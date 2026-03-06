ألف سفينة وأكثر من 25 مليار دولار عالقة في مياه الخليج بسبب الحرب

- تزايد المخاطر في مضيق هرمز يثير قلقاً في أسواق الشحن والتأمين البحري، حيث يُعتبر المضيق ممراً حيوياً لنقل النفط، مما يعكس الاعتماد العالمي الكبير على هذه المنطقة. - جمعية سوق لويدز للتأمين في لندن تشير إلى أن القيمة التأمينية لهياكل السفن تتجاوز 25 مليار دولار، ورغم المخاطر، فإن التغطية التأمينية مستمرة، مع تراجع ملحوظ في حركة العبور. - توسيع مناطق المخاطر التأمينية في الخليج يؤدي إلى ارتفاع أقساط التأمين، مع تنسيق الجهود الدولية لضمان استمرار حركة التجارة البحرية، نظراً لأهمية المضيق في تجارة النفط العالمية.

أثارت الحرب في المنطقة مخاوف واسعة في أسواق الشحن والتأمين البحري، خصوصاً مع تزايد المخاطر التي تواجه حركة الملاحة في مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط في العالم. وفي هذا السياق، قدمت جمعية سوق لويدز للتأمين في لندن تقييماً لحجم الأصول البحرية المعرضة للخطر في المنطقة، محذرة من تداعيات محتملة على التجارة والطاقة العالمية.

ألف سفينة عالقة

قالت الرئيسة التنفيذية لجمعية سوق لويدز للتأمين (Lloyd’s Market Association)، شيلا كاميرون إن نحو 1000 سفينة توجد حالياً في الخليج والمياه المحيطة به، مشيرة إلى أن قرابة نصفها ناقلات نفط وغاز. ويعكس هذا الرقم حجم الاعتماد العالمي الكبير على هذه المنطقة في نقل الطاقة، كما يبرز مدى حساسية السوق لأي اضطرابات قد تطاول الملاحة البحرية.

وأظهرت بيانات الشحن أن مئات السفن الأخرى لا تزال خارج مضيق هرمز، غير قادرة على الوصول إلى الموانئ. ويُعدّ هذا الممر المائي شرياناً حيوياً لنحو خُمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم.

وأوضحت كاميرون في تصريحات نقلتها وكالة رويترز أمس الخميس أن "القيمة الإجمالية لهياكل هذه السفن تتجاوز 25 مليار دولار". وتشير هذه القيمة إلى القيمة التأمينية للسفن نفسها وليس إلى قيمة الشحنات التي تنقلها، والتي قد تكون أعلى بكثير، خاصة في حالة ناقلات النفط والغاز.

وأكدت الرئيسة التنفيذية لجمعية لويدز أن الغالبية العظمى من هذه السفن مؤمَّنة من خلال سوق التأمين البحري في لندن المرتبط بمنظومة لويدز، وهو أحد أكبر مراكز التأمين البحري في العالم. وأضافت أن التغطية التأمينية ما تزال قائمة حتى الآن رغم ارتفاع مستوى المخاطر في المنطقة.

وأشارت كاميرون إلى أن حركة العبور عبر مضيق هرمز شهدت تراجعاً ملحوظاً في الأيام الأخيرة، إذ سجل المضيق نحو 40 عملية عبور فقط منذ الأول من مارس/آذار 2026، وهو ما يعكس حالة الحذر التي باتت تسود بين شركات الشحن والملاحة البحرية.

توسيع مناطق المخاطر التأمينية

في ظل هذه التطورات، وسّع سوق التأمين البحري في لندن نطاق المناطق المصنفة مناطق مخاطر حرب في الخليج، وهو إجراء يؤدي عادة إلى ارتفاع أقساط التأمين على السفن التي تعبر المنطقة. وقد ينعكس ذلك بدوره على تكاليف الشحن وأسعار الطاقة عالمياً.

وكشفت كاميرون أن سوق لويدز يعمل بالتنسيق مع جهات حكومية أميركية، بينها مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأميركية، لبحث توفير ضمانات تأمين ضد المخاطر السياسية بهدف دعم استمرار حركة التجارة البحرية في الخليج.

وتكتسب هذه المخاوف أهمية خاصة لأن مضيق هرمز يمر عبره نحو 20% من تجارة النفط العالمية، ما يجعل أي اضطراب في الملاحة عبره قادراً على التأثير سريعاً في أسواق الطاقة والشحن والتأمين على مستوى العالم.

ونقلت وكالة رويترز أن المزيد من ناقلات النفط تعرضت للهجوم في مياه الخليج أمس الخميس، وقال إن "ناقلة نفط خام ترفع علم جزر البهاما استُهدفت بهجوم من قارب إيراني مُسيّر عن بُعد ومُحمّل بالمتفجرات، بينما كانت راسية بالقرب من ميناء خور الزبير العراقي، وفقًا للتقييمات الأولية. وفي الوقت نفسه، بدأت ناقلة نفط ثانية راسية قبالة سواحل الكويت تتسرب منها المياه والنفط بعد انفجار كبير على جانبها الأيسر".

وبحسب تقديرات رويترز المستندة إلى بيانات تتبع السفن من منصة "MarineTraffic"، فإن حوالي 200 سفينة، بما في ذلك ناقلات النفط والغاز الطبيعي المسال بالإضافة إلى سفن الشحن، لا تزال راسية في المياه المفتوحة قبالة سواحل كبار منتجي الخليج.