسباب بشكل مفصل، ويفترض أن ذلك يفسر جزءاً إضافياً من الفارق في الأجور. وتمثل نسبة الـ6% في هذا السياق الحد الأقصى لاحتمال وجود تمييز في الأجور من جانب أرباب العمل.

وبمناسبة يوم المساواة في الأجور، الموافق 27 فبراير/ شباط، نشر مكتب الإحصاء الاتحادي أرقاماً إضافية أظهرت أن النساء قضين، كما في الأعوام الماضية، وقتاً أقل في العمل المأجور بنسبة 18% مقارنة بالرجال. وبلغ متوسط ساعات العمل الأسبوعية للنساء 28 ساعة، مقابل 34 ساعة للرجال. كما شاركت 74% من النساء في سوق العمل، مقابل 81% من الرجال.

وعند جمع هذه العوامل الثلاثة يمكن الحديث عن فجوة أوسع في سوق العمل بين الجنسين. وتبلغ هذه الفجوة 22% في الولايات الشرقية، وهي أقل بكثير من الولايات الغربية حيث تصل إلى 39%. ويعود السبب الرئيسي إلى أن نسبة أكبر من النساء في الشرق يعملن بدوام كامل. ويبلغ المعدل على مستوى ألمانيا ككل 37%.

لذلك، تكشف الأرقام أن فجوة الأجور في ألمانيا لم تعد مسألة فروق آنية في الرواتب فحسب، بل تعكس اختلالات هيكلية أعمق في سوق العمل، تتصل بطبيعة المشاركة الاقتصادية، وأنماط العمل الجزئي، وتوزيع النساء والرجال على القطاعات والمهن. ورغم التراجع الملحوظ مقارنة بعام 2006، فإن ثبات الفجوة عند 16%، وبقاء نسبة غير مفسَّرة تبلغ 6%، يشيران إلى أن تحقيق مساواة فعلية في الأجور لا يزال يتطلب سياسات أكثر فاعلية لمعالجة الأسباب البنيوية وتقليص الفوارق بين شرق البلاد وغربها، بما يضمن عدالة أكبر في الفرص والعائدات بين الجنسين.

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)