أكثر من 21 ألف دعوى في إسرائيل للتعويض عن أضرار صواريخ إيران

- منذ بداية الحرب في المنطقة، تم تقديم 21,552 دعوى تعويض عن أضرار الممتلكات، منها 14,190 دعوى لتضرر المباني والمنازل، و2,099 للأثاث والمحتويات، و4,798 للمركبات، و465 لأضرار أخرى غير مفصلة. - تصدرت تل أبيب قائمة المدن الأكثر تضرراً بـ4,489 دعوى، تليها بئر السبع بـ2,840 دعوى، وعراد بـ2,005 دعوى، حيث تعمل 74 طاقماً من صندوق التعويضات في مختلف المناطق المتضررة. - يمكن للمتضررين تقديم دعوى في المسار السريع لأضرار لا تتجاوز 30 ألف شيكل، حيث تم تقديم 3,198 دعوى حتى الآن.

أفادت "القناة 12" الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، نقلاً عن سلطة الضرائب بأنه قُدّمت منذ بداية الحرب في المنطقة والتي دخلت شهرها الثاني، 21 ألفاً و552 دعوى إلى صندوق التعويضات، بهدف التعويض عن أضرار لحقت بالممتلكات. ومن بين مجمل الدعاوى، قُدّمت 14 ألف و190 دعوى للتعويض عن تضرر مبانٍ ومنازل، و2099 دعوى للتعويض عن أضرار لحقت بالأثاث والمحتويات، و4798 دعوى للتعويض عن أضرار لحقت بسيارات ومركبات، و465 دعوى للتعويض عن أضرار أخرى لم تفصّلها القناة.

وأشارت الأخيرة إلى أن تل أبيب تصدّرت قائمة المدن الإسرائيلية التي طاولتها أكبر الأضرار، بواقع تقديم 4489 دعوى للتعويض. وطبقاً لسلطة الضرائب فإن 74 من طواقم صندوق التعويضات يعملون في مختلف أنحاء البلاد حيث سقطت صواريخ إيرانية في الأيام الأخيرة، من بينها 35 طاقماً يعملون على معاينة الأضرار في مدن عراد، ديمونا، بيت شيمش، أشتاؤول. فيما يعمل 23 طاقماً في منطقة المركز، و12 آخرون في منطقة الشمال، وأربعة طواقم توزعت على فنادق أُخلي إليها إسرائيليون بعد تضررها بالصواريخ من إيران ولبنان؛ حيث تعمل هذه الطواقم على مساعدة المتضررين على دفع الدعاوى.

وبعد تل أبيب، حلّت منطقة بئر السبع في قائمة المدن الأكثر تضرراً وتقديماً للدعاوى بواقع 2840 دعوى، فيما قدّمت في عراد 2005 دعوى، وبيت شيمش 1390 دعوى، وفي ديمونا 1282 دعوى. أمّا في بيتح تكفا وسط إسرائيل فرُفعت 778 دعوى، وريشون لتسيون 538، ورمات غان 500، وفي بني براك 473، والرملة 343 دعوى.

أمّا من حيث تقسيم المناطق على المستوى الإقليمي، فقدّمت في مجمل مناطق تل أبيب 9359 دعوى، وفي أشكيلون (عسقلان) 8330، وعكا 2445، وطبريا 931. وفي القدس 440 دعوى وفي إيلات 47. إلى ذلك، ذكّرت سلطة الضرائب الإسرائيليين المتضررين بأن بإمكانهم تقديم دعوى في المسار السريع عن أضرار لا تتجاوز 30 ألف شيكل (نحو 9561 دولاراً)؛ إذ في إطار هذا المسار يمكن للمتضررين الحصول على موافقة على دعوتهم المقدمة من دون انتظار خبير تقييم الأضرار. ولفتت إلى أنه قُدّمت 3198 دعوى كهذه حتّى الآن.