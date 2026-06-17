ألمانيا بحاجة إلى ملايين من العمالة الماهرة رغم استقطاب مئات الآلاف

- تواجه ألمانيا نقصًا متزايدًا في العمالة الماهرة، حيث تحتاج إلى 4.3 ملايين عامل بحلول عام 2036، رغم إصدارها 765 ألف تصريح إقامة للعمالة المتخصصة منذ 2020. ارتفع عدد التصاريح الممنوحة سنويًا، حيث بلغ 205 آلاف في 2025. - تتصدر الهند قائمة الدول المصدرة للعمالة الماهرة إلى ألمانيا، تليها فيتنام وتركيا والصين. يساهم تناقص النمو السكاني في تقليص القوى العاملة بنحو نصف مليون سنويًا. - انخفض عدد سكان ألمانيا إلى 83.5 مليون في 2025، مع زيادة طفيفة في عدد السكان الأجانب بنسبة 0.3%، مما يعكس تحديات ديموغرافية تؤثر على سوق العمل.

تتزايد حاجة ألمانيا إلى العمالة الماهرة الوافدة خلال السنوات العشر المقبلة، رغم حصول نحو 765 ألف شخص من دول خارج الاتحاد الأوروبي على تصاريح إقامة مرتبطة بما يعرف بهجرة العمالة والكوادر المتخصصة إليها منذ عام 2020. ووفقاً لردّ وزارة الداخلية الألمانية على طلب إحاطة من النائب البرلماني عن حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي رينيه شبرينغر، فقد ارتفع عدد تصاريح الإقامة الممنوحة سنوياً للكوادر المتخصصة.

ففي عام 2025 بلغ العدد نحو 205 آلاف تصريح، مقابل نحو 157 ألفاً في العام السابق، ونحو 133 ألفاً في عام 2023. ويمكن للكوادر المتخصصة، مثل الحاصلين على تأهيل مهني أو شهادة جامعية أو العاملين في مجال البحث العلمي، القدوم إلى ألمانيا. وتوجد تصاريح إقامة بشروط معينة للباحثين عن عمل أو الراغبين في بدء تدريب مهني. وكانت القواعد المنظمة لذلك قد شهدت تيسيراً خلال السنوات الماضية. وبحلول 30 إبريل/ نيسان من العام الجاري، كان يقيم في ألمانيا نحو 605 آلاف شخص يحملون تصاريح إقامة من هذا النوع.

وتصدر الوافدون من الهند القائمة بنحو 91 ألف شخص، تلتها فيتنام وتركيا بنحو 35 ألف شخص لكل منهما، ثم الصين بنحو 31 ألفاً و400 شخص. وجاء بعد ذلك مواطنو روسيا والمغرب وإيران بنحو 23 ألف شخص لكل دولة، ثم البوسنة والهرسك وكوسوفو وأوكرانيا بنحو 19 ألف شخص لكل منها. وبحسب دراسة أجراها المعهد الاقتصادي الألماني (آي دابليو) ونشرها أول من أمس الاثنين، فإن ألمانيا ستواجه نقصاً في العمالة يقدر بنحو 4.3 ملايين بحلول عام 2036.

وأشار المعهد إلى أن حجم القوى العاملة يتقلص بنحو نصف مليون سنوياً بسبب تناقص النمو السكاني، حيث سيبلغ النقص في العمالة نحو 218.6 ألفاً في 2027 ليرتفع إلى 751.6 ألفاً في 2028 و1.3 مليون في 2029 و1.8 مليون في 2030، وصولاً إلى 4.3 ملايين في 2036. وقال مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني الحكومي الصادر أمس الثلاثاء، إن عدد السكان انخفض إلى 83.5 مليون نسمة بنهاية عام 2025، أي بنسبة 0.1% مقارنة بعام 2024، ويعود ذلك إلى عدم قدرة صافي الهجرة على تعويض العجز بين المواليد والوفيات، حيث بلغ الفارق بينهما العام الماضي 352 ألف حالة وفاة.

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وكانت الفئة الوحيدة التي سجلت نمواً هي من تراوح أعمارهم بين 60 و79 عاماً، بزيادة بلغت 2.8%. وأشار المكتب إلى وجود اختلاف واضح في التركيبة العمرية بين السكان الألمان والأجانب، حيث بلغت نسبة من تزيد أعمارهم على 60 عاماً بين الأجانب 13.4% فقط، مقارنة بـ34.1% بين الألمان، فيما ترتفع نسبة الفئات العمرية الأصغر بين السكان الأجانب. وارتفع عدد السكان الأجانب خلال عام 2025 بنسبة 0.3% ليصل إلى 12.4 مليون شخص بنهاية 2025. وذكر المكتب أن هذه الزيادة "أقل بكثير، سواء نسبياً أو من حيث العدد، مقارنة بالزيادات المسجلة خلال الأعوام الخمسة عشر الماضية". وكان عدد الأجانب في ألمانيا قد ارتفع في عام 2024 بنسبة 2.3%.

نقص العمالة المتوقع في ألمانيا

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)