أكثر السيارات مبيعاً في بريطانيا مع بداية 2026

- مع بداية عام 2026، تشهد سوق السيارات في المملكة المتحدة منافسة حادة بين العلامات التجارية، حيث تتصدر سيارات مثل فورد بوما وكيا سبورتاج المشهد، بينما تبرز السيارات الصينية مثل Jaecoo 7 وBYD Seal U وMG HS بأرقام مبيعات قياسية. - كيا سبورتاج تتصدر المبيعات بـ4675 وحدة، تليها Jaecoo 7 بـ4059 وحدة، وفورد بوما بـ3715 وحدة، مما يعكس قوة المنافسة بين الطرازات التقليدية والوافدين الجدد. - رغم هيمنة سيارات الدفع الرباعي، تبرز فوكسهول كورسا في فئة السوبر ميني، بينما تواصل نيسان جوك وفولكسفاغن تيغوان وفولكسفاغن غولف جذب المشترين بتصاميمها المميزة وأدائها الموثوق.

مع حلول الأشهر الأولى من عام 2026، بدأت العديد من شركات السيارات تسعى للحصول على لقب الأكثر مبيعاً في المملكة المتحدة، وقد أصبح واضحاً منذ الآن مدى شدة المنافسة بين العلامات التجارية المختلفة. تصدرت سيارات مثل فورد بوما وكيا سبورتاج المشهد منذ بداية العام، فيما بدأت السيارات الصينية الحديثة مثل Jaecoo 7 وBYD Seal U وMG HS تفرض حضوراً قوياً على سوق السيارات البريطانية من خلال أرقام مبيعات قياسية خلال يناير/كانون الثاني الفائت، بما يوضح أن اللاعبين الجدد في السوق لا يقلون قوة عن الطرازات التقليدية. وقد صنفت مجلة "أوتو إكسبرس" أكثر 10 سيارات مبيعاً مع بداية العام الجاري.

1. كيا سبورتاج - 4675 وحدة

بعد أن حلت في المركز الثاني في 2024 و2025، تبدأ السيارات الكورية الجنوبية كيا سبورتاج بداية قوية في 2026. الجيل الخامس من السيارة متوفر منذ 2021، مع تحديث منتصف العمر في 2024 الذي حافظ على جاذبيتها.

2. جايكو7 - 4059 وحدة

قد يكون اسم Jaecoo جديداً عند الكثيرين في المملكة المتحدة، إذ تعد هذه العلامة الصينية من الوافدين الجدد للسوق البريطاني، لكنها أثبتت نفسها سريعاً من خلال أرقام المبيعات القوية.

3. فورد بوما – 3715 وحدة

تحتل لقب الأكثر مبيعاً في المملكة المتحدة لثلاث سنوات متتالية، لكنها تواجه تحدياً قوياً في 2026 للحفاظ على هذا الصدارة.

4. سيارات نيسان قشقاي – 2995 وحدة

تعتبر نيسان قشقاي واحدة من أولى السيارات التي تتبادر إلى ذهن المستهلك عند التفكير في سيارات الدفع الرباعي متوسطة الحجم، فهي موجودة في الطرق البريطانية منذ أكثر من عقدين، وقد حافظت على شعبيتها من خلال الراحة والاعتمادية التي توفرها.

5. فوكسهول كورسا – 2902 وحدة

رغم هيمنة سيارات الدفع الرباعي، إلا أن فوكسهول كورسا تتصدر فئة السوبر ميني بتصميمها المدمج وتكاليف تشغيلها المنخفضة وسهولة قيادتها داخل المدن.

6. السيارات الصينية بي واي دي سيل يو - 2550 وحدة

هذه العلامة الصينية واحدة من اللاعبين الجدد في السوق البريطاني، لكنها تحقق أداءً ممتازاً من خلال طراز Seal U، مما يؤكد قدرة السيارات الصينية على المنافسة.

7. نيسان جوك – 2517 وحدة

تستمر نيسان جوك في جذب المشترين من خلال تصميمها الفريد والمبتكر. فهي تجمع بين الطابع الرياضي والعملية، بما يجعلها خياراً جذاباً للأشخاص الباحثين عن سيارة مميزة ضمن فئة الكروس أوفر الصغيرة.

8. فولكسفاغن تيغوان – 2425 وحدة

إذا كنت تبحث عن سيارة دفع رباعي عائلية موثوقة، فإن فولكسفاغن تيغوان توفر توازناً ممتازاً بين الأداء والراحة.

9. فولكسفاغن غولف – 2072 وحدة

بينما تهيمن سيارات الدفع الرباعي على السوق، لا يزال الهاتشباك الشهير فولكسفاغن غولف يحظى بمكانة راسخة.

10. إم جي إتس إس - 2035 وحدة

تواصل MG البريطانية فرض نفسها في السوق البريطاني من خلال طراز السيارات HS الذي يجمع بين التصميم العصري والتقنيات الحديثة. فهي تعكس التوجه المتنامي نحو تقديم سيارات دفع رباعي جذابة ومنافسة.