- أعلنت شركة ألفابت، المالكة لغوغل، عن نيتها الاستحواذ على شركة إنترسكت لتطوير الطاقة النظيفة مقابل 4.75 مليارات دولار، بهدف تعزيز قدراتها في الحوسبة السحابية والطاقة اللازمة لتطوير الذكاء الاصطناعي، مع بقاء عمليات إنترسكت منفصلة. - تمتلك إنترسكت أصولاً بقيمة 15 مليار دولار، وتخطط لتطوير مشروعات طاقة تصل إلى 10.8 غيغاوات بحلول عام 2028، مما يعزز استثمارات ألفابت في قطاع الطاقة. - تستثمر غوغل 40 مليار دولار في تكساس لبناء منشأة جديدة للحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، وتسعى لتحسين رقائقها لتشغيل إطار عمل باي تورتش، مما يهدد هيمنة إنفيديا.

قالت شركة ألفابت المالكة لغوغل إنّها تعتزم الاستحواذ على شركة إنترسكت لتطوير الطاقة النظيفة مقابل 4.75 مليارات دولار نقداً، بالإضافة إلى تسديد الديون المستحقَّة عليها، وذلك في وقت تنفق فيه شركات التكنولوجيا العملاقة مليارات الدولارات لتوسيع قدرة الحوسبة السحابية والطاقة اللازمة لتطوير الذكاء الاصطناعي. وأضافت ألفابت، في البيان مساء الاثنين وفقاً لوكالة رويترز، أن إنترسكت ستطوّر أيضاً عدداً من التقنيات الناشئة لزيادة مصادر الطاقة وتنويعها، مع دعم استثمارات غوغل في مراكز البيانات الأميركية.

وتقضي الصفقة بأن تستحوذ الشركة الأم لشركة غوغل على مشروعات الطاقة ومراكز البيانات التابعة لإنترسيكت والتي هي قيد التطوير أو الإنشاء. ولدى الشركة أصول قيمتها 15 مليار دولار، إما قيد التشغيل أو الإنشاء. وبحلول عام 2028، قد تدخل مشروعات تابعة لإنترسكت حيز التشغيل أو أن تكون قيد التطوير، ما يُمثّل نحو 10.8 غيغاوات من الطاقة. وهذا يزيد عن 20 ضعف كمية الكهرباء التي ينتجها سد هوفر.

ومن المقرّر أن تبقى عمليات إنترسكت منفصلةً عن ألفابت، التي أكدت أن أصولها التشغيلية الحالية في تكساس وتلك الخاضعة للتطوير في كاليفورنيا، لن تندرج ضمن عملية الاستحواذ، وستعمل كشركة مستقلّة بدعم من مستثمريها الحاليين. وكثفت شركات التكنولوجيا الكبرى استثماراتها في شركات الطاقة، في وقت تعاني فيه شبكات الطاقة الأميركية لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء الناتج عن الذكاء الاصطناعي التوليدي، وسط سباق محموم للاستفادة من التكنولوجيا المزدهرة.

تضاف هذه الصفقة إلى سلسلة استثمارات وشراكات ألفابت التي تبلغ قيمتها السوقية نحو 3.75 تريليونات دولار في قطاع الطاقة. ووسّعت شركة المرافق العامة نيكستيرا الشهر الجاري نطاق شراكتها مع غوغل كلاود لتوفير مصادر طاقة جديدة لعملياتها في جميع أنحاء الولايات المتحدة. وتشمل مشروعات ألفابت في تكساس "كوانتوم"؛ وهو نظام لتخزين الطاقة النظيفة يُبنى بجوار مجمع مراكز بيانات غوغل.

وحققت شركة ألفابت مكاسب هذا العام، مدعومةً بارتفاع مبيعات الإعلانات ونمو الحوسبة السحابية. وتلقت ألفابت دفعةً قويةً هذا العام بفضل وحدتها للحوسبة السحابية التي كانت محركاً رئيسياً للنمو، بعد جذبها شركة بيركشير هاثاواي التابعة لوارن بافيت مستثمرة والحصول على تقييمات مبكرة قوية لإصدارها الجديد (جيميناي 3)، الذي سيُشغّل أيضاً محرّك بحث غوغل، ويتيح إنشاء رسومات تفاعلية لتوضيح الإجابات عن الأسئلة العلمية والرياضية. وقالت غوغل، الشهر الماضي، إن منصة جيميناي 3 تُحسّن قدرات معالجة المعلومات ووضعها في سياقها عبر أنواع مختلفة من الوسائط، مثل الفيديو والنصوص.

وأعلنت "غوغل"، الشهر الماضي، أنها ستستثمر 40 مليار دولار في تكساس بحلول عام 2027 لبناء منشأة جديدة للحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي. وأكدت مصادر مطلعة لوكالة رويترز، الأربعاء الماضي، أن شركة غوغل، المملوكة لشركة ألفابت، تعمل على مبادرة جديدة لجعل رقائقها للذكاء الاصطناعي أفضل في تشغيل (باي تورتش)، وهو إطار عمل برمجيات الذكاء الاصطناعي الأكثر استخداماً في العالم، في خطوة تهدف إلى تقويض هيمنة شركة إنفيديا طويلة الأمد على سوق حوسبة الذكاء الاصطناعي.

(رويترز، العربي الجديد)