ألمانيا تدرس إنشاء احتياطي استراتيجي من الغاز

- دعا كلاوس مولر، رئيس الوكالة الاتحادية الألمانية لإدارة الشبكات، إلى إنشاء احتياطي استراتيجي من الغاز لمواجهة "الصدمات الخارجية" المحتملة التي قد تهدد استقرار الطاقة في ألمانيا، مشيراً إلى أهمية دور القطاع الخاص في تأمين الإمدادات. - شتيفان دولر، رئيس شركة "إي دبليو إي" للطاقة، أكد على ضرورة إنشاء احتياطي استراتيجي للغاز، مشيراً إلى أن دولاً مثل النمسا وفرنسا وبولندا تعتمد هذا النموذج لضمان أمن الإمدادات في الأزمات. - تأتي هذه الدعوات في ظل القلق الأوروبي من أمن الطاقة بعد أزمة الغاز الروسية، حيث يُنظر إلى الاحتياطي الاستراتيجي كأداة لتخفيف الأزمات وضمان استقرار السوق.

في خضم النقاش الدائر حول تأمين إمدادات الغاز في ألمانيا، دعا رئيس الوكالة الاتحادية الألمانية لإدارة الشبكات كلاوس مولر إلى إنشاء احتياطي استراتيجي من الغاز، محذراً من احتمال تعرض السوق لـ"صدمات خارجية" قد تهدد الاستقرار الطاقوي. وقال مولر، في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، إن التجار وموردي الغاز يضمنون حالياً تزويد الصناعة والمنازل بإمدادات كافية، مشدداً على أهمية بقاء جزء من مسؤولية تأمين الإمدادات في يد القطاع الخاص. وأضاف: "لكن قد تحدث صدمات خارجية".

وللتمكن من التحرك بسرعة في مواجهة مثل هذه الصدمات، رأى مولر أن هناك حاجة إلى آلية حماية فعّالة، موضحاً أنّ هذه الآلية تتمثل حالياً في اللوائح الخاصة بمستويات التخزين. غير أنه أشار إلى أن هذه اللوائح أثبتت أنها أداة معقدة وتؤدي إلى تشويه السوق، معتبراً أن إنشاء احتياطي استراتيجي "قد يكون خياراً مناسباً".

وكان رئيس شركة "إي دبليو إي" للطاقة شتيفان دولر قد دعا قبل ثلاثة أسابيع أيضاً إلى إنشاء احتياطي استراتيجي من الغاز. وقال، في مقابلة مع (د ب أ)، إن الوقت قد حان لبحث الأدوات القادرة على تأمين الإمدادات في حالات الأزمات، مضيفاً: "يمكن للدولة، على سبيل المثال، التفكير في إنشاء احتياطي غاز استراتيجي لألمانيا، بما يحافظ كذلك على سلامة السوق".

وأشار دولر إلى أن دولاً أخرى، مثل النمسا وفرنسا وبولندا، تعتمد هذا النموذج لأسباب وجيهة. وتنص لائحة سارية حتى نهاية مارس/ آذار 2027 على ضرورة ملء معظم مخازن الغاز في ألمانيا بنسبة لا تقل عن 80% بحلول الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني، وبنسبة لا تقل عن 30% بحلول الأول من فبراير/شباط من كل عام.

وبحسب وزارة الاقتصاد الألمانية، من المقرر تطوير اللوائح الحالية الخاصة بمستويات التخزين. وجاء في اتفاق الائتلاف الحاكم بين التحالف المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي: "سنمهد الطريق للأدوات المناسبة لضمان تعبئة آمنة وبتكلفة أقل لمخازن الغاز".

تأتي هذه الدعوات في ظل استمرار القلق الأوروبي من أمن الطاقة منذ أزمة الغاز التي أعقبت الحرب الروسية على أوكرانيا، والتي كشفت هشاشة الاعتماد على موردين محدودين وارتفاع كلفة الاستيراد في الأسواق الفورية. وعلى الرغم من تنويع ألمانيا مصادرها عبر الغاز المسال وزيادة قدرات التخزين، لا تزال تقلبات الأسعار والمخاطر الجيوسياسية تشكل تحدياً مباشراً للصناعة والاقتصاد الكلي. ويُنظر إلى إنشاء احتياطي استراتيجي للغاز بوصفه أداة وقائية لتخفيف أثر الأزمات المفاجئة، وضمان استقرار السوق، والحد من الضغوط التضخمية المرتبطة بأسعار الطاقة.

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)