ألمانيا تدعم السيارات الكهربائية بـ3.5 مليارات دولار

- أعلنت الحكومة الألمانية عن برنامج دعم بقيمة ثلاثة مليارات يورو للسيارات الكهربائية حتى عام 2029، بهدف تعزيز قطاع السيارات المتعثر، مع توفير إعانات مالية تتراوح بين 1500 و6000 يورو للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط. - سيتمكن المستفيدون من تقديم طلبات الدعم بأثر رجعي اعتباراً من يناير 2026، مع إطلاق بوابة إلكترونية في مايو المقبل، مما يعزز من فرص الحصول على الدعم. - مددت الحكومة الإعفاء الضريبي على السيارات الكهربائية حتى نهاية 2035، مما قد يؤدي إلى خسائر إيرادات تُقدَّر بـ600 مليون يورو.

أعلن وزير البيئة الألماني كارستن شنايدر عن برنامج حكومي جديد لدعم السيارات الكهربائية تبلغ قيمته ثلاثة مليارات يورو (3.5 مليارات دولار) ويمتد حتى عام 2029، مشيراً إلى أن البرنامج من شأنه أن يشكّل دفعة قوية لقطاع السيارات المتعثر في البلاد، موضحاً أن التمويل المتاح يكفي لدعم نحو 800 ألف مركبة كهربائية.

وأوضح شنايدر، حسب ما نقلت بلومبيرغ اليوم الجمعة عن الوزير في تصريحات أدلى بها لصحيفة بيلد الألمانية، أن الحكومة ستقدّم إعانات مالية تراوح بين 1500 و6000 يورو، بحسب نوع المركبة وحجم الأسرة ومستوى الدخل، على أن يستهدف البرنامج الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، فيما من المقرر أن يعرض الوزير تفاصيل آلية دعم السيارات الكهربائية خلال مؤتمر صحافي لاحق اليوم الجمعة.

وبحسب الصحيفة أيضاً، يمكن تقديم طلبات الاستفادة من الدعم بأثر رجعي اعتباراً من الأول من يناير/كانون الثاني 2026، فيما يُتوقَّع إطلاق بوابة إلكترونية مخصصة لاستقبال الطلبات في مايو/أيار المقبل. ونقلت بيلد عن شنايدر قوله إن هذا البرنامج "يشكّل دفعة مهمة لصناعة السيارات المحلية".

وكان الائتلاف الحاكم بزعامة المستشار فريدريش ميرز، الذي يضم المحافظين والحزب الاشتراكي الديمقراطي، قد أعلن عن البرنامج في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ضمن حزمة أوسع تهدف إلى دعم شركات صناعة السيارات الألمانية التي تواجه تحديات متزايدة.

وفي سياق متصل، أوضحت بلومبيرغ أن الحكومة مدّدت الإعفاء الضريبي على السيارات الكهربائية حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2035، وهي خطوة قد تؤدي، وفق وزارة المالية، إلى خسائر في الإيرادات تُقدَّر بنحو 600 مليون يورو حتى عام 2029.

(العربي الجديد)