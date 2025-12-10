أكتوبر يسجل أكبر ركود في سوق العقارات الإسرائيلي منذ بدء الإبادة

- شهد سوق العقارات الإسرائيلي في أكتوبر 2025 ركودًا كبيرًا، مع انخفاض مبيعات الشقق بنسبة 12% مقارنةً بالعام السابق و35% مقارنةً بالشهر السابق، مما يعكس تردد المشترين وفشل محاولات المطورين لجذبهم. - تراجعت مبيعات المقاولين بنسبة 14% عن العام السابق، مع انخفاض التدفق النقدي بنسبة 7% بسبب استلام دفعات مؤجلة. انخفضت مبيعات السوق الحرة إلى 1038 شقة، وهو أدنى مستوى منذ أكتوبر 2023. - انخفضت مبيعات الشقق في جميع المناطق تقريبًا باستثناء طبريا، مع تراجع عمليات شراء المنازل لأول مرة بنسبة 30% مقارنةً بالشهر السابق.

وصل سوق العقارات الإسرائيلي إلى أدنى مستوى للمبيعات لم يشهده منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حين بدأت الإبادة في غزة مسجلًا ركودًا كبيرًا في المبيعات.

واستمر انخفاض مبيعات الشقق في أكتوبر 2025، بل ازداد حدةً، وفقًا لبيانات مراجعة كبير الاقتصاديين في وزارة الخزانة لقطاع العقارات. في أكتوبر الماضي، تم شراء 4518 شقة (جديدة ومستعملة)، بما في ذلك الشقق المدعومة حكوميًّا. ويمثل هذا انخفاضًا بنسبة 12% مقارنةً بأكتوبر 2024، وانخفاضًا بنسبة 35% مقارنةً بالشهر السابق في إجمالي عدد المعاملات.

ووفق موقع "كالكاليست" لوحظ انخفاض في عدد المعاملات التي جرت في السوق الحرة، حيث بلغ عدد الشقق 3639 شقة، أي بانخفاض قدره 40% مقارنة بالشهر السابق. كما شهد قطاع سوق الشقق المستعملة، الذي سجل انخفاضات أقل حدة من سوق الشقق الجديدة، تسارعاً في وتيرة الانخفاض خلال الشهر، حيث انخفض بنسبة 39% مقارنة بالشهر السابق، بعد أن سجل شهر سبتمبر أيضًا انخفاضًا بنحو 25% مقارنة بشهر أغسطس.

وشهدت شريحة مشتري المنازل لأول مرة انخفاضًا حادًّا بنسبة 30% مقارنةً بالشهر السابق، مما يشير إلى فشل جميع محاولات المطورين العقاريين لجذب المشترين إلى السوق، واستمرار تردد المشترين. كما شهدت سوق تحسين المنازل انخفاضًا في مبيعات الشقق بنسبة 44% مقارنةً بالشهر السابق.

وأظهرت مقارنة متعددة السنوات لعدد المعاملات في السوق الحرة خلال شهر أكتوبر أن هذا المستوى يُعد من أدنى المستويات المسجلة منذ بداية الألفية، حيث يسبقه فقط شهر أكتوبر 2023.

في أكتوبر، بلغ إجمالي مبيعات المقاولين 1917 شقة، بما في ذلك الشقق المدعومة حكوميًّا. ويمثل هذا انخفاضًا بنسبة 14% مقارنةً بأكتوبر من العام الماضي. وباستثناء المبيعات المدعومة حكوميًّا، بلغ إجمالي مبيعات المقاولين في السوق الحرة 1038 شقة فقط، وهو أدنى مستوى لها منذ أكتوبر 2023. وبالمقارنة مع الشهر السابق، انخفض إجمالي عدد الشقق الجديدة المباعة بنسبة 29%، وانخفضت مبيعات السوق الحرة وحدها بنسبة 42%.

وأظهر تحليل جغرافي لمبيعات المقاولين في السوق الحرة أن الانخفاض الحاد في المبيعات خلال شهر أكتوبر شمل جميع المناطق تقريبًا، باستثناء منطقة طبريا، حيث بلغ عدد الشقق المباعة 27 شقة، إلا أن هذا الرقم لا يزال يمثل زيادة مقارنة بالسنوات السابقة.

وبلغ التدفق النقدي الفعلي للمقاولين من بيع الشقق الجديدة في أكتوبر 6 مليارات شيكل، بانخفاض قدره 7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ويُعد هذا انخفاضًا طفيفًا نسبيًّا، ويعود سببه، من بين أمور أخرى، إلى استلام دفعات مؤجلة عن معاملات بيع شقق على الورق فقط.

وبلغ عدد معاملات بيع وشراء الشقق المستعملة في أكتوبر 2601 شقة، وهو أدنى مستوى لها منذ أكتوبر 2023. وبالنظر إلى التوزيع الجغرافي، تبين أن انخفاض عدد المعاملات في هذا القطاع شمل جميع المناطق، باستثناء منطقة طبريا التي سجلت زيادة بنسبة 17%، إلا أن هذا المستوى لا يزال منخفضًا للغاية.

كما شهد قطاعان آخران انخفاضًا في المبيعات، وهما: عمليات الشراء من شركات تحسين المنازل، والتي بلغت 1018 شقة، بانخفاض حاد قدره 29% مقارنةً بأكتوبر 2024، وانخفاض بنسبة 44% مقارنةً بالشهر السابق.

أما عمليات شراء المنازل لأول مرة، والتي بلغت 2741 شقة، بما في ذلك الشقق المدعومة حكوميًّا، فقد انخفضت بنسبة 4% مقارنةً بأكتوبر من العام الماضي، وبنسبة 30% مقارنةً بالشهر السابق.